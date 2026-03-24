Ski Bromont : la sécurité au cœur des négociations syndicales

BROMONT, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Les mécaniciens du centre de Bromont Montagne d'expériences négocient leur première convention collective depuis la formation de leur syndicat et la sécurité sur le site ne semble pas être une réelle préoccupation de l'employeur.

Rappelons que l'un des membres fondateurs du syndicat, le mécanicien Thomas Bruguier, avait fait l'objet de représailles pour la défectuosité d'une télécabine dont il n'était pas responsable. L'employeur a perdu cette cause devant le Tribunal administratif du travail plus tôt cet hiver et M. Bruguier ne subira finalement aucune conséquence. Cet épisode a toutefois donné le ton des négociations.

« Nos demandes en santé et sécurité au travail pour notre première convention collective sont toutes refusées, y compris celle d'un comité paritaire exclusif à notre accréditation syndicale et bien au fait de la réalité de notre travail. Ski Bromont devrait au contraire s'appuyer sur l'expertise de celles et ceux qui connaissent les problèmes sur le terrain. La sécurité des remontées mécaniques de la montagne, c'est nous », affirme Thomas Bruguier, délégué du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du commerce-CSN - Section Ski Bromont.

Notons par ailleurs que les conditions de travail à Bromont, montagne d'expériences sont loin d'être concurrentielles avec les autres montagnes de ski et avec des postes de mécaniciens dans d'autres secteurs de l'économie. « Bromont doit effectuer un rattrapage sur le plan des conditions de travail par rapport au reste de l'industrie. Conserver son expertise, c'est primordial pour la sécurité de la montagne et des skieuses et skieurs qui la fréquente », ajoute le vice-président de la Fédération du commerce de la CSN, Alexandre Filiatreault.

Un propriétaire très connu dans la région

Le propriétaire de Bromont, montagne d'expériences, Charles Désourdy, est très connu dans la région et il est en mesure de mieux collaborer avec ses travailleurs et travailleuses et de leur donner des conditions de travail concurrentielles.

Rappelons en effet que le père de Charles, Roland Désourdy, est le principal fondateur de la ville de Bromont et du centre de ski. La famille Désourdy est une dynastie entrepreneuriale influente au Québec. Charles Désourdy est également actif dans le secteur hôtelier, de la restauration et du golf.

« Charles Désourdy est renommé à Bromont et dans la région, il peut et il doit améliorer le sort de ses employé-es. S'opposer à la volonté collective n'est pas la façon de faire, il faut négocier de bonne foi », conclut la présidente du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN, Julie Bolduc.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du commerce-CSN - section Ski Bromont compte quelque 15 membres.

La Fédération du commerce-CSN compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé.

Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Thierry Larivière, Conseiller syndical, 514-966-4380 ou [email protected]