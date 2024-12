VANCOUVER, BC, le 27 déc. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger les Canadiens en empêchant les armes à feu prohibées et les drogues illicites d'entrer dans nos collectivités.

Aujourd'hui, l'ASFC a annoncé que des accusations ont été portées contre Jesse Pat Lyle, un résident de Sicamous, en Colombie-Britannique, pour des infractions liées aux armes à feu et au trafic de drogues.

Le 26 avril 2024, les agents des services frontaliers des Opérations commerciales de l'aéroport international de Vancouver ont intercepté et saisi trois appareils prohibés dans un colis de messagerie adressé à Lyle, qui fait l'objet d'une interdiction à vie de posséder des armes à feu. La Section des enquêtes criminelles de la Région du Pacifique de l'ASFC a ensuite lancé une enquête et, le 4 juin 2024, les enquêteurs criminels de l'ASFC, avec l'aide de la GRC, ont exécuté des mandats de perquisition dans le véhicule et le bateau de Lyle. Les objets suivants ont été saisis :

Une arme à feu avec numéro de série oblitéré;

Deux chargeurs d'armes à feu;

Un bâton à ressort interdit;

Un pistolet paralysant interdit;

Quantités de drogues illégales destinées au trafic.

Le 28 novembre 2024, Jesse Pat Lyle a été accusé de :

1 chef de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte avec munitions facilement accessibles, en vertu de l'article 95(1) du Code criminel;

1 chef de possession d'une arme à feu dont le numéro de série a été modifié, en vertu de l'article 108(1)(b) du Code criminel;

1 chef d'accusation de possession d'une arme à feu en contravention d'une ordonnance d'interdiction, en vertu de l'article 117.01(1) du Code criminel ;

; 2 chefs d'accusation de possession d'une arme prohibée, en vertu de l'article 91(2) du Code criminel;

4 chefs d'accusation de possession en vue du trafic, en vertu de l'article 5.2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Lyle a été arrêté par la GRC et doit comparaître au tribunal de Salmon Arm, le 7 janvier 2025.

Citations

«La sécurité des Canadiens est notre priorité absolue. Nous prenons des mesures à la frontière pour empêcher les armes à feu et les drogues illégales d'atteindre nos communautés. Cette saisie est un excellent exemple de la coopération continue entre l'ASFC et les organismes locaux d'application de la loi. »

- L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille fort pour intercepter les armes à feu non déclarées et les drogues illégales et pour enquêter sur ceux qui enfreignent les lois du Canada. Les efforts de nos agents et de nos enquêteurs, avec le soutien de la GRC, ont soustrait des armes à feu et des drogues dangereuses de cette communauté. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Faits en bref

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal. L'ASFC contrôle les marchandises, y compris le courrier international et les articles de messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens. Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'application de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro gratuit 1-888-502-9060.

