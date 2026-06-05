Une enquête de l'ASFC mène à des accusations pour des infractions liées aux armes à feu et à la drogue

VANCOUVER, BC, le 5 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a accusé un résident de la Colombie-Britannique, Dylan James Kennedy, de 21 chefs d'accusation pour possession d'armes à feu illégales et de drogues.

Armes à feu non déclarées et substances contrôlées saisies au domicile de Dylan James Ken-nedy à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Les enquêteurs criminels de l'ASFC ont reçu l'aide du Groupe d'intervention d'urgence de la police de Vancouver pour exécuter un mandat de perquisition au domicile de M. Kennedy à Vancouver, le 28 août 2024. La perquisition a permis la saisie de six armes à feu, dont deux pistolets de type Glock imprimés en 3D, deux châssis de type Glock imprimés en 3D, un fusil semi-automatique, un pistolet à air comprimé modifié (Glock), plusieurs répliques d'armes à feu, un chargeur de cartouche de fusil à surcapacité, un silencieux d'arme à feu, divers calibres de munitions et une quantité importante d'articles connexes, comme des pièces d'armes à feu, y compris des glissières et des canons de pistolet. Au cours de la perquisition, ils ont également découvert des quantités de cocaïne, de kétamine, de MDA (amphétamines) et de MDMA (ecstasy), des accessoires liés à la consommation de drogues, incluant des balances, et six téléphones portables.

Kennedy a été inculpé des 21 chefs d'accusation suivants le 31 mars 2026 :

Cinq chefs d'accusation pour utilisation ou entreposage imprudent d'une arme à feu, en contravention de l'article 86(1) du Code criminel.

Quatre chefs d'accusation de possession en vue du trafic, en contravention de l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Quatre chefs d'accusation de possession d'une arme à feu sans permis et/ou sans enregistrement, en contravention de l'article 91(1) du Code criminel.

Quatre chefs d'accusation de possession d'un dispositif prohibé sans autorisation, en contravention de l'article 91(2) du Code criminel.

Trois chefs d'accusation de possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec munitions, en contravention de l'article 95(1) du Code criminel.

Un chef d'accusation de non-respect d'un engagement, en contravention de l'article 145(4) du Code criminel.

Kennedy a comparu devant la Cour provinciale de Vancouver le 7 avril et il a été libéré sous caution en attendant son procès.

Citations

« À l'occasion de la Journée nationale contre la violence armée, nous affirmons notre engagement à lutter contre la criminalité et à bâtir des collectivités plus sûres à partout au Canada. L'Agence des services frontaliers du Canada et ses partenaires locaux d'application de la loi travaillent ensemble pour empêcher les armes à feu et les drogues illégales de circuler dans nos rues, à Vancouver et partout au pays. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

«L'Agence des services frontaliers du Canada est déterminée à empêcher les armes à feu illégales d'entrer dans nos collectivités. Le dépôt de 21 chefs d'accusation envoie un message clair : ceux qui importent des armes à feu illégales et mettent en danger la sécurité publique seront tenus responsables. Nous tenons à remercier le service de police de Vancouver pour son soutien dans cette enquête. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région du Pacifique, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

En 2025, des agents de l'ASFC en Colombie-Britannique ont saisi 2 640 armes à feu, armes et dispositifs interdits.

Une liste des marchandises réglementées et prohibées par l'ASFC, y compris les armes interdites, est disponible ici.

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , et au Code criminel peuvent mener à une arrestation, des accusations criminelles et à des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

, à la , et au peuvent mener à une arrestation, des accusations criminelles et à des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada. Le Plan frontalier est le plus important investissement à la frontière de l'histoire canadienne. De cet investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa première ligne et à se munir des outils et des technologies les plus récents pour arrêter les drogues et les armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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