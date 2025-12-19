OTTAWA, ON, le 19 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) opère dans un environnement en constante mutation et évalue régulièrement ses programmes et ses opérations afin d'assurer la solidité et l'efficacité des frontières.

Dans le but de renforcer davantage l'intégrité de la frontière, l'ASFC mettra en place la déclaration par téléphone dans les régions auparavant couvertes par le programme de Passage à la frontière dans les régions éloignées (PFRE) :

Région de Northwest Angle

À partir de Pigeon River jusqu'au lac des Bois (Lake of the Woods), inclusivement

Rive canadienne du lac Supérieur

Sault Ste. Marie (système d'écluses supérieures)

Île Cockburn

Le programme PFRE prendra fin le 14 septembre 2026. À compter de cette date, tous les voyageurs entrant au Canada par les régions éloignées du nord de l'Ontario ou depuis la région du Northwest Angle vers le sud du Manitoba devront se présenter à l'ASFC à un point d'entrée ou à un site désigné pour la déclaration par téléphone.

Le remplacement du programme PFRE par une déclaration par téléphone s'appuie sur les processus déjà en place partout au Canada, où les voyageurs doivent se présenter à l'ASFC depuis des sites désignés à chaque entrée au Canada. Cette manière de procéder garantit un niveau de sécurité constant et des attentes de conformité pour tous.

Cette mesure correspondra également davantage à la manière dont les voyageurs se présentent au Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (US CBP) lorsqu'ils entrent aux États-Unis par des régions éloignées.

Afin d'assurer une transition en douceur, les permis PFRE actifs ont été prolongés et resteront valides jusqu'à 23h59 le 13 septembre 2026.

L'emplacement des nouveaux sites de déclaration par téléphone sera décidé dans les mois à venir, en consultation avec les communautés autochtones, les entreprises locales et les partenaires locaux chargés de l'application de la loi.

Faits en bref

Historiquement, on compte environ 11 000 membres du PFRE par an, desquels environ 90 % sont des citoyens des États-Unis.

Pour plus d'informations sur la déclaration par téléphone, consultez le Mémorandum D2-5-12 : Déclaration par téléphone pour l'aviation générale, les bateaux privés et les autres moyens de transport de passagers non commerciaux.

Le défaut de déclaration à l'ASFC peut entraîner des mesures d'application de la loi, notamment des sanctions pécuniaires, la saisie de marchandises ou de véhicules et d'éventuelles poursuites pénales en vertu de la Loi sur les douanes.

Liens connexes

