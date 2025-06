OTTAWA, ON, le 2 juin 2025 /CNW/ - La championne paralympique Michelle Stilwell a été élue vice-présidente du Comité paralympique canadien (CPC) à la suite de la première réunion du conseil d'administration nouvellement formé de l'organisation.

Athlète décorée, quadruple paralympienne, qui s'est mise au service du public dont elle défend inlassablement les droits et les intérêts, Stilwell apporte à ce poste une expertise diversifiée et un point de vue unique sur le pouvoir du sport de générer un impact social, de susciter l'unité nationale et de provoquer un changement systémique.

La championne paralympique Michelle Stilwell a été élue vice-présidente du Comité paralympique canadien. PHOTO : Comité paralympique canadien (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Sur le terrain de jeu, Stilwell a réalisé le rare exploit de remporter des médailles d'or dans deux sports distincts, le basketball en fauteuil roulant et le para-athlétisme. Au cours de son impressionnante carrière, elle a récolté sept podiums paralympiques, dont six médailles d'or. En dehors du terrain de jeu, Stilwell a été députée de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique et ministre du Développement social et de l'Innovation sociale, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des politiques publiques et de la défense des intérêts et des droits.

« C'est pour moi un honneur de me voir confier le poste de vice-présidente par mes collègues, et je tiens à leur exprimer toute ma gratitude », déclare Stilwell. « Aujourd'hui plus que jamais, nous devons positionner le sport paralympique, non seulement comme une compétition de haut niveau, mais aussi comme un catalyseur d'inclusion, de santé et de fierté nationale. Le sport n'est pas une chose superflue, c'est un élément essentiel de l'édification d'une nation. »

« J'ai été un témoin privilégié de la passion et de l'intégrité qui animent notre mouvement. En qualité de vice-présidente, une de mes principales priorités sera d'aider à trouver de nouveaux alliés -- au sein du gouvernement et du secteur privé et auprès des leaders communautaires -- qui comprennent qu'un investissement dans le sport paralympique est un investissement dans l'avenir de ce pays. »

« Si nous avons des athlètes, un personnel et des partenaires de calibre mondial, nous avons également beaucoup de travail. Je crois qu'ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix, peaufiner notre stratégie et renforcer notre impact. »

Membre du conseil d'administration du CPC depuis 2022, Stilwell vient d'entamer un nouveau mandat de quatre ans qui se poursuivra jusqu'en 2029. Elle dirigera le CPC aux côtés du président Marc-André Fabien, qui a été réélu en avril.

« Michelle apporte une combinaison d'expériences impressionnante et rare -- en tant que championne paralympique, ministre et défenseure de longue date de l'inclusion et de l'accessibilité. Nous sommes ravis de l'accueillir en tant que vice-présidente du conseil d'administration », affirme Fabien. « Son leadership aux plus hauts niveaux sportif et gouvernemental est inestimable, alors que nous continuons de travailler afin de renforcer notre impact, de rehausser la représentation des athlètes et de bâtir un système sportif paralympique plus inclusif et plus dynamique d'un bout à l'autre du pays. »

Pour plus d'information sur le conseil d'administration du CPC, visitez le site : Paralympique.ca/a-propos/leadership/membres-du-conseil-dadministration/.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700