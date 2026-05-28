OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) encourage les partisans, les équipes ,les officiels et les médias à planifier leur voyage avant de venir au Canada pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026.

Savoir ce dont vous avez besoin pour entrer au Canada contribuera à faciliter le passage à la frontière pour les voyageurs et permettra aux agents de l'ASFC de se concentrer sur l'interception des marchandises dangereuses et des personnes non admissibles. Chaque jour, les agents de l'ASFC jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités. En 2025, l'ASFC a accueilli plus de 82 millions de voyageurs, empêché plus de 83 200 kg de drogues illégales d'entrer dans nos collectivités et retiré plus de 17 700 armes et armes à feu de nos rues.

Voici quelques conseils de voyage pour vous aider à planifier votre voyage :

Préparez vos documents

Un billet pour un match de la FIFA Coupe du Monde ne constitue pas un titre d'admissibilité dans le pays. Avant de planifier un voyage, renseignez-vous sur les conditions d'entrée par pays ou territoire. Il n'existe pas de « visa FIFA » spécial.

Avant de planifier un voyage, renseignez-vous sur les conditions d'entrée par pays ou territoire. Il n'existe pas de « visa FIFA » spécial. Ayez vos documents de voyage à portée de main. Tous les voyageurs internationaux, quel que soit leur âge, doivent être munis d'une pièce d'identité valide à leur entrée au Canada. Un passeport est le seul document de voyage et d'identification fiable et universellement accepté à l'étranger.

documents de voyage Tous les voyageurs internationaux, quel que soit leur âge, doivent être munis d'une pièce d'identité valide à leur entrée au Canada. Un passeport est le seul document de voyage et d'identification fiable et universellement accepté à l'étranger. Lorsque vous voyagez avec des enfants qui ne sont pas les vôtres ou dont vous n'avez pas la garde légale, apportez une lettre de consentement du parent ou du tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous surveillons toujours la présence d'enfants disparus, et en l'absence de lettre, les agents frontaliers peuvent poser des questions supplémentaires.

Si vous entrez au Canada par avion

Vous arrivez au Canada par avion pour la FIFA Coupe du Monde ? Utilisez la Déclaration faite à l'avance et faites votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada. La Déclaration faite à l'avance est disponible dans 10 aéroports internationaux du Canada, dont Vancouver, Toronto Pearson et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal.

La déclaration préalable permet aux personnes accréditées par la FIFA Coupe du Monde de s'identifier comme telles et d'aider à garantir le traitement efficace de ces voyageurs par l'ASFC au moment de leur arrivée. Les voyageurs accrédités par la FIFA Coupe du Monde doivent avoir leur lettre d'accréditation à portée de main pour la présenter à un agent frontalier à leur arrivée au Canada. Plus d'informations sont disponibles sur le site web du gouvernement du Canada, destinées aux voyageurs venant au Canada pour l'événement : Informations pour les partisans et les voyageurs -- Coupe du Monde FIFA 2026™ - Canada.ca.

Utilisez la Déclaration faite à l'avance et faites votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures votre arrivée au Canada. La Déclaration faite à l'avance est disponible dans 10 aéroports internationaux du Canada, dont Vancouver, Toronto Pearson et l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal. La déclaration préalable permet aux personnes accréditées par la FIFA Coupe du Monde de s'identifier comme telles et d'aider à garantir le traitement efficace de ces voyageurs par l'ASFC au moment de leur arrivée. Les voyageurs accrédités par la FIFA Coupe du Monde doivent avoir leur lettre d'accréditation à portée de main pour la présenter à un agent frontalier à leur arrivée au Canada. Plus d'informations sont disponibles sur le site web du gouvernement du Canada, destinées aux voyageurs venant au Canada pour l'événement : Informations pour les partisans et les voyageurs -- Coupe du Monde FIFA 2026™ - Canada.ca. Vous voyagez en avion privé ou charter ? Un aéronef doit atterrir dans un aéroport d'entrée approuvé (AOE) et ce, pendant les heures d'ouverture de l'ASFC. Plus de détails sont disponibles sur Piloter au Canada : ce que vous devez savoir.

