VANCOUVER, BC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'engage à protéger la population canadienne en interceptant les tentatives de contrebande à nos frontières et en enquêtant à leur sujet.

Entre août 2023 et janvier 2024, les agents des services frontaliers du Centre des opérations du fret aérien et du Centre de courrier des douanes de l'aéroport international de Vancouver ont intercepté deux silencieux d'armes à feu et deux répliques d'armes à feu lors de deux incidents connexes. Comme il s'agit de dispositifs interdits, la Section des enquêtes criminelles de la région du Pacifique a lancé une enquête sur l'importateur de ces dispositifs. Le 28 août 2024, les enquêteurs criminels de l'ASFC, avec l'aide du service de police de Vancouver, ont exécuté des mandats de perquisition à la résidence du suspect à Vancouver. Un certain nombre d'articles y ont été saisis, notamment :

deux armes à feu;

deux armes à feu imprimées en 3D;

deux récepteurs inférieurs imprimés en 3D;

dix-huit répliques d'armes à feu;

diverses autres pièces et accessoires d'armes à feu;

des drogues présumées.

Le suspect a été arrêté et l'enquête se poursuit.

Citations

« La sécurité de la population canadienne est notre priorité absolue. En mettant fin à la contrebande d'armes à feu et de drogues illégales, nous assurons la sécurité des communautés. Cette saisie est un excellent exemple de la coopération continue entre l'ASFC et les organismes locaux d'exécution de la loi. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille d'arrache-pied pour intercepter les armes à feu et les pièces d'armes à feu non déclarées à nos frontières et pour enquêter sur les personnes qui enfreignent les lois du Canada. Les efforts de nos agents et de nos enquêteurs, avec le soutien du service de police de Vancouver, ont permis de retirer des armes à feu dangereuses et des dispositifs prohibés de cette communauté. »

- Nina Patel, Directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Les délinquants violents, les organisations criminelles et les groupes criminels ne respectent pas les frontières locales ou internationales. Les forces de l'ordre et les agences de sécurité nationale doivent travailler ensemble pour empêcher la prolifération des armes et des drogues qui menacent la sécurité publique au sein de nos communautés. Nous sommes reconnaissants d'avoir aidé l'Agence des services frontaliers du Canada au cours de cette importante enquête. »

- Don Chapman, surintendant, Services de l'autorité disciplinaire, Service de police de Vancouver

En bref

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent donner lieu à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal.





et au peuvent donner lieu à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal. L'ASFC contrôle les marchandises, dont le courrier international et les articles de messagerie, qui entrent au Canada et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité de la population canadienne.





et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité de la population canadienne. Pour obtenir les dernières statistiques en matière d'exécution de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .





. Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

