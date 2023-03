Une entente de principe adoptée à 76 % par les profs de l'UQO

GATINEAU, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le 15 mars 2023, en assemblée générale, le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) a adopté une entente de principe à 76 % pour le renouvellement de leurs conditions de travail. Depuis le mois de juin 2022, c'est 19 rencontres de négociation qui ont été menées pour y arriver. « Je suis satisfait du travail accompli. Nous avons fait des avancées intéressantes sur plusieurs plans », a déclaré Vincent Boutonnet, président du SPUQO-CSN.

Voici les éléments à retenir des principaux gains que les professeures et professeurs ont obtenus :

Instauration d'une protection contre les coupes de postes de professeur-es ;

Balises clarifiées pour l'enseignement à distance ;

Bonification du Fonds de développement professionnel ;

Amélioration des dispositions concernant la fonction et les tâches professorales ;

Amélioration des conditions en regard de la conciliation travail-famille, notamment pour les congés parentaux et des congés supplémentaires pour raisons familiales ;

Amélioration du processus d'octroi de la promotion et de l'évaluation professorale ;

Création d'un nouveau Fonds de recherche pour les professeures et professeurs ayant

accompli deux mandats de responsabilités administratives ;

Bonification des salaires : une augmentation composée de 10,9 % sur 4 ans, incluant un 6,1 % composé de bonifications salariales pour les deux premières années.

Les membres du comité de négociation, du comité de mobilisation et du comité exécutif du SPUQO-CSN souhaitent remercier l'ensemble des membres pour leur implication et leur soutien tout au long de ce processus de renouvellement de la convention collective (2022-2026).

À propos

Le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec en Outaouais (SPUQO-CSN) compte 248 membres répartis sur les campus de Gatineau, de Ripon et de Saint-Jérôme.

La Fédération des professionnèles est née en 1964 et compte l'un des plus larges éventails de disciplines et de professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent 9 000 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans cinq grands secteurs, dont la santé et les services sociaux.

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

Renseignements: Thierry Larivière conseiller aux communications à la FP-CSN, [email protected], 514 966-4380