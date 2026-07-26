Secteur préhospitalier - FSSS-CSN - Entente de principe intervenue au terme d'un blitz de négociation

MONTRÉAL, le 26 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite d'un blitz de négociation mené du 20 au 25 juillet, les syndicats de paramédics affiliés à la CSN et le gouvernement du Québec sont parvenus à une entente de principe.

« Après six jours de négociations, nous sommes fiers d'en arriver à une entente que le comité de négociations recommandera aux membres. Ce sont eux qui auront le dernier mot sur son adoption », explique Jean Gagnon, responsable du secteur préhospitalier à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

L'entente sera présentée aux membres le plus rapidement possible. D'ici là, aucun détail sur son contenu ne sera communiqué.

Les paramédics affiliés à la CSN sont sans convention collective depuis avril 2023.

À propos

Les 3 500 paramédics membres de syndicats CSN assurent les services préhospitaliers d'urgence partout au Québec, tant dans les grandes villes que dans les secteurs ruraux. Ces syndicats sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui rassemble quelque 244 syndicats et plus de 165 000 membres œuvrant dans les secteurs public et privé.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Valérie Gilker Létourneau, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 588-1654, Courriel : [email protected]