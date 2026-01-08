VANCOUVER, BC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) contribue à perturber la chaîne d'approvisionnement du fentanyl et d'autres drogues illicites en interceptant les marchandises de contrebande, à l'appui des efforts globaux du Canada visant à renforcer la sécurité frontalière et à lutter contre le crime organisé.

Le 16 décembre 2025, Raymond Sun, citoyen canadien et résident de Richmond, en Colombie-Britannique, a été condamné, par la Cour provinciale de Richmond, à 30 mois de prison ainsi qu'à une interdiction à vie de posséder des armes à feu, après avoir été reconnu coupable des infractions suivantes, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

Possession en vue du trafic de fentanyl ;

Possession à des fins de trafic de MDMA.

En septembre 2020, l'ASFC a lancé une enquête après que des agents des services frontaliers du Centre postal international de Vancouver aient intercepté des pièces d'armes à feu interdites provenant de Chine à destination de Burnaby, en Colombie-Britannique. L'enquête a identifié Raymond Sun comme étant l'importateur.

En février 2021, l'ASFC a arrêté Sun à son domicile de Richmond, où les enquêteurs criminels de l'ASFC ont exécuté un mandat de perquisition et saisi les objets suivants :

274 grammes de MDMA

284 comprimés de fentanyl

77 000 $ CAN

Montant en espèces de 1 120 $ US

Matériel pour le trafic de la drogue : une balance numérique de poche une grande balance numérique une machine à compter les billets sachets en plastique de différentes tailles



En septembre 2022, l'ASFC a inculpé Sun de possession de fentanyl et de MDMA dans le but d'en faire le trafic et, le 13 mars 2025, il a été reconnu coupable des deux chefs d'accusation devant un tribunal provincial.

Citation

« Je tiens à remercier l'Agence des services frontaliers du Canada pour son travail à faire en sorte de traduire en justice ceux qui enfreignent les lois canadiennes. En mettant fin au trafic de fentanyl et d'autres drogues illicites, nous protégeons les collectivités canadiennes. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada s'engage à empêcher les drogues illégales d'entrer dans nos communautés. Le travail assidu de nos agents et enquêteurs criminels consiste à sécuriser la frontière et à s'assurer que ceux qui enfreignent la loi en subissent les conséquences.«

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en brefs

Le fentanyl est une drogue dangereuse, 20 à 40 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine, ce qui rend le risque de surdose accidentelle très élevé.

La contrebande et d'autres infractions Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.

et peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal. L'ASFC effectue le filtrage des marchandises, y compris le courrier international et les colis par messagerie entrant au Canada, et examine de plus près ceux qui pourraient représenter une menace pour la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, des agents de l'ASFC dans la région du Pacifique ont effectué 10 428 saisies illégales de stupéfiants. Pour en savoir plus sur les faits saillants de l'#ASFC en 2025 en Colombie-Britannique et au Yukon, consultez le document L'ASFC en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon : faits saillants de 2025.

Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique jamais réalisé à la frontière de l'histoire canadienne. De cet investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa première ligne et à se doter des outils et des technologies les plus récents pour lutter contre le trafic de la drogue et des armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, sans frais, au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

Liens associés

Suivez-nous sur « X » (@FrontiereCanPAC), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945