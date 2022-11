MILTON, ON, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Un certain nombre de faux billets de 100 $ canadiens ont été repérés et saisis à la suite d'une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC). À la vue des résultats de l'enquête, connue sous le nom de projet OCedarwood, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la région du Grand Toronto (RGT) a porté des accusations contre trois personnes.

En juin 2022, la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la RGT de la GRC a reçu des renseignements du service de prévention des pertes de Home Depot selon lesquels un groupe de personnes se rendait chez divers détaillants et achetait des marchandises au moyen de billets de 100 $ présumés faux. Après une enquête plus approfondie, la GRC a déterminé que ce groupe organisé ciblait les magasins de détail à grande surface pour écouler les faux billets. Les personnes accusées achetaient des marchandises en magasin avec de faux billets. Par la suite, elles retournaient les produits à un point de vente au détail différent pour obtenir un remboursement complet de l'achat initial.

L'enquête de la GRC a permis de constater que les faux billets de 100 $ étaient écoulés dans la région du Grand Toronto et dans d'autres régions de l'Ontario, le long du corridor de l'autoroute 401 entre Belleville et London, au nord jusqu'à Barrie et au sud jusqu'à Hamilton. Les faux billets de 100 $ saisis avaient été créés pour simuler de véritables billets de 100 $. Même si les faux billets de 100 $ étaient assez sophistiqués dans le but de reproduire les caractéristiques de sécurité actuelles des billets de banque, il est possible de les distinguer des billets authentiques en raison de divers défauts d'impression.

Raj Kirubananthan (31 ans) de Markham (Ontario), Jessica Mitchell (38 ans) de Belleville (Ontario) et Bleu Lawrence (28 ans) de Burlington (Ontario) ont été accusés des infractions suivantes :

Mise en circulation de monnaie contrefaite, en violation de l'article 452 du Code criminel ;

; Possession de monnaie contrefaite, en violation de l'article 450 du Code criminel ;

; Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354 du Code criminel ;

; Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31 du Code criminel ;

; Complot en vue de commettre des crimes, en violation de l'article 465 du Code criminel.

Des mandats d'arrêt ont été lancés contre M. Kirubananthan, Mme Mitchell et Mme Lawrence.

La GRC est déterminée à travailler avec la Banque du Canada et ses partenaires policiers pour lutter contre les activités illicites qui ont pour cible le système économique du Canada. » - La surintendante Ann Kœnig, commandante de district de la Section transnationale Crimes graves et Crime organisé de la RGT.

« La Banque du Canada tient à rappeler au public que la perte financière causée par un faux billet peut être importante pour les particuliers comme pour les entreprises. À l'heure actuelle, le nombre de faux billets en circulation au Canada demeure peu élevé, et les caractéristiques de sécurité des billets de banque continuent de démontrer qu'elles sont des méthodes fiables, rapides et faciles à utiliser. De plus, le fait de connaître les caractéristiques de sécurité d'un billet de banque vous permet de détecter un faux billet d'un simple coup d'œil et de vous protéger contre la fraude. » - M. Manuel Parreira, directeur régional de la Banque du Canada.

La GRC tient particulièrement à remercier ses partenaires policiers du service de police régional de Durham, du service de police régional de Peel, de la Police provinciale de l'Ontario, du service de police régional d'Halton, du service de police régional de Waterloo et du service de police de Belleville pour leur aide dans le cadre de cette enquête.

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour renforcer la sécurité dans nos collectivités. Aidez-nous en faisant preuve de vigilance et en nous informant de toute activité suspecte pour que nous puissions améliorer notre efficacité. Si vous avez des renseignements concernant de la monnaie contrefaite, si vous soupçonnez en avoir en votre possession ou si vous croyez que quelqu'un a tenté de vous en transmettre, veuillez communiquer avec votre service de police local, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020 ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477 (TIPS), en tout temps.

