MISSISSAUGA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la région du Centre, le Service de police de Thunder Bay (TBPS) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont empêché une tentative de faire entrer au Canada par la poste de la méthamphétamine présumée.

Le 21 juillet 2025, un résident de Thunder Bay, en Ontario, a été arrêté après avoir pris possession d'environ 140 grammes de méthamphétamine présumée. Le colis, qui provenait des États-Unis et était adressé à la résidence de la personne, a été saisi par l'ASFC dans une installation de traitement du fret commercial à Winnipeg, au Manitoba.

À la suite de la saisie, le colis a été transféré à la GRC, en Ontario. La GRC a ensuite collaboré avec TBPS dans le cadre d'une opération conjointe d'application de la loi qui a mené à l'arrestation.

La valeur marchande estimée de la méthamphétamine présumée est d'environ 7 000 $ (CA).

Le service de police de Thunder Bay a porté les accusations suivantes contre Gord Miesner, un résident de Thunder Bay âgé de 50 ans :

Possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic, en violation de l'alinéa 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

Importation d'une substance contrôlée, en violation de l'article 6 (1) de la LRCDAS.

L'accusé a été remis en liberté sur engagement et doit comparaître au palais de justice de Thunder Bay le 27 août 2025.

« La GRC et l'ASFC travaillent main dans la main pour sécuriser notre frontière internationale. Dans le cadre de cette enquête, notre solide partenariat avec le service de police de Thunder Bay nous a permis de collaborer efficacement et d'utiliser les ressources des deux organismes pour assurer une arrestation rapide et garder une drogue comme la méthamphétamine hors de la rue. »

Inspecteur Tim Diebel, agent des opérations, Intégrité des frontières, Gendarmerie royale du Canada, Région du Centre.

« Notre collaboration avec la GRC et des organismes partenaires donne des résultats convaincants. Le partage de renseignements et de ressources renforce notre capacité de lutter contre le commerce et le mouvement illicites de substances désignées à Thunder Bay et dans la région du Nord-Ouest. »

Sergent-détective d'état-major Rob Gombola, Services d'enquête, Service de police de Thunder Bay.

« Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada sont déterminés à perturber le crime organisé et à garder les substances dangereuses hors de nos collectivités. Qu'il s'agisse d'examiner le fret à Winnipeg ou de soutenir une enquête sur la contrebande à Thunder Bay, nous continuerons de collaborer avec nos partenaires d'application de la loi pour assurer la sécurité des Canadiens. »

Joey Mackenzie, directeur, Division des opérations du renseignement et de l'application de la loi, ASFC, région du Nord de l'Ontario.

Quelques faits

L'équipe de la GRC chargée de l'intégrité des frontières protège la frontière canado-américaine sur plus de 2 700 km, du Québec au Manitoba en incluant tous les Grands Lacs. La frontière canado-américaine est la plus longue et la plus sécuritaire au monde.

Les agents de l'ASFC appliquent plus de 100 lois, règlements et accords internationaux à 1 200 points d'entrée, ce qui empêche l'entrée au Canada de marchandises et d'individus pouvant poser un danger.

Forte de sa présence partout au Canada , la GRC est particulièrement bien placée pour protéger notre frontière entre les points d'entrée, mais aussi pour mener des enquêtes de suivi, au besoin.

La GRC et L'ASFC travaillent en étroite collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux d'application de la loi dans le cadre d'enquêtes pour lutter contre les activités criminelles transfrontalières.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou encore l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou que vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer en tout temps avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, avec l'ASFC au moyen de sa ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière, au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477.

