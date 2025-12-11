OTTAWA, ON, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'Ontario a mené à bien une enquête de 10 mois qui a permis de démanteler une importante opération de trafic international de drogues exploitant les services postaux canadiens. L'enquête a commencé lorsque des agents de la GRC ont découvert que des gens utilisaient Postes Canada pour expédier de la drogue partout au Canada et à l'échelle internationale dans plus d'une douzaine de pays.

En étroite collaboration avec le Département des enquêtes de la Sécurité intérieure des États-Unis et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les enquêteurs ont été en mesure de découvrir que les personnes exploitant ce réseau expédiaient des substances contrôlées, comme de la méthamphétamine et de la cocaïne. dans le monde entier, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Suède, en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Autriche, en Inde et en Irlande, ainsi que dans de multiples provinces du Canada.

Le 22 octobre 2025, la GRC a exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Findlay Creek, à Ottawa, et a saisi près de 1,2 kg de méthamphétamine, 200 comprimés d'hydromorphone, de la cocaïne et d'autres substances, d'une valeur marchande de près de 166 000 $.

À la suite de ces saisies, l'unité Crimes graves et crime organisé de la Police fédérale de la GRC - Région centrale a arrêté et accusé les personnes suivantes :

Ian Murray, 43 ans, d'Ottawa, en Ontario :

Complot en vue de commettre un acte criminel - Exportation d'une substance réglementée - Article 465(1)c) - Code criminel du Canada

Commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle - Charge - Article 467.13 (1) - Code criminel du Canada

4 chefs d'accusation de trafic d'une substance réglementée (cocaïne) - Article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)

4 chefs d'accusation de possession en vue de faire le trafic - Paragraphe 5(2) de la LRCDAS

Ellysha Garand (36 ans), d'Ottawa, en Ontario :

Complot en vue de commettre un acte criminel - Exportation d'une substance réglementée - Article 465(1)c) - Code criminel du Canada

Commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle - Participation - Article 467.12 - Code criminel du Canada

8 chefs d'accusation de trafic d'une substance réglementée (cocaïne) - Article 5(1) de la LRCDAS

4 chefs d'accusation de possession en vue de faire le trafic - Paragraphe 5(2) de la LRCDAS

Possession de biens criminellement obtenus - Article 354(1)a) - Code criminel du Canada

Mikias Mekonen (41 ans), d'Ottawa, en Ontario :

Commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle - Participation - Article 467.12 - Code criminel du Canada

17 chefs d'accusation de trafic d'une substance réglementée (hydromorphone et cocaïne) - Paragraphe 5(1) de la LRCDAS

Possession de biens criminellement obtenus - Article 354(1)a) - Code criminel du Canada

Aseel Al-Taee (50 ans), d'Ottawa, en Ontario :

2 chefs d'accusation de trafic d'une substance réglementée - Article 5(1) de la LRCDAS

Ian Murray et Mikias Mekonen ont tous deux été libérés sur engagement. Ellysha Garand a été placée en détention provisoire et la prochaine révision de son cautionnement est prévue le 10 décembre 2025. Aseel Al-Taee a été libéré sur engagement de comparaître devant le tribunal d'Ottawa le 3 mars 2026.

La GRC aimerait remercier ses partenaires, y compris le département de la Sécurité intérieure des États-Unis et l'ASFC, pour leur collaboration dans le cadre de cette enquête.

« Cette opération souligne l'engagement de la GRC à lutter contre le crime organisé, à protéger les collectivités canadiennes et à travailler avec des partenaires internationaux pour mettre fin à la circulation de substances nocives à l'intérieur et à l'extérieur du pays. »

- Jonathan Ko, surintendant, officier responsable, Opérations intégrées, Grand Toronto

Si vous détenez de l'information concernant le trafic de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Coordonnées : Police fédérale de la GRC - Région centrale (Ontario), Communications et relations avec les médias, Adresse courriel : [email protected]