Club Med Québec Charlevoix - Un avenir prometteur

Club Med Québec Charlevoix et la CSN soulignent la conclusion d'une nouvelle convention collective et réaffirment leur engagement envers la région

LA MALBAIE, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'entente conclue entre le Club Med Québec Charlevoix et le syndicat de la CSN représentant ses 300 salariés permet d'envisager l'avenir avec optimisme. Fruit d'un dialogue soutenu au cours des derniers mois, les négociations se sont déroulées dans un climat de respect mutuel, avec la volonté réelle de parvenir à une entente satisfaisante pour les deux parties.)

« Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente dans un climat constructif. Elle reflète l'engagement de toutes les parties à trouver des solutions équilibrées et durables. Nous remercions nos employés ainsi que les représentants syndicaux pour leurs efforts soutenus tout au long du processus », a déclaré Vincent Giraud, vice-président Club Med Canada.

De son côté, le vice-président de la Fédération du commerce (FC-CSN), Alexandre Filiatrault, souligne que cette entente est le résultat du travail irréprochable du syndicat local et de la solidarité des membres. « Les membres ont voté à 90 % en faveur de cette convention collective, qui comporte des avancées importantes pour toutes et tous. Ce sont les membres eux-mêmes qui ont construit leur projet de convention collective et qui ont été maîtres de l'ensemble du processus. C'est ça, la manière CSN. Et lorsqu'un syndicat CSN trouve devant lui un employeur de bonne foi, véritablement à la recherche de solutions, on parvient presque toujours à dégager un terrain d'entente satisfaisant pour les travailleuses et les travailleurs. »

La nouvelle convention collective des salarié•e•s du Club Med, d'une durée de quatre ans, sera en vigueur jusqu'au 29 avril 2029.

À propos du Club Med

Fondé en 1950 par Gérard Blitz, rejoint ensuite par Gilbert Trigano, Club Med est l'inventeur du concept de club de vacances tout compris et de l'encadrement des enfants, notamment avec la création du Mini Club en 1967. Présent dans 40 pays et comptant 67 villages Premium et Collection Exclusive, Club Med propose une expérience de vacances « l'esprit libre » dans des destinations d'exception.

Grâce au soutien de son actionnaire Fosun Tourism Group et à la mise en œuvre réussie de sa stratégie de repositionnement, Club Med est aujourd'hui le leader mondial des vacances tout compris haut de gamme et expérientielles pour les familles et les couples actifs. L'entreprise emploie près de 28 000 Gentils Organisateurs (G.O.) et Gentils Employés (G.E.), représentant 110 nationalités.

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À propos de la CSN

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Club Med de Québec Charlevoix représente plus de 300 membres dans la région. Il est affilié à la Fédération du commerce - CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN). Forte de plus de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans toutes les régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE Club Med Québec Charlevoix

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