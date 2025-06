Des entreprises de la Colombie-Britannique ouvrent de nouvelles possibilités sur les marchés mondiaux des technologies propres.

VANCOUVER, BC, le 5 juin 2025 /CNW/ - En Colombie-Britannique se trouve la plus grande grappe d'hydrogène et de piles à combustible au Canada, grappe qui alimente des solutions d'énergie à faibles émissions. Avec plus de la moitié des entreprises spécialisées dans l'hydrogène du pays et 1 350 employés à temps plein, la Colombie-Britannique dispose de tous les atouts nécessaires pour répondre à la demande mondiale sur ce marché en pleine expansion.

Photo de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan. Citation : « Grâce à l'innovation en matière d'énergie propre, les Britanno-Colombiens mènent le Canada vers l'économie de l'hydrogène. Cet investissement favorise la création d'emplois de qualité, la réduction des émissions et le renforcement de l'économie canadienne, pour aujourd'hui et pour l'avenir. » (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 466 956 dollars dans l'Association canadienne de l'hydrogène pour aider les entreprises de la Colombie-Britannique spécialisées dans l'hydrogène et les piles à combustible à conquérir des marchés internationaux.

Grâce à cet investissement, l'Association canadienne de l'hydrogène aidera les entreprises de la Colombie-Britannique à attirer des investissements, à saisir des occasions d'exportation et à croître ici même, chez nous. L'association mettra également en avant les entreprises de la Colombie-Britannique sur des plateformes internationales, notamment lors du salon Hy-Fcell International Expo and Conference qui se tient aujourd'hui à Vancouver et qui rassemble des experts mondiaux de l'hydrogène.

L'investissement a été accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PacifiCan. Il soutiendra 40 petites et moyennes entreprises, contribuant ainsi à la création d'emplois et à la croissance ici en Colombie-Britannique, ainsi qu'à une économie forte pour tous les Canadiens.

En mai 2024, PacifiCan a également annoncé un investissement de plus de 9,4 millions de dollars pour le lancement d'un centre de recherche sur l'hydrogène propre à l'Université Simon Fraser. Le centre collabore avec des partenaires, notamment l'Association canadienne de l'hydrogène, afin de faire progresser la production et les technologies d'hydrogène tant au pays qu'à l'étranger.

« Grâce à l'innovation dans le domaine des énergies propres, les Britanno-Colombiens mènent le Canada vers l'économie de l'hydrogène. Cet investissement favorise la création d'emplois de qualité, la réduction des émissions et le renforcement de l'économie canadienne, pour aujourd'hui et pour l'avenir. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de PacifiCan

« La Colombie-Britannique est bien placée pour devenir un exportateur de premier plan d'hydrogène, de technologies de l'hydrogène et de services connexes en tirant parti de son expertise de l'industrie et de la recherche de pointe, de sa proximité avec les principaux marchés et de ses ressources naturelles abondantes. Notre secteur est reconnaissant à PacifiCan pour son soutien au moment où nous intensifions nos efforts visant à accroître les exportations et l'intérêt des investisseurs pour les capacités et les produits liés à l'hydrogène en Colombie-Britannique.

-Nicolas Hilario, président-directeur général par intérim, Association canadienne de l'hydrogène

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service des Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises innovatrices, créent de bons emplois et soutiennent une croissance inclusive dans l'ensemble de la province.

Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) de PacifiCan investit dans toute la Colombie-Britannique, afin de renforcer l'économie, notamment celle des groupes sous-représentés, et d'encourager les entreprises à innover localement et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

L'Association canadienne de l'hydrogène œuvre à promouvoir le rôle de l'hydrogène et des solutions technologiques liées à l'hydrogène au Canada et à l'étranger, représentant plus de 200 organisations.

