CALGARY, AB, le 7 mai 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe les voyageurs que le point d'entrée de Chief Mountain sera ouvert pendant la saison estivale, du vendredi 15 mai au mercredi 30 septembre 2026.

Point d'entrée de Chief Mountain (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Chief Mountain est située le long de la route 6 en Alberta, à la frontière du parc national des lacs Waterton en Alberta et du parc national des Glaciers au Montana. Avec ses 5 649 pieds, il possède la plus haute altitude de tous les points de passage frontaliers du Canada et est depuis longtemps considéré comme l'un des ports d'entrée les plus pittoresques du pays.

Le port d'entrée de Chief Mountain ne fonctionne que de façon saisonnière de mai à septembre en raison de sa haute altitude et de ses hivers rigoureux. Au cours de la saison estivale 2025, l'ASFC a accueilli plus de 56 000 voyageurs au point d'entrée de Chief Mountain.

Heures d'ouverture du chef de la Montagne (heure d'été des Montagnes) :

15 mai 2026 - 31 mai 2026 : 9h00 à 18h00

1er juin 2026 - 7 septembre 2026 : 7h00 à 22h00

8 septembre 2026 - 30 septembre 2026 : 9h00 à 18h00

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Service d'information sur la frontière ou appelez le 1-800-461-9999.

Faits en bref

Liens connexes

Répertoire des bureaux et services de l'ASFC

Outils pour faciliter les déplacements transfrontaliers

Site web de Parcs Canada - Parc national des Lacs Waterton

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945