Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
29 sept, 2025, 10:10 ET
WINDSOR, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé aujourd'hui qu'une arrestation a été effectuée à la suite d'une enquête de l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario (ELCAFO). L'équipe spécialisée se compose d'enquêteurs criminels, d'analystes du renseignement et d'agents du renseignement qui se consacrent aux enquêtes sur la contrebande d'armes à feu en Ontario.
En mai et juin de cette année, des agents des services frontaliers à Windsor, à Toronto et à Montréal ont intercepté quatre colis contenant des pièces d'armes à feu et des outils de fabrication d'armes à feu. Les colis étaient importés des États-Unis et étaient tous destinés à la même adresse à Windsor, en Ontario. L'ELCAFO de l'ASFC a donc lancé une enquête sur l'importation de pièces d'armes à feu au Canada.
Le 17 juillet 2025, à la suite d'une enquête approfondie menée par l'ELCAFO, un mandat de perquisition a été exécuté à une adresse à Windsor, en Ontario. Les articles suivants ont été saisis :
Hengwei Zhong, âgé de 30 ans et résident de Windsor, en Ontario, a été arrêté et accusé par l'ASFC en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel.
Les accusations devront être validées par le tribunal.
L'ELCAFO de l'ASFC aimerait remercier l'Unité des services d'urgence du Service de police de Windsor pour son aide lors de l'entrée tactique dans la résidence pendant l'exécution du mandat de perquisition.
Hengwei Zhong doit comparaître devant le tribunal le 29 septembre 2025.
Citations
« L'ASFC est la première ligne de défense de notre pays contre les crimes tels que la contrebande d'armes à feu. Les armes illégales constituent une menace importante pour la sécurité publique et il est essentiel d'empêcher leur circulation dans nos rues. Cette enquête montre notre engagement ferme à sécuriser nos frontières et à empêcher les criminels de se procurer des armes illégales. Les Canadiens sont plus en sécurité grâce au travail de l'ASFC. »
- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique
« Grâce aux efforts diligents de l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario de l'ASFC, des armes à feu, des pièces et des dispositifs dangereux ont été retirés de la circulation. Les mesures prises par nos agents des services frontaliers et nos enquêteurs témoignent d'un engagement inébranlable à lutter contre la contrebande d'armes à feu et à assurer la sécurité et le bien-être de nos collectivités. »
- Abeid Morgan, directeur de l'ELCAFO, Agence des services frontaliers du Canada
Faits en bref
SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945 ou 613-957-6500, Site Web : www.asfc-cbsa.gc.ca
