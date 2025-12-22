L'ASFC saisit plus de 26 kilogrammes de cocaïne dans un conteneur maritime provenant de Colombie

DELTA, BC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le 31 octobre 2025, les agents des services frontaliers de l'ASFC aux Opérations maritimes métropolitaines de Vancouver ont intercepté plus de 26 kg de cocaïne provenant d'un envoi maritime à l'Installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen (IECT).

Les agents de l'ASFC saisissent 26,2 kg de cocaïne dans un envoi maritime originaire de Colombie. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Avec le soutien du Service des chiens détecteurs de l'ASFC, les agents des services frontaliers de l'IECT ont procédé à une fouille minutieuse et ont découvert 23 briques cachées dans le plafond d'un conteneur maritime déclaré comme transportant des boîtes de fruits surgelés. Un total de 26,2 kg de cocaïne a été saisi dans le conteneur provenant de Colombie.

Les drogues ont été transférées à la Police fédérale de la GRC de la Région du Pacifique, Drogues et Crime organisé, pour une enquête complémentaire.

« Les cartels de la drogue testent constamment nos frontières et notre capacité à les protéger. Les gens qui travaillent à l'ASFC sont notre première ligne de défense contre ces criminels et les drogues qu'ils veulent faire entrer au Canada. Cette saisie montre à quel point l'ASFC travaille sans relâche pour assurer la sécurité de nos frontières et protéger les collectivités. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie réussie est le résultat direct de la vigilance et du dévouement des agents de l'ASFC qui protègent notre pays. Nous sommes fiers du solide partenariat avec la GRC alors que nous continuons à lutter contre le crime organisé et à protéger nos collectivités. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique

« Nous félicitons nos partenaires de l'ASFC pour cette saisie. La Police fédérale de la GRC de la région du Pacifique s'engage à poursuivre et démanteler les réseaux de trafic de drogue partout où ils opèrent. La coopération transfrontalière reste essentielle pour lutter contre le crime organisé, et cela reflète notre engagement continu à travailler ensemble. »

- Stephen Lee, commandant régional par intérim, Police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Du 1er janvier au 31 octobre 2025, les agents de l'ASFC en Colombie-Britannique ont effectué 10 428 saisies de stupéfiants, dont 727 kg de cocaïne. En savoir plus : L'ASFC en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon : Faits saillants de 2025

Bilan de l'année 2025 de l'ASFC : les réalisations en chiffres

Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique jamais réalisé dans l'histoire canadienne en matière de sécurité frontalière. Sur cet investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa première ligne et à obtenir les outils et les technologies les plus récents pour lutter contre le trafic des drogues et des armes à feu. Des informations sur le Plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité et de la sûreté des Canadiens et des Canadiennes.

L'ASFC et la Police fédérale de la GRC collaborent avec des partenaires nationaux et internationaux pour déjouer les réseaux transnationaux de trafic de drogue et leurs chaînes d'approvisionnement.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

