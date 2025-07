Le ministre Robertson annonce un investissement de 2,5 millions de dollars dans des entreprises de la Colombie-Britannique, soulignant l'impact de PacifiCan dans le Southern Interior

KELOWNA, BC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Comptant parmi les villes du Canada connaissant la croissance la plus rapide, Kelowna, un centre régional situé dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, tire sa force d'une économie diversifiée, d'un secteur technologique florissant et d'un solide esprit d'entreprise.

PacifiCan a des bureaux dans toute la province, dont un à Kelowna, et soutient les personnes entrepreneuses et innovatrices qui façonnent l'avenir de la Colombie-Britannique. Depuis 2021, PacifiCan a investi plus de 47 millions de dollars dans 156 projets dans le Southern Interior, dont plus de 37 millions de dollars dans 105 projets à Kelowna et dans les collectivités voisines de Thompson-Okanagan. Ces investissements alimentent des secteurs clés tels que la technologie, le tourisme et la fabrication, créant des emplois bien rémunérés et aidant la région à rester un pôle d'innovation et de possibilités.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 2,5 millions de dollars pour aider les entreprises de Kelowna et de toute la Colombie-Britannique à trouver des possibilités de croissance sur de nouveaux marchés et à gérer les répercussions des droits de douane.

Grâce à cet investissement, 1,2 million de dollars permettront à Community Futures British Columbia (CFBC) de poursuivre le programme Export Navigator, qui aide les entreprises de la Colombie-Britannique à se préparer à l'exportation. Export Navigator met en relation des entreprises avec des conseillers experts dans différentes régions de la province, experts qui leur fournissent des conseils personnalisés pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d'exportation. À ce jour, Export Navigator a aidé plus de 1 200 entreprises à se lancer dans l'exportation, dont 280 dans la seule région de Thompson-Okanagan. Cette initiative a également reçu 1,2 million de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Le reste de l'investissement de PacifiCan, soit 1 280 500 dollars, sera destiné à la CFBC et à la Greater Vancouver Board of Trade (GVBOT) pour aider les entreprises de la Colombie-Britannique à s'adapter à une économie en mutation et à respecter les exigences de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) grâce à deux initiatives spécialisées :

900 000 dollars pour la CFBC afin de lancer l'initiative de services consultatifs sur la conformité à l'ACEUM (CUSMA Compliance Advisory Services Initiative), mise en œuvre par l'intermédiaire d'Export Navigator. Cette initiative fournira des services consultatifs spécialisés et jusqu'à 5 000 dollars pour aider les entreprises à couvrir les coûts liés à la mise en conformité à l'ACEUM.

380 500 dollars pour le GVBOT afin d'organiser une série de webinaires et d'ateliers en personne dans six collectivités de la Colombie-Britannique. Ces séances permettront de mettre en relation les entreprises avec des experts, notamment des courtiers en douane, des avocats et d'autres professionnels, qui fourniront des conseils précieux sur la conformité à l'ACEUM.

Le gouvernement du Canada s'efforce de bâtir une économie canadienne unifiée, et PacifiCan continuera d'aider les entreprises de la Colombie-Britannique à éliminer les obstacles et à ouvrir de nouvelles possibilités commerciales.

Citations

« On trouve en Colombie-Britannique un puissant écosystème d'innovateurs et d'entrepreneurs, y compris ici à Kelowna. À mesure que l'économie mondiale évolue, il est essentiel que la population britanno-colombienne dispose des outils nécessaires pour réussir. Grâce à cet investissement, PacifiCan donne aux entreprises locales les moyens de pénétrer de nouveaux marchés, de s'adapter à une économie en mutation et de prospérer dans l'économie canadienne. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre programme Export Navigator stimule les économies régionales et crée de nouveaux emplois en aidant les entreprises de la Colombie-Britannique à se développer sur les marchés du Canada et du monde entier. Grâce aux investissements opportuns et de grande envergure de PacifiCan dans toute la Colombie-Britannique, nous contribuons à accroître le nombre et la diversité des exportateurs dans la province, un objectif clé de la stratégie de diversification commerciale de la Colombie-Britannique, face aux défis géopolitiques actuels. »

-L'honorable Diana Gibson, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation, gouvernement de la Colombie-Britannique

« Nous sommes reconnaissants du soutien précieux offert par PacifiCan, qui permet à Export Navigator de continuer à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à réussir sur de nouveaux marchés. Cet important financement accordé à la CFBC garantit la capacité d'Export Navigator à fournir un soutien aux entreprises dans toutes les collectivités urbaines et rurales de la Colombie-Britannique. La conformité à l'ACEUM est un facteur clé pour les entreprises qui font du commerce avec nos partenaires américains. Le financement supplémentaire accordé à l'initiative de services consultatifs sur la conformité à l'ACEUM aidera les entreprises à accéder à des consultants et à des spécialistes du commerce, qui les guideront dans le monde complexe du commerce. »

-Kath Britton, directrice des opérations du programme Export Navigator

« Les règles commerciales et les exigences de conformité peuvent constituer un obstacle majeur pour les petites et moyennes entreprises. Grâce au soutien de PacifiCan, le Greater Vancouver Board of Trade et le World Trade Centre Vancouver sont fiers d'aider les entreprises de toute la Colombie-Britannique à acquérir les connaissances et la confiance dont elles ont besoin pour préserver leur accès aux marchés, réduire les risques et protéger leurs ventes et leurs revenus. »

-Bridgitte Anderson, présidente et directrice générale, Greater Vancouver Board of Trade

Faits en bref

Les États-Unis sont le principal marché d'exportation de la Colombie-Britannique et représentaient 57,3 % des exportations en 2022.

Pour qu'un produit soit admissible au titre de l'ACEUM, il doit respecter certaines règles concernant son lieu et son mode de fabrication. Les exportateurs doivent obtenir un certificat d'origine attestant que leur produit respecte ces règles. Ce certificat leur permet de bénéficier de tarifs réduits lorsqu'ils commercent avec les États-Unis et le Mexique.

Depuis 2019, PacifiCan (et son prédécesseur, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) a versé 4,8 millions de dollars à Export Navigator dans le cadre de deux projets supplémentaires visant à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à se préparer à l'exportation et à tirer parti des débouchés sur les marchés internationaux.

En mars 2025, PacifiCan a annoncé un financement de 500 000 dollars pour aider la Greater Vancouver Board of Trade à lancer son programme d'accélération du commerce, qui aide les entreprises à exploiter leur potentiel d'exportation.

Board of Trade à lancer son programme d'accélération du commerce, qui aide les entreprises à exploiter leur potentiel d'exportation. Community Futures British Columbia et ses 34 bureaux membres indépendants sont des organisations à but non lucratif qui soutiennent la croissance économique dans les collectivités rurales de la province. Ils font partie du Réseau de services aux entreprises du Pacifique (RSEP) de PacifiCan.

