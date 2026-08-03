Une entente de principe adoptée chez Distribution Multi-Marques Laval

LAVAL, QC, le 3 août 2026 /CNW/ -- À l'issue d'une assemblée générale tenue dimanche, les travailleuses et travailleurs de Distribution Multi-Marques Laval ont adopté à 67% l'entente de principe. Cette entente marque une étape importante pour les quelque 120 salarié-es de l'entreprise, qui obtiennent ainsi des gains substantiels à leur convention collective.

Parmi les principaux éléments figurent notamment une meilleure protection des acquis et de la sécurité d'emploi, ainsi que des augmentations salariales significatives. L'entente permet également de moderniser plusieurs dispositions et d'apporter des améliorations durables aux conditions de travail à court et à long terme.

« Les travailleuses et les travailleurs peuvent être fiers du chemin parcouru. Cette entente intègre des gains salariaux appréciables et débloque des dossiers en suspens depuis longtemps. Elle témoigne aussi de la force de notre solidarité et de notre détermination », a déclaré le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Distribution Multi-Marques Laval-CSN, Daniel Rioux.

« L'adoption de cette entente représente une belle victoire collective. Je tiens à souligner le professionnalisme et l'engagement du comité de négociation, qui a mené ce dossier avec détermination. Les membres ont toutes les raisons d'être fiers des avancées obtenues », a ajouté le trésorier de la Fédération du commerce-CSN, Steeve Bouchard.

« Derrière cette entente se trouvent des mois d'efforts et de solidarité. Le comité de négociation n'a jamais perdu de vue les priorités des membres et a su obtenir des résultats qui répondent aux réalités de leur milieu de travail. C'est une réussite dont toute l'équipe syndicale peut être fière », a conclu la première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Chantal Morin.

À propos

La Fédération du commerce (FC-CSN) regroupe quelque 285 syndicats et près de 30 000 membres œuvrant dans les secteurs du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui concernent de près la société québécoise. Elle rassemble plus de 1600 syndicats et quelque 350 000 travailleuses et travailleurs, lesquels sont réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, et sur une base régionale dans 13 conseils centraux, avec près de 30 points de service au Québec et au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, (514) 588-1654, [email protected]