VANCOUVER, BC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Le 21 mai 2025, Cody Edward Ranger, un résident de Nanaimo, en Colombie-Britannique, a été condamné à cinq ans d'emprisonnement (moins le temps déjà passé en détention), à une interdiction perpétuelle de posséder une arme à feu et à fournir un échantillon d'ADN.

M. Ranger a plaidé coupable devant la Cour provinciale de Nanaimo aux chefs d'accusation suivants :

Un chef de possession pour trafic, en contravention de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Deux chefs de possession non autorisée d'une arme à feu prohibée chargée, en contravention de l'article 95(1) du Code criminel.

En 2022, l'ASFC a lancé une enquête après que trois silencieux d'armes à feu aient été interceptés par des agents et agentes des services frontaliers aux opérations de fret aérien de l'aéroport international de Vancouver, entre août et octobre 2022.

En mai 2023, des enquêteurs criminels de l'ASFC, avec l'aide de l'équipe d'intervention d'urgence de la GRC du district de l'île de Vancouver, ont exécuté des mandats de perquisition dans une résidence et deux véhicules à Nanaimo. Un certain nombre d'armes à feu illégales et diverses quantités de drogues illégales ont été saisies, notamment :

deux armes à feu fantômes prohibées de calibre 9 mm chargées;

un fusil de chasse prohibé chargé;

un fusil à autorisation restreinte de calibre 9 mm avec des munitions facilement accessibles et un silencieux;

deux fusils à autorisation non restreinte;

neuf chargeurs de capacité excessive;

119 g de méthamphétamine;

335 g de cocaïne;

15 g de MDMA;

10 g de psilocybine;

22 appareils électroniques.

Le 15 mai 2024, l'ASFC a porté plusieurs accusations de possession d'armes à feu et de drogues contre Ranger en vertu du Code criminel et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

« L'Agence des services frontaliers du Canada est déterminée à empêcher les drogues illégales et les armes à feu prohibées d'entrer au Canada et de nuire à nos collectivités. Nos agents et nos agentes ainsi que nos enquêteurs criminels travaillent avec diligence pour assurer la sécurité de la frontière et veiller à ce que les contrevenants soient tenus responsables de leurs actes. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Quelques faits en bref

La contrebande et les autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner l'arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent entraîner l'arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal. L'ASFC examine les produits, y compris le courrier international et les envois par messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près ceux qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le Plan pour la frontière à l'adresse suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la Ligne de surveillance frontalières de l'ASFC, sans frais, au 1-888-502-9060.

Toute personne ayant des renseignements sur des activités criminelles est encouragée à communiquer avec la police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

