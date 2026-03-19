WINNIPEG, MB, le 19 mars 2026 /CNW/ - À la suite d'une enquête menée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le 18 mars 2026, Sahil Aziz, un citoyen américain âgé de 32 ans, a été condamné à deux ans de prison après avoir plaidé coupable devant la Cour provinciale du Manitoba aux deux chefs d'accusation suivants :

Organisation de l'entrée au Canada (traite d'êtres humains), en contravention de l'article 117(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR),

(LIPR), Introduction au Canada de données de cartes de crédit obtenues frauduleusement, en contravention de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes.

Aziz a été condamné à deux ans de prison pour traite d'êtres humains et à une peine correspondant au temps déjà passé en détention pour introduction de données de cartes de crédit. La peine totale est de 34 mois.

Le 7 février 2025, Aziz a tenté de passer la frontière canadienne seul au point d'entrée d'Emerson. Lors de la fouille du véhicule, les agents des services frontaliers ont trouvé plusieurs documents d'identité, dont un appartenant à une autre personne, ainsi qu'une valise et un téléphone portable qui n'appartenaient pas à Aziz. Grâce à une enquête plus approfondie, les agents ont pu vérifier qu'une autre personne accompagnait Aziz avant qu'il ne tente de passer la frontière seul. À la suite des renseignements recueillis après sa tentative de passage à Emerson, les agents des enquêtes criminelles de l'ASFC ont arrêté Aziz

L'ASFC a obtenu un mandat de perquisition et a recueilli des preuves supplémentaires concernant des fausses déclarations au titre de la LIPR et une grande quantité de données de cartes de crédit volées. Le 18 février 2025, l'ASFC a inculpé Aziz en vertu de la LIPR et de la Loi sur les douanes, et il est maintenu en détention depuis son arrestation.

Citations

« Le trafic de personnes est une infraction grave. L'Agence des services frontaliers du Canada défend l'intégrité du système d'immigration canadien en menant des enquêtes approfondies sur les activités de trafic de personnes et en poursuivant les individus qui enfreignent nos lois en matière d'immigration. Je les remercie pour leur dévouement à la sécurité de nos frontières et à la protection de nos citoyens. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'équipe des enquêtes criminelles de l'Agence des services frontaliers du Canada au Manitoba a travaillé avec diligence pour enquêter sur cette affaire et fournir des preuves en vue d'une condamnation. Nous poursuivrons les personnes qui abusent de notre système d'immigration en tentant de faire passer clandestinement des personnes. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région des Prairies

Faits en bref

La Section des enquêtes criminelles de l'ASFC enquête et poursuit les personnes qui enfreignent délibérément la législation canadienne relative aux frontières, notamment la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur les douanes.

Lorsque l'ASFC a connaissance de situations pouvant constituer des violations des lois canadiennes en matière d'immigration, elle prend les mesures appropriées prévues par la loi canadienne. Les personnes qui enfreignent les lois canadiennes en matière d'immigration s'exposent à de graves conséquences, notamment des accusations criminelles, des amendes, une mise à l'épreuve, une peine d'emprisonnement et un casier judiciaire.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, les agents de l'ASFC au Manitoba ont procédé à 341 saisies de stupéfiants et empêché 55 armes à feu et armes et dispositifs prohibés d'atteindre nos collectivités. Pour en savoir plus sur les faits saillants de 2025 : L'ASFC au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest : faits saillants de 2025 - Canada.ca

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des renseignements sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Si vous disposez d'informations concernant des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Liens associés :

Suivez-nous sur « X » (@Frontierecan), Instagram, joignez-vous à nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personne-ressource : Relations avec les médias (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-fra.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945