Grève chez Metro - Les membres rejettent massivement la dernière offre de l'employeur

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Lors d'une assemblée générale tenue ce 18 juin au matin, les membres du Syndicat des travailleur(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu-CSN ont rejeté à 95 % la dernière offre déposée par l'employeur.

« Après douze semaines de grève, les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas accepter un règlement au rabais. Même si nous n'avions pas d'obligation légale en ce sens, nous avons présenté la dernière offre de l'employeur et les membres l'ont fortement rejetée. Donc, pour nous, la partie patronale devra revoir ses propositions et les bonifier en conséquence », souligne le président du syndicat, Matthieu Lafontaine.

Le président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette, rappelle quant à lui que le Groupe Metro a amplement les moyens de répondre aux demandes du syndicat, en lien avec le pouvoir d'achat des salarié-es. « La croissance du chiffre d'affaires de Metro a atteint 28 % depuis 2019, leurs profits ont bondi de 39 %, l'argent est là et les employé-es veulent leur juste part. Nous serons à leurs côtés jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur dû ».

Pour le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord, « Metro, dont les profits ont dépassé le milliard de dollars en 2025, doit partager ces gains majeurs avec les employé-es qui sont à la base de cette incroyable croissance de l'entreprise. Le résultat du vote d'aujourd'hui devra les inciter à agir en ce sens ».

À propos

Le Syndicat des travailleur(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu-CSN représente les 550 salarié-es du centre de distribution Metro à Laval et du siège social de l'entreprise à Montréal ainsi que les chauffeurs de l'entrepôt Mérite 1, à Rivière-des-Prairies. Leur convention collective est échue depuis le 19 septembre 2025. Lors d'une assemblée générale tenue le 15 mars dernier, les travailleuses et les travailleurs avaient adopté à 97 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. La grève a été déclenchée le 30 mars dernier. Les négociations se poursuivent depuis.

Le syndicat est affilié à la Fédération du commerce et au Conseil central du Montréal métropolitain. Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 350 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

Le syndicat n'accordera pas d'entrevue pour laisser la place à la négociation.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]