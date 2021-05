Une entente de principe est intervenue entre le syndicat Unifor et Mine Niobec

JONQUIÈRE, QC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Une entente de principe a été signée hier entre les représentants syndicaux de la section locale 666 d'Unifor qui représente les travailleuses et travailleurs et les représentants de l'employeur Mine Niobec.

L'entente sera soumise au vote lors d'une assemblée avec les membres prévue mardi prochain. Entretemps, comme il est d'usage, aucun commentaire ni aucune information sur le contenu ne seront dévoilés.

Lors d'une assemblée tenue au début de mai, rappelons que le groupe avait appuyé son comité de négociation en donnant un mandat de grève de manière unanime. Depuis, les discussions ont permis de trouver un terrain propice à la conclusion de cette entente.

La négociation du renouvellement de la convention collective a débuté le 30 mars dernier. Le contrat est échu depuis le 1er mai 2021.

La section locale 666 d'Unifor représente 345 membres syndiqués à la mine Niobec située au Saguenay.

