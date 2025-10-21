La GRC tiendra une conférence de presse à la suite de trois arrestations liées à un laboratoire clandestin de grande envergure English
Nouvelles fournies parGendarmerie Royale du Canada – Région du centre
21 oct, 2025, 14:27 ET
NEWMARKET, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le surintendant principal Chris Leather, officier responsable des Opérations criminelles pour la Police fédérale de la GRC de la Région du centre, le surintendant Jonathan Ko, officier responsable des Opérations intégrées et le surintendant principal Mathieu Bertrand, directeur général des enquêtes de crime grave et organisé et de l'Intégrité des frontières, tiendront une conférence de presse pour présenter les résultats d'une enquête complexe et multi juridictionnelle concernant un laboratoire clandestin de grande envergure.
Les médias souhaitant assister en personne doivent s'inscrire en envoyant leur nom et leurs accréditations médias à :[email protected]
Les renseignements destinés aux médias se présentant en personne sont fournis ci-dessous :
Quand : 24 octobre 2025
Heure : 10 h - Les médias sont invités à arriver en personne à partir de 09 h 15
Lieu : 345 Prom. Harry Walker S, Newmarket, ON L3Y 8P6, RCMP, Détachement de Toronto Nord
Un lien en direct vers la conférence sera fourni uniquement aux représentants des médias en ligne après leur inscription.
X : @GRCONT
Facebook : GRC.Ontario
Instagram : grcontario
YouTube : @RCMP_Ontario_GRC
Site Web : GRC en Ontario
SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre
Contactez-nous : Relations avec les médias : GRC de la Région du centre (Ontario), Adresse courriel : [email protected]
Partager cet article