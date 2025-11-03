TORONTO, le 3 nov. 2025 /CNW/ - À la suite d'une enquête approfondie menée en Ontario par l'unité de lutte contre la cybercriminalité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et en collaboration avec de multiples organismes partenaires nationaux et internationaux, deux personnes ont été officiellement condamnées dans le cadre d'une opération de cyberfraude sophistiquée.

Le 13 août 2025, Chakib Mansouri (30) et Majdouline Alouah (32) ont été condamnés après avoir plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation, notamment en matière de fraude, d'utilisation non autorisée d'un ordinateur et de recyclage de produits de la criminalité.

L'enquête a commencé en septembre 2022, lorsque la GRC s'est associée à plusieurs pays pour aider la police métropolitaine de Londres à démanteler et à arrêter les administrateurs et les abonnés d'un service appelé iSpoof. Ce service permettait aux abonnés de dissimuler (« spoof ») leur numéro de téléphone lorsqu'ils communiquaient avec des victimes qui ne se doutaient de rien. Souvent, les abonnés utilisaient ce service pour communiquer avec les clients d'institutions financières, prétendant appeler de l'institution pour les alerter de problèmes avec leurs comptes et vérifier leurs renseignements personnels et leurs questions de sécurité. Ils utiliseraient ensuite ces renseignements pour communiquer avec les institutions financières, prétendant être leurs clients, et accéder à leurs comptes pour ensuite blanchir cet argent ailleurs.

En novembre 2022, l'administrateur d'iSpoof a été arrêté au Royaume-Uni et condamné à 13 ans de prison. Le service de police de Londres (London Met) a signalé des pertes mondiales de plus de 100 millions de livres, en raison des abonnés qui utilisaient le service iSpoof.

Les données volées par Chakib Mansouri et Majdouline Alouah ont été utilisées pour créer des comptes sur diverses plateformes de casino en ligne, ainsi que pour blanchir des fonds au moyen d'échanges de cryptomonnaies. Les enquêteurs de la GRC ont saisi une quantité importante de preuves électroniques et financières, ainsi que des vêtements de luxe et un condominium. Tous les actifs ont été considérés comme des produits de la criminalité.

Détails de la détermination de la peine :

Chakib Mansouri : 4 ans et 9 mois dans un établissement correctionnel.

Majdouline Alouah : 2 ans et 9 mois dans un établissement correctionnel.

Les deux personnes ont reçu l'ordre de dédommager leurs victimes.

Les deux personnes sont en détention depuis leur arrestation initiale en février.

L'unité de lutte contre la cybercriminalité tient à remercier la police métropolitaine de Londres, la police nationale néerlandaise, EUROPOL, EUROJUST, la police de Toronto, la police régionale de Peel, le Centre antifraude du Canada (CAFC) et le Centre national de coordination contre la cybercriminalité (CNC3) pour leur travail acharné et leur collaboration tout au long de l'enquête.

« Le succès de cette enquête souligne la force de la collaboration sans frontières. En combinant les efforts entre les administrations et en partageant notre expertise, nous avons démantelé un système de fraude sophistiqué à l'échelle internationale qui ciblait des citoyens innocents. Cette affaire est un exemple clair de ce que la coopération mondiale peut accomplir lorsqu'elle est propulsée par un engagement commun envers la sécurité publique. »

-Inspecteur Patrick Poulin, officier responsable de l'équipe d'enquête sur la cybercriminalité, GRC de la région du Centre

Avis public

La GRC exhorte tous les Canadiens à prendre des mesures proactives pour protéger leurs renseignements financiers :

Utilisez des fonctions de sécurité améliorées comme l'authentification à deux facteurs et les alertes de compte.

Faites attention aux appels non sollicités ou aux messages textes prétendant provenir d'institutions financières.

En cas de doute, ne répondez pas - communiquez directement avec votre banque ou votre fournisseur.

Si vous croyez avoir été ciblé ou victime de fraude, signalez-le immédiatement à votre service de police local et au Centre antifraude du Canada : www.antifraudcentre-centreantifraude.ca ou composez sans frais : 1 888 495-8501

La GRC demeure déterminée à protéger les Canadiens contre la cybercriminalité et à tenir les contrevenants responsables de leurs actes.

Quelques faits

L'équipe d'enquête sur la cybercriminalité de la GRC à Toronto enquête sur les plus hauts niveaux de cybercriminalité menaçant les Canadiens et nos intérêts nationaux. Cela comprend la cybercriminalité dirigée contre les cibles suivantes :

Institutions gouvernementales

Infrastructures essentielles d'importance nationale

Institutions et entreprises canadiennes clés ayant une incidence économique élevée

L'équipe collabore avec des partenaires nationaux et internationaux pour enquêter sur les menaces importantes au sein de l'écosystème de la cybercriminalité, les perturber et poursuivre en justice les responsables, y compris les criminels qui développent des logiciels malveillants, fournissent des services et des infrastructures de cybercriminalité et facilitent des attaques contre les infrastructures essentielles; cela comprend les acteurs d'États étrangers et les menaces persistantes avancées.

En 2024, le Centre antifraude du Canada a traité 49 432 signalements représentant 34 621 victimes qui ont perdu un total de 638 000 000 $.

Si vous avez des renseignements concernant ce cas ou tout autre acte de fraude, communiquez avec votre service de police local ou avec Échec au crime :

Échec au crime - 1 800 222-8477 (de manière anonyme et en tout temps)

