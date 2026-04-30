REGINA, SK, le 30 avril 2026 /CNW/ - À la suite d'une enquête menée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Abdulkader Ali, résident de Regina, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation liés à la falsification de documents d'immigration devant la Cour provinciale de la Saskatchewan le 17 février 2026. M. Ali a été condamné à deux ans de probation, à 200 heures de travaux communautaires et à une amende de 75 000 $.

L'enquête a débuté en février 2019, après qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) eut reçu une plainte d'un groupe basé à Regina appelé Justice Seeks. La plainte alléguait qu'Abdulkader Ali, un travailleur sur le terrain auprès de réfugiés au sein une organisation locale de parrainage, avait utilisé sa position à des fins personnelles en acceptant de l'argent de réfugiés en échange de promesses d'accélérer leurs demandes d'immigration. IRCC a transmis cette plainte à l'ASFC, qui a lancé une enquête sur ces allégations.

Dans le cadre de l'enquête, des agents de l'ASFC ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de M. Ali, où plusieurs appareils électroniques ont été saisis à titre de preuves. L'enquête a révélé que M. Ali avait soumis au moins 31 demandes d'immigration falsifiées à IRCC.

Le 17 février 2026, M. Ali a plaidé coupable des deux infractions suivantes en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (IRPA) :

Section 127(a) pour avoir soumis de faux documents de parrainage d'immigration à IRCC ;

Article 126 pour avoir conseillé à un demandeur d'asile de fournir de fausses informations dans sa demande adressée à IRCC, et pour avoir conseillé une personne de signer en tant que parrain, à son insu.

Les membres du public sont encouragés à signaler toute activité d'immigration suspecte via la ligne de surveillance frontalière ou en appelant le 1-888-502-9060.

Citations

« Cette enquête et cette condamnation témoignent du sérieux des enquêteurs criminels de l'ASFC, qui œuvrent pour préserver l'intégrité du système d'immigration de notre pays. Je tiens à remercier l'ASFC pour son engagement et pour avoir traduit en justice ceux qui enfreignent les lois canadiennes en matière d'immigration. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille sans relâche pour démasquer les fraudes en matière d'immigration, recueillir des preuves et poursuivre les contrevenants. Cette condamnation réussie est l'aboutissement d'une enquête approfondie menée par les enquêteurs criminels de l'ASFC à Regina. Nous continuerons à enquêter et à poursuivre les personnes qui abusent du système d'immigration canadien et à protéger les demandeurs d'asile contre l'exploitation. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Une organisation de parrainage est une organisation qui signe un accord avec IRCC pour aider les réfugiés à se réinstaller au Canada. Ces organisations sont souvent religieuses, ethniques, communautaires ou humanitaires.

L'ASFC est responsable de l'identification, de l'enquête et de la poursuite des personnes et entités liées à la fraude à l'immigration, au crime organisé, au trafic d'êtres humains et à d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la LIPR.

et de la LIPR. Entre le 1er avril et le 31 décembre 2025, l'ASFC a ouvert 241 enquêtes criminelles sur des infractions présumées en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

(LIPR). Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Les informations disponibles sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration - Canada.ca

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945