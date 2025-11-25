NEWMARKET, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Des agents de la Police fédérale de la région centrale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont arrêté un adolescent dans le cadre d'une enquête en cours concernant des infractions liées au terrorisme, en vertu du Code criminel du Canada.

Le 4 novembre 2025, des agents de la GRC de l'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la région centrale (Ontario) de la région du Grand Toronto (EISN-RGT) ont arrêté un adolescent et l'ont accusé des infractions suivantes :

Participation aux activités d'un groupe terroriste en modifiant et en publiant des vidéos de propagande de l'État islamique, en violation de l'article 83.18 (1) du Code criminel ;





; Inciter une personne à fournir des biens, c.-à-d. des armes à feu, dans l'intention de les utiliser, en tout ou en partie, pour faciliter ou mener une activité terroriste, en violation de l'article 83.03 (1) du Code criminel.

La GRC aimerait remercier ses partenaires pour leur précieux soutien tout au long de cette enquête, y compris le service de police de New York, le Service de police régional de Peel, le Service de police de Toronto, la Police provinciale de l'Ontario, le Service des poursuites pénales du Canada, et le ministère du Procureur général pour leur contribution au succès cette enquête.

« Cette arrestation est le fruit d'efforts coordonnés avec nos partenaires nationaux et internationaux et démontre l'engagement de la GRC envers la sécurité publique en perturbant les menaces à la sécurité nationale du Canada. » - surintendant James Parr, officier responsable, Police fédérale, EISN de la région centrale.

« La sécurité publique ne connaît pas de frontières, et le terrorisme international ne vise qu'à semer le chaos et la peur. Le service de police de la ville de New York se dressera contre cette menace n'importe quand et n'importe où, et nous sommes fiers d'avoir collaboré avec la Gendarmerie royale du Canada et d'autres organismes pour déjouer ce dangereux complot et assurer la sécurité de la population. Merci à tous les enquêteurs qui ont travaillé sur cette affaire et qui continuent d'établir la norme en matière de lutte contre le terrorisme, de renseignement et d'opérations de sécurité nationale. » - Jessica S. Tisch, commissaire, NYPD

***Veuillez vous reporter à l'article 110, paragraphe 1, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) :

110. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.**

Quelques faits

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale (EISN) est composée de représentants de la GRC, des corps policiers municipaux et provinciaux, ainsi que de partenaires et d'organismes fédéraux et provinciaux. L'EISN mène des enquêtes criminelles en matière de sécurité nationale concernant des activités criminelles terroristes au sens des dispositions sur la lutte contre le terrorisme du Code criminel, ainsi que sur toute infraction découlant d'une menace à la sécurité du Canada.

La GRC prend très au sérieux les menaces à la sécurité nationale du Canada. L'équipe de sécurité nationale de la région de Toronto, RGT/SO/EISN, a recueilli des preuves qui indiquaient une menace potentiellement dangereuse et a pris des mesures pour assurer la sécurité des Canadiens.

Si vous craignez qu'une personne envisage, planifie ou se prépare à commettre un acte de violence ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il est impératif de signaler tout comportement suspect. En cas de menace immédiate pour votre sécurité ou celle des autres, veuillez composer le 911.

Vous pouvez transmettre des renseignements non urgents au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420 5805 ou en ligne à l'adresse www.rcmp.ca/report-it.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les employés incarnent les valeurs de leur travail. Cette collaboration est un exemple de notre engagement à servir avec excellence. Nous travaillons en collaboration avec les collectivités et nos partenaires pour fournir et soutenir des services de police novateurs et professionnels.

