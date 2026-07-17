L'ASFC saisit 300 kg de méthamphétamine dans un conteneur d'expédition à destination des Philippines

HALIFAX, NS, July 17, 2026 /CNW/ -- L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Halifax, en Nouvelle-Écosse (N.-É.), a détecté et saisi près de 300 paquets scellés de méthamphétamine dissimulés de manière sophistiquée sous un double fond à l'intérieur d'une caisse en bois remplie de panneaux solaires, qui devaient quitter le Canada par voie maritime.

La drogue, qui pesait 299,7 kilogrammes, a été découverte par des agents de l'ASFC à l'installation d'examen des conteneurs maritimes d'Africville Seasides à Halifax, en Nouvelle-Écosse, lors d'un contrôle à l'exportation d'un conteneur maritime à destination des Philippines, le 9 janvier 2026.

Les drogues saisies et tous les éléments de preuve ont été transmis à l'équipe de la Police fédérale de la Région de l'Est de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour la suite de l'enquête.

L'ASFC et la GRC assurent la sécurité des frontières en menant des enquêtes visant à empêcher la contrebande de drogue et à lutter contre le crime organisé.

Citations

« L'Agence des services frontaliers du Canada saisit des drogues à nos frontières maritimes, terrestres et aériennes. Avec la GRC et d'autres partenaires d'application de la loi, ils déjouent le crime organisé transnational et rendent les collectivités plus sûres. Je tiens à féliciter toutes les personnes ayant travaillé à cette saisie. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada collabore avec des partenaires de l'exécution de la loi pour lutter contre la criminalité mondiale. Nos agents de première ligne et nos équipes du Renseignement empêchent la contrebande de drogue et perturbent les réseaux criminels nationaux et internationaux. »

-- Dominic Mallette, directeur général régional, Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

Faits en bref

L'ASFC est responsable de la sécurité frontalière aux points d'entrée partout au Canada, y compris aux postes frontaliers terrestres ainsi que dans les aéroports et les ports maritimes. La GRC protège la frontière entre les points d'entrée. La GRC appuie également le mandat de l'ASFC aux points d'entrée en menant des enquêtes et des poursuites criminelles liées à la contrebande de stupéfiants.

Les agents de l'ASFC en poste à l'installation d'examen des conteneurs d'Africville Seasides à Halifax sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui entrent au Canada ou en partent par voie maritime au port d'Halifax.

Pour les plus récentes statistiques sur la contrebande, consultez la page Web Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Dans le cadre du Plan frontalier, le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à la sécurité des Canadiens et Canadiennes.

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, y compris la contrebande de drogues, veuillez appeler la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1‑888‑502‑9060 ou consulter le site Web de l'ASFC.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Coordonnées: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945