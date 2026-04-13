CALGARY, AB, le 13 avril 2026 /CNW/ - À la suite d'une enquête conjointe menée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Kevin Kielty a plaidé coupable devant la Cour de justice de l'Alberta, le 2 mars 2026, à deux chefs d'accusation d'emploi non autorisé de ressortissants étrangers. M. Kielty, un résident de l'Ontario, a été condamné à une peine combinée de deux ans de probation, à 50 heures de travaux communautaires et à une amende de 70 000 $.

En juin 2022, l'ASFC et l'Équipe intégrée de la police des frontières (EIPF) des Régions du Nord-Ouest de la GRC ont reçu des informations de la Police provinciale de l'Ontario et du Service de police de Barrie concernant des activités présumées liées à l'immigration illégale.

L'enquête initiale a permis d'identifier un groupe de ressortissants étrangers se rendant de l'Ontario vers l'Alberta pour travailler illégalement dans le secteur de l'hôtellerie au parc national de Banff, sous la coordination d'une agence de placement appelée « One Team ». Une enquête plus approfondie a permis d'identifier 90 autres ressortissants étrangers originaires du Mexique travaillant illégalement dans quatre hôtels de villégiature de la région de Banff et de Jasper.

Le 30 mai 2024, M. Kielty, propriétaire unique de One Team, a été inculpé de deux chefs d'accusation pour des infractions liées à l'emploi en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) :

Article 124(1)(c) pour avoir employé des ressortissants étrangers à des fonctions pour lesquelles ils n'étaient pas autorisés, et

Article 131 pour avoir conseillé à des ressortissants étrangers de travailler au Canada sans autorisation.

Il s'agit de la deuxième condamnation de M. Kielty pour des infractions en vertu de l'article 124(1)(c) de la LIPR. En novembre 2023, il avait plaidé coupable à quatre chefs d'accusation d'infractions liées à l'emploi en Ontario à la suite d'une enquête menée par l'ASFC. Il avait été condamné à 18 mois d'assignation à résidence assortie de diverses conditions.

L'ASFC reçoit des signalements concernant des infractions présumées en matière d'immigration provenant de diverses sources, notamment des organisations partenaires et d'autres ministères. Le public est encouragé à signaler toute activité suspecte en matière d'immigration via la ligne de surveillance frontalière ou en composant le 1-888-502-9060.

Citation

« Cette condamnation démontre comment la collaboration entre les partenaires canadiens chargés de l'application de la loi protège l'intégrité de notre système d'immigration. Je tiens à remercier l'ASFC, la GRC et les services de police locaux et provinciaux qui ont participé à cette enquête pour leur travail visant à traduire en justice ceux qui enfreignent sciemment le système d'immigration canadien.

- L'Honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille sans relâche pour déjouer les stratagèmes de fraude en matière d'immigration, recueillir des preuves et poursuivre les contrevenants. Cette condamnation est l'aboutissement d'une enquête conjointe menée par les enquêteurs criminels de l'ASFC, l'Équipe intégrée de contrôle des frontières de la GRC en Alberta et nos partenaires des services de police de l'Ontario. Nous continuerons à enquêter et à poursuivre les personnes qui abusent du système d'immigration canadien, tout en protégeant les travailleurs contre l'exploitation. »

- Directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette enquête souligne la collaboration solide entre les organismes et les partenaires qui travaillent conjointement pour protéger les Canadiens. En partageant l'information et en coordonnant nos efforts, nous pouvons identifier et démanteler plus efficacement les activités criminelles tout en protégeant les personnes qui pourraient être vulnérables à la traite de main-d'œuvre. »

- Commissaire adjointe Lisa Moreland, commandante régionale, GRC - Services de police fédéraux, région du Nord-Ouest

En bref

L'ASFC est chargée d'identifier, d'enquêter et de poursuivre les personnes et les entités liées au crime organisé, au trafic de personnes, à la fraude en matière d'immigration, au terrorisme et à d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la LIPR.

Le mandat de l'EIPF consiste à renforcer l'intégrité et la sécurité de la frontière commune, entre les points d'entrée désignés, en identifiant, en enquêtant et en interceptant les personnes, les organisations et les marchandises impliquées dans des activités criminelles.

Entre le 1er avril et le 31 décembre 2025, l'ASFC a ouvert 241 enquêtes criminelles sur des infractions présumées en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration - Canada.ca

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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