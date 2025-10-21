NEWMARKET, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le surintendant principal Chris Leather, officier responsable des Opérations criminelles pour la Police fédérale de la GRC de la Région du centre, le surintendant Jonathan Ko, officier responsable des Opérations intégrées et le surintendant principal Mathieu Bertrand, directeur général des enquêtes de crime grave et organisé et de l'Intégrité des frontières, tiendront une conférence de presse pour présenter les résultats d'une enquête complexe et multi juridictionnelle concernant un laboratoire clandestin de grande envergure.

Les médias souhaitant assister en personne doivent s'inscrire en envoyant leur nom et leurs accréditations médias à :[email protected]

Les renseignements destinés aux médias se présentant en personne sont fournis ci-dessous :

Quand : 24 octobre 2025

Heure : 10 h - Les médias sont invités à arriver en personne à partir de 09 h 15

Lieu : 345 Prom. Harry Walker S, Newmarket, ON L3Y 8P6, RCMP, Détachement de Toronto Nord

Un lien en direct vers la conférence sera fourni uniquement aux représentants des médias en ligne après leur inscription.

X : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : @RCMP_Ontario_GRC

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

Contactez-nous : Relations avec les médias : GRC de la Région du centre (Ontario), Adresse courriel : [email protected]