VANCOUVER, BC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger la population canadienne en interceptant et en enquêtant sur les tentatives de contrebande à nos frontières et en perturbant le crime organisé.

En février 2024, les enquêteurs criminels de l'ASFC ont lancé une investigation sur une opération de contrebande de cigarettes après que des agents de l'ASFC ont intercepté de nombreux envois de cigarettes de contrebande aux Opérations commerciales de l'aéroport international de Vancouver et au Centre de traitement du courriel international de Vancouver.

À la suite d'une enquête, le 19 novembre 2024, les enquêteurs criminels de l'ASFC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de Vancouver. Les articles suivants ont été saisis :

3 826 cartouches de cigarettes de contrebande;

4,2 kilogrammes de cannabis illegal;

51 915 dollars en espèces et en jetons de casino.

Les agents de l'ASFC ont arrêté un résident de Vancouver âgé de 34 ans pour sa participation présumée à l'opération de contrebande de cigarettes et l'enquête se poursuit.

Citations

« Notre priorité absolue est la sécurité de nos communautés. Je tiens à remercier les agents et les enquêteurs de l'ASFC pour les efforts qu'ils déploient afin d'assurer la sécurité de nos frontières, de tenir responsables ceux qui enfreignent les lois canadiennes et d'assurer la sécurité et le bien-être de nos communautés ».

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales

« L'ASFC travaille fort pour intercepter la contrebande à nos frontières et enquête sur les personnes qui enfreignent les lois canadiennes. Les efforts de nos agents et de nos enquêteurs ont perturbé le commerce illégal, qui nuit à nos communautés et à nos entreprises locales. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, Région du Pacifique

Faits saillants

La contrebande et les autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent donner lieu à une arrestation, à une inculpation et à des poursuites devant un tribunal.





et au peuvent donner lieu à une arrestation, à une inculpation et à des poursuites devant un tribunal. L'ASFC contrôle les marchandises, y compris le courrier international et les articles de messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité de la population canadienne.





et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité de la population canadienne. Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'exécution de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .





. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez svp contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro gratuit 1-888-502-9060.

