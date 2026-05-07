Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
07 mai, 2026, 11:05 ET
CALGARY, AB, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs que le point d'entrée de Chief Mountain sera ouvert pendant la saison estivale, du vendredi 15 mai au mercredi 30 septembre 2026.
Chief Mountain est située le long de la route 6 en Alberta, à la frontière du parc national des lacs Waterton en Alberta et du parc national des Glaciers au Montana. Avec ses 5 649 pieds, il possède la plus haute altitude de tous les points de passage frontaliers du Canada et est depuis longtemps considéré comme l'un des ports d'entrée les plus pittoresques du pays.
Le port d'entrée de Chief Mountain ne fonctionne que de façon saisonnière de mai à septembre en raison de sa haute altitude et de ses hivers rigoureux. Au cours de la saison estivale 2025, l'ASFC a accueilli plus de 56 000 voyageurs au point d'entrée de Chief Mountain.
Heures d'ouverture du chef de la Montagne (heure d'été des Montagnes) :
15 mai 2026 - 31 mai 2026 : 9h00 à 18h00
1er juin 2026 - 7 septembre 2026 : 7h00 à 22h00
8 septembre 2026 - 30 septembre 2026 : 9h00 à 18h00
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Service d'information sur la frontière ou appelez le 1-800-461-9999.
Faits en bref
- L'ouverture du point d'entrée de Chief Mountain pour la saison estivale s'accompagne de la reprise du service saisonnier au parc voisin de Waterton Lakes, où les voyageurs peuvent entrer au Canada par voie maritime à bord de petits bateaux et se présenter au point d'entrée de Chief Mountain par téléphone. Les plaisanciers prévoyant de venir au Canada devraient examiner les exigences de déclaration de l'ASFC pour les conducteurs de bateaux privés avant de voyager.
- Les voyageurs sont encouragés à consulter le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC pour obtenir les informations les plus récentes.
- Qu'ils voyagent par voie terrestres, aérienne ou maritime, les voyageurs peuvent accélérer les délais de traitement en arrivant préparés avec leurs documents de voyage.
- Les voyageurs sont encouragés à ne pas voyager avec des armes à feu, mais si vous choisissez de le faire, assurez-vous de consulter le site web de l'ASFC pour connaître les règles concernant l'importation d'armes à feu et d'autres marchandises réglementées et prohibées.
- En 2025, la région des Prairies a facilité l'arrivée de plus de 1,2 million de voyageurs tout en prévenant la circulation de 70 armes à feu illégales et plus de 855 autres armes interdites dans nos rues.
- Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.
Liens connexes
Répertoire des bureaux et services de l'ASFC
Outils pour faciliter les déplacements transfrontaliers
Site web de Parcs Canada - Parc national des Lacs Waterton
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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945
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