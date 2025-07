KELOWNA, BC, le 15 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des mesures de financement pour aider les entreprises à surmonter les obstacles au commerce et à prendre de l'expansion au-delà de nos frontières.

L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna, sera également présent.

Une carte de la Colombie-Britannique accompagnée du texte suivant : Avis aux médias, Kelowna (C.-B.) (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Événement : L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), annoncera des investissements qui aideront à éliminer les obstacles au commerce et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises de la Colombie-Britannique.



Date : Le mercredi 16 juillet 2025



Heure : 9 h 30



Lieu : Accelerate Okanagan

460, avenue Doyle, bureau 201

Kelowna (Colombie-Britannique)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]