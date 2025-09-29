WINDSOR, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui qu'une arrestation a été effectuée à la suite d'une enquête de l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario (ELCAFO). L'équipe spécialisée se compose d'enquêteurs criminels, d'analystes du renseignement et d'agents du renseignement qui se consacrent aux enquêtes sur la contrebande d'armes à feu en Ontario.

En mai et juin de cette année, des agents des services frontaliers à Windsor, à Toronto et à Montréal ont intercepté quatre colis contenant des pièces d'armes à feu et des outils de fabrication d'armes à feu. Les colis étaient importés des États-Unis et étaient tous destinés à la même adresse à Windsor, en Ontario. L'ELCAFO de l'ASFC a donc lancé une enquête sur l'importation de pièces d'armes à feu au Canada.

Le 17 juillet 2025, à la suite d'une enquête approfondie menée par l'ELCAFO, un mandat de perquisition a été exécuté à une adresse à Windsor, en Ontario. Les articles suivants ont été saisis :





48 armes à feu;

30 gâchettes automatiques prohibées utilisées pour convertir des armes à feu semi-automatiques en mitrailleuses entièrement automatiques;

diverses pièces d'armes à feu;

175 chargeurs, dont 104 étaient prohibés, y compris 4 chargeurs à tambour de 50 cartouches;

environ 17 000 cartouches.

Hengwei Zhong, âgé de 30 ans et résident de Windsor, en Ontario, a été arrêté et accusé par l'ASFC en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel.

un chef pour contrebande d'un dispositif contrôlé ou réglementé

un chef pour contrebande d'un dispositif interdit

un chef pour importation non autorisée d'un dispositif prohibé

un chef pour tentative de fabrication d'une arme à feu

deux chefs pour possession d'un dispositif prohibé sans permis

trois chef pour entreposage inapproprié d'une arme à feu

trois chefs pour possession d'une arme à feu dans un lieu autre que celui où le permis l'y autorise

Les accusations devront être validées par le tribunal.

L'ELCAFO de l'ASFC aimerait remercier l'Unité des services d'urgence du Service de police de Windsor pour son aide lors de l'entrée tactique dans la résidence pendant l'exécution du mandat de perquisition.

Hengwei Zhong doit comparaître devant le tribunal le 29 septembre 2025.

Citations

« L'ASFC est la première ligne de défense de notre pays contre les crimes tels que la contrebande d'armes à feu. Les armes illégales constituent une menace importante pour la sécurité publique et il est essentiel d'empêcher leur circulation dans nos rues. Cette enquête montre notre engagement ferme à sécuriser nos frontières et à empêcher les criminels de se procurer des armes illégales. Les Canadiens sont plus en sécurité grâce au travail de l'ASFC. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Grâce aux efforts diligents de l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario de l'ASFC, des armes à feu, des pièces et des dispositifs dangereux ont été retirés de la circulation. Les mesures prises par nos agents des services frontaliers et nos enquêteurs témoignent d'un engagement inébranlable à lutter contre la contrebande d'armes à feu et à assurer la sécurité et le bien-être de nos collectivités. »

- Abeid Morgan, directeur de l'ELCAFO, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Vous trouverez de l'information sur le plan frontalier à la page suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

En 2024, 90 % de toutes les armes à feu saisies à la frontière canadienne provenaient des États-Unis.

Toute personne qui fait de la contrebande ou tente d'en faire, ou qui importe des marchandises au Canada en faisant une fausse déclaration, peut être poursuivie en justice.

Les enquêteurs de l'ASFC peuvent obtenir des mandats de perquisition et d'autres autorisations judiciaires pour perquisitionner et saisir des éléments de preuve d'infractions criminelles visées par la Loi sur les douanes et d'autres lois frontalières.

et d'autres lois frontalières. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les mesures d'exécution de la loi, consultez les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Une liste des marchandises réglementées et prohibées, y compris les armes à feu, peut être consultée ici.

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, y compris la contrebande d'armes à feu, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais suivant : 1-888-502-9060, ou consulter le site Web de l'ASFC.

