OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - Avec la saison de navigation qui approche à grands pas, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les plaisanciers les exigences d'entrée et de déclaration lorsqu'ils naviguent dans les eaux canadiennes ou entrent au Canada par bateau. Comprendre les exigences de déclaration contribuera à maintenir la sécurité de nos frontières et à garantir une saison nautique sûre et agréable.

Conseils aux plaisanciers entrant au Canada :

Renseignez-vous avant de partir. Avant de lever l'ancre, assurez-vous de consulter les Exigences en matière de déclaration pour les conducteurs de bateaux privés de l'ASFC. Tous les voyageurs entrant au Canada par bateau doivent se présenter à l'ASFC sans délai. Les exigences varient en fonction de votre itinéraire, de votre nationalité et du nombre de passagers à bord.

Vous faites des escales en cours de route ? Si vous entrez dans les eaux canadiennes pour une journée et que vous ne faites aucune escale avant de quitter ces eaux, vous n'êtes pas tenu de vous présenter à l'ASFC. Cependant, vous devez vous présenter à l'ASFC, si vous : accostez en sol canadien ; jetez l'ancre, amarrez ou accostez à un autre bateau dans les eaux canadiennes ; débarquez ou embarquez des personnes ou des marchandises au Canada.

Si vous entrez dans les eaux canadiennes pour une journée et que vous ne faites aucune escale avant de quitter ces eaux, vous n'êtes pas tenu de vous présenter à l'ASFC. Cependant, vous présenter à l'ASFC, si vous :

Si vous êtes un ressortissant étranger , vous devez être admissible en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour entrer au Canada.



, vous devez être admissible en vertu de la pour entrer au Canada. Tous les passagers à bord, quelle que soit leur nationalité, doivent posséder une pièce d'identité acceptable, tels qu'un passeport ou une carte NEXUS.

Plaisanciers canadiens retournant au Canada : Si vous quittez les eaux canadiennes et y revenez, vous n'êtes pas tenu de vous présenter et de déclarer vos marchandises à l'ASFC si : Vous n'avez pas accosté à l'extérieur du Canada et n'avez pas jeté l'ancre, amarré ou fait contact avec un autre moyen de transport alors que vous vous trouviez à l'extérieur des eaux canadiennes ; vous n'avez embarqué ni débarqué de personnes ou de marchandises alors que vous vous trouviez à l'extérieur du Canada.

Si vous quittez les eaux canadiennes et y revenez, vous n'êtes pas tenu de vous présenter et de déclarer vos marchandises à l'ASFC si :

Soyez prêt à déclarer. Déclarez tout ce que vous avez en votre possession à votre entrée au Canada. Marchandises achetées, reçus ou autrement acquis à l'étranger : Si vous êtes résident du Canada, les exemptions personnelles vous permettent de ramener des marchandises, y compris l'alcool et le tabac (jusqu'à une certaine valeur), sans payer de droits et taxes habituels. Assurez-vous de connaître la valeur en dollars canadiens des marchandises que vous rapportez et d'avoir vos reçus à portée de main.

Déclarez tout ce que vous avez en votre possession à votre entrée au Canada.

Où dois-je faire ma déclaration ? La plupart des plaisanciers ont deux moyens de se présenter à l'ASFC : à un site de déclaration par téléphone, appelez le Centre de déclaration par téléphone de l'ASFC pour demander l'autorisation en composant le numéro sans frais 1-888-226-7277 ; ou encore vous pouvez vous présenter directement en personne à l'un des sites de déclaration maritimes ouverts désignés par l'ASFC.

La plupart des plaisanciers ont deux moyens de se présenter à l'ASFC :

Les membres de NEXUS peuvent appeler le Centre de déclaration par téléphone NEXUS au 1-866-99-NEXUS. Pour plus d'informations sur les procédures de déclaration de NEXUS, consultez Comment utiliser NEXUS pour entrer au Canada.

Les bateaux privés transportant 30 passagers ou plus doivent demander l'autorisation de passage à un site maritime désigné, et par écrit, informer le bureau local de l'ASFC de l'intention de passer la frontière au moins 72 heures avant leur arrivée.

Le fait de ne pas se présenter à l'ASFC, même pour faire le plein, peut entraîner la détention, la saisie ou la confiscation du bateau et/ou des sanctions pécuniaires. L'amende minimale pour défaut de déclaration à l'ASFC à l'entrée au Canada est de 1 000 $.

Sachez ce qui se trouve à bord. Les marchandises restreintes et interdites incluent, sans s'y limiter, les armes à feu, les munitions et les armes ; les aliments, les végétaux et les produits d'origine animale ; les explosifs et les feux d'artifice. Vous devez déclarer ces marchandises à l'ASFC et obtenir les permis nécessaires, même celles-ci remplissent les conditions d'une exception de déclaration.





Les marchandises restreintes et interdites incluent, sans s'y limiter, les armes à feu, les munitions et les armes ; les aliments, les végétaux et les produits d'origine animale ; les explosifs et les feux d'artifice. Vous devez déclarer ces marchandises à l'ASFC et obtenir les permis nécessaires, même celles-ci remplissent les conditions d'une exception de déclaration. Vous prévoyez de pêcher dans les eaux canadiennes ? Vous pouvez apporter votre coffre à pêche, mais certains appâts pour la pêche ne sont pas autorisés à être amenés au Canada pour un usage personnel et peuvent être saisis à la frontière.





Vous pouvez apporter votre coffre à pêche, mais certains appâts pour la pêche ne sont pas autorisés à être amenés au Canada pour un usage personnel et peuvent être saisis à la frontière. Si vous amenez votre propre bateau au Canada , assurez-vous de le nettoyer, de le vider et de le sécher avant votre arrivée, sinon, il se peut qu'il ne soit pas autorisé à entrer au Canada tant qu'il n'est pas complètement décontaminé. En savoir plus sur la décontamination : Interdictions et exigences à l'importation pour les importateurs commerciaux d'espèces aquatiques et les voyageurs aux termes du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes.





, assurez-vous de le nettoyer, de le vider et de le sécher avant votre arrivée, sinon, il se peut qu'il ne soit pas autorisé à entrer au Canada tant qu'il n'est pas complètement décontaminé. En savoir plus sur la décontamination : Interdictions et exigences à l'importation pour les importateurs commerciaux d'espèces aquatiques et les voyageurs aux termes du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes. N'ayez pas de cannabis au passage de la frontière. Le fait de franchir la frontière avec du cannabis sous quelque forme que ce soit, y compris des produits ou des huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exemption autorisés par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, malgré la légalisation du cannabis au Canada. Une ordonnance médicale d'un médecin ne constitue pas comme une autorisation de Santé Canada.

La contrebande de la drogue est illégale. Le trafic de cannabis et d'autres drogues au passage de la frontière est une infraction criminelle. Méfiez-vous des gens qui vous demandent de porter quelque chose pour eux. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger.

La Ligne de surveillance frontalière peut être utilisée pour signaler anonymement des activités transfrontalières suspectes.

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous n'êtes pas sûr ? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

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1-888-226-7277

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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