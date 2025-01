MISSISSAUGA, ON, le 6 janv. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est déterminée à mettre fin aux activités des fabricants d'armes à feu illégales et à protéger les collectivités.

Pièces d’armes à feu prohibées et matériel de fabrication en 3D (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'ASFC a annoncé aujourd'hui qu'une arrestation avait été effectuée pour de multiples infractions liées à des armes à feu et à des dispositifs prohibés à la suite d'une enquête approfondie dirigée par l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario (ELCAFO). L'ELCAFO est un groupe d'enquêteurs criminels, d'analystes du renseignement et d'agents du renseignement de l'ASFC qui sont chargés d'enquêter sur la contrebande d'armes à feu dans l'ensemble de la province.

Des agents des services frontaliers aux installations de traitement du courrier international et du fret à Mississauga et à Vancouver ont intercepté plusieurs colis faussement déclarés qui étaient destinés à la même adresse. Il a été constaté que les colis contenaient divers dispositifs d'armes à feu prohibés et du matériel de fabrication en 3D, généralement utilisé pour fabriquer des armes à feu de type AR-15 (fusils semi-automatiques).

Le 12 novembre 2024, des agents de l'ASFC ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de l'accusé à Aurora et ont saisi quatre armes à feu prohibées fabriquées en 3D, deux dispositifs prohibés imprimés en 3D, une arme à feu à autorisation restreinte imprimée en 3D, deux imprimantes 3D, plusieurs silencieux et pièces de silencieux prohibés ainsi que divers autres outils, accessoires et pièces de type AR.

L'ASFC tient à remercier le groupe tactique d'intervention de la police régionale de York pour son aide.

Reza Nezamabadi (33 ans) d'Aurora, en Ontario, a été accusé de neuf infractions de fabrication, de contrebande, d'importation et de possession :

2 infractions aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes - contrebande de dispositifs prohibés;

- contrebande de dispositifs prohibés; 2 infractions aux termes de l'alinéa 104(1)a) du Code criminel - importation non autorisée d'un dispositif prohibé;

- importation non autorisée d'un dispositif prohibé; 1 infraction aux termes du paragraphe 99(1) du Code criminel - fabrication d'armes à feu;

- fabrication d'armes à feu; 1 infraction aux termes du paragraphe 92(1) du Code criminel - possession non autorisée d'une arme à feu à autorisation restreinte : infraction délibérée [une (1) carcasse inférieure de type Glock imprimée en 3D];

- possession non autorisée d'une arme à feu à autorisation restreinte : infraction délibérée [une (1) carcasse inférieure de type Glock imprimée en 3D]; 1 infraction aux termes du paragraphe 92(1) du Code criminel - possession non autorisée d'une arme à feu prohibée : infraction délibérée [quatre (4) carcasses inférieures de type AR imprimées en 3D];

- possession non autorisée d'une arme à feu prohibée : infraction délibérée [quatre (4) carcasses inférieures de type AR imprimées en 3D]; 2 infractions aux termes du paragraphe 92(2) du Code criminel - possession non autorisée de dispositifs prohibés : infraction délibérée [deux (2) carcasses supérieures de type AR imprimées en 3D et plusieurs silencieux].

La comparution de Reza Nezamabadi devant le tribunal est prévue pour le 8 janvier 2025.

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, y compris la contrebande d'armes à feu, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais suivant : 1-888-502-9060, ou consulter le site Web de l'ASFC.

Citations

« Les agents de l'ASFC travaillent 24 heures sur 24 pour prévenir la violence armée en arrêtant la circulation des armes à feu prohibées, perturber la criminalité et protéger nos communautés. Je tiens à remercier l'ASFC et la police régionale de York pour les efforts qu'ils ont déployés afin de saisir des armes à feu illégales, des imprimantes et des pièces prohibées dans le cadre de cette enquête. »

- L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Les agents des services frontaliers travaillent sans relâche pour freiner l'importation et l'exportation de marchandises de contrebande. Notre équipe chargée du renseignement et des enquêtes criminelles a fait preuve de vigilance tout au long de l'enquête sur cette tentative de contrebande transfrontalière et a réussi à intercepter ces armes à feu illicites et ces dispositifs prohibés avant qu'ils n'aboutissent dans nos collectivités. »

- Abeid Morgan, directeur de l'Équipe de lutte contre la contrebande d'armes à feu de l'Ontario (ELCAFO) de l'ASFC

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des renseignements sur le Plan frontalier se trouvent ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité aux frontières et le système d'immigration, et ce, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des renseignements sur le Plan frontalier se trouvent ici : frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca. La contrebande d'armes à feu et d'armes prohibées et d'autres infractions à la Loi sur les armes pourraient donner lieu à une poursuite devant un tribunal.

pourraient donner lieu à une poursuite devant un tribunal. L'ASFC contrôle les marchandises qui entrent au Canada, y compris le courrier international et les envois par messagerie, et examine de plus près celles qui pourraient constituer une menace à la sécurité de la population canadienne.

Pour connaître les plus récentes statistiques sur les mesures d'exécution de la loi, visitez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Une liste des marchandises réglementées et prohibées, incluant les armes à feu, est accessible ici.

