Satya Organic, une entreprise autochtone dirigée par une femme est en pleine croissance.

NORTH VANCOUVER, BC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Partout en Colombie-Britannique, des idées créatives se transforment en produits qui résolvent des problèmes quotidiens. Ces idées proviennent de nos entreprises, de nos laboratoires et même de nos foyers. PacifiCan soutient ce type d'innovation en investissant dans des entreprises en pleine croissance qui montrent qu'elles ont ce qu'il faut pour réussir.

Une entreprise de soins de la peau située à North Vancouver reçoit 200 000 dollars pour accroître sa production (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby North - Seymour, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, un financement de 200 000 dollars de PacifiCan à l'entreprise Satya Organic. L'annonce a été faite à l'occasion de la Journée internationale de la femme, une journée mondiale célébrant les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes.

Les produits Satya Organic ont été initialement conçus dans la cuisine de Patrice Mousseau, membre Anishinaabe de la Première Nation de Fort William, pour soigner la peau de son bébé. Depuis, l'entreprise s'est considérablement développée et les produits sont désormais disponibles dans des milliers de magasins au Canada, aux États-Unis et à Hong Kong.

Les produits de soins de la peau Satya Organic sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine végétale qui aident à traiter toute une série d'affections cutanées, y compris l'eczéma. L'entreprise s'est engagée à respecter le développement durable, puisqu'elle n'utilise ni pétrole ni huile minérale et que ses produits ne contiennent ni carbone ni plastique. En outre, les produits Satya sont tous rechargeables, ce qui contribue à réduire les déchets. En raison de sa croissance importante, Satya Organic prévoit d'augmenter sa capacité de production et de commercialisation.

Grâce à l'investissement de PacifiCan dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises, Satya Organic créera de nouveaux emplois et augmentera ses revenus et ses exportations. Cet investissement s'inscrit dans le cadre des priorités de PacifiCan, à savoir la croissance des entreprises de la Colombie-Britannique au niveau local et au-delà, et le soutien d'une économie inclusive qui profite à tous les Britanno-Colombiens. En rapprochant collectivités, entrepreneurs et innovateurs de possibilités économiques, PacifiCan stimule l'essor de la Colombie-Britannique.

« À PacifiCan, nous soutenons les entrepreneurs, notamment les entreprises dirigées par des femmes et des innovateurs autochtones, afin de les aider à prospérer encore davantage. Satya Organic est la preuve que les grandes idées qui naissent chez nous peuvent devenir des entreprises locales qui exportent à l'échelle internationale. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre volonté d'aider les entreprises novatrices de la Colombie-Britannique à croître et à faire connaître leurs produits locaux, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan).

« North Vancouver compte des entrepreneurs qui travaillent sans relâche, qui ont une vision et qui ont la capacité de croître. Ce financement apportera à l'entreprise Satya Organic le soutien dont elle a besoin pour faire progresser ses innovations, offrir à ses clients un produit 100 % naturel et stimuler la création d'emplois et la croissance économique. »

- L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby North --Seymour

« Nous sommes ravis de participer à ce programme et très fiers que cette initiative de soutien aux petites et moyennes entreprises existe dans notre province. À mesure que la demande pour nos produits augmente et que nous développons nos activités, nous voulons nous assurer que nos valeurs autochtones continuent de se refléter dans nos méthodes de production et nos emballages. Ce financement nous permettra de maintenir ces valeurs au fur et à mesure de notre croissance. En créant un système réplicable et en le mettant à la disposition d'autres entreprises, nous pourrons également aider les autres.»

- Patrice Mousseau, Directeur général et fondateur de Satya Organic

Faits en bref

Le marché mondial du traitement de la dermatite atopique (eczéma) était évalué à 15,2 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 28,7 milliards de dollars américains d'ici 2030.

devrait atteindre 28,7 milliards de dollars américains d'ici 2030. PacifiCan est le partenaire fédéral spécialisé en matière de développement économique pour les Britanno-Colombiens. PacifiCan aide les entreprises de la Colombie-Britannique à croître localement et à être compétitives à l'échelle mondiale, en créant des emplois de qualité, en collaborant avec les leaders de l'industrie et en soutenant une économie inclusive qui profite à tous les Britanno-Colombiens.

Le programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan soutient les entreprises à forte croissance qui se développent et produisent des technologies, des biens ou des services novateurs. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société.