Si vous entrez au Canada par voie terrestre

Vous entrez au Canada en voiture pour la FIFA Coupe du Monde? Vérifiez les temps d'attente à la frontière canado-américaine pour planifier votre itinéraire. Les jours de match entraîneront une augmentation du trafic frontalier. Notez aussi que : Le matin tôt reste le meilleur moment pour éviter les temps d'attente. Les longs week-ends fériés sont généralement les plus chargés. Envisagez d'autres points d'entrée où les temps d'attente sont plus courts. Consultez les horaires d'ouverture de tout point d'entrée à l'aide du Répertoire des bureaux et services de l'ASFC. Utilisez une application GPS pour choisir le meilleur itinéraire. Les agents des services frontaliers prennent des mesures sévères contre ceux qui mettent en danger la sécurité des autres sur la route. Ne conduisez jamais sous l'emprise de drogues ou d'alcool.

Vérifiez les temps d'attente à la frontière canado-américaine pour planifier votre itinéraire. Les jours de match entraîneront une augmentation du trafic frontalier. Notez aussi que :

Si vous entrez au Canada par voie maritime

Vous arrivez en bateau pour la FIFA Coupe du Monde ? Tous les voyageurs entrant au Canada par bateau ou par embarcation privée doivent se présenter à l'ASFC sans délai. Les exigences de déclaration peuvent varier selon votre itinéraire, votre nationalité et le nombre de passagers à bord.

Déclarez vos marchandises

Conseils sur les articles restreints et interdits

Il est fortement déconseillé de voyager avec des armes à feu. L'importation de la plupart des armes de poing au Canada est interdite. Si vous choisissez de le faire, consultez les règles relatives à l'importation d'armes à feu au Canada : Armes à feu et armes : exigences à la frontière canadienne .

L'importation de la plupart des armes de poing au Canada est interdite. Si vous choisissez de le faire, consultez les règles relatives à l'importation d'armes à feu au Canada : Armes à feu et armes : exigences à la frontière canadienne N'apportez pas de cannabis en traversant la frontière. Le fait de franchir la frontière avec du cannabis sous quelque forme et en quelle quantité que ce soit, y compris des produits ou des huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exemption autorisés par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, malgré la légalisation du cannabis au Canada. Une ordonnance médicale délivrée par un médecin ne constitue pas une autorisation de Santé Canada.

des huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exemption autorisés par Santé Canada, constitue une infraction criminelle grave, malgré la légalisation du cannabis au Canada. Une ordonnance médicale délivrée par un médecin ne constitue pas une autorisation de Santé Canada. La contrebande de drogue est illégale . Le trafic de drogue à la frontière est une infraction pénale. Méfiez-vous des personnes qui vous demandent de transporter quoi que ce soit pour elles. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger.

. Le trafic de drogue à la frontière est une infraction pénale. Méfiez-vous des personnes qui vous demandent de transporter quoi que ce soit pour elles. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger. Consultez la listes des marchandises restreintes et prohibées afin d'éviter toute possibilité de pénalités, notamment des amendes, la saisie ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada.

marchandises restreintes et prohibées afin d'éviter toute possibilité de pénalités, notamment des amendes, la saisie ou des poursuites. Assurez-vous d'avoir les informations nécessaires avant d'essayer d'apporter des articles au Canada. Vous apportez des feux d'artifice au Canada ? Consultez la page Importation, exportation et transport de feux d'explosifs pour vous assurer que ceux que vous apportez sont autorisés. Les feux d'artifice ne sont pas autorisés dans les zones des partisans de la FIFA Coupe du Monde ni dans les stades.

Consultez la page Importation, exportation et transport de feux d'explosifs pour vous assurer que ceux que vous apportez sont autorisés. Les feux d'artifice ne sont pas autorisés dans les zones des partisans de la FIFA Coupe du Monde ni dans les stades. Soyez au courant des règles concernant la drogue, l'alcool et les voyages.

Nous vous encourageons à lire et à suivre tous nos conseils de voyage avant d'arriver à la frontière.

Vous avez un doute ? Demandez à un agent de l'ASFC.

La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent des services frontaliers. Si vous ne savez pas quoi déclarer, vous pouvez nous appeler au 1-800-461-9999.

Citations

« À l'heure où le Canada accueille les partisans et les équipes pour cet événement de classe mondiale, l'Agence des services frontaliers du Canada a déployé du personnel, de l'équipement et des moyens de renseignement, et travaille en étroite collaboration avec les États-Unis, le Mexique et les partenaires locaux des forces de l'ordre pour défendre nos frontières et protéger nos collectivités contre les drogues dangereuses, les armes et le crime organisé. Tout en célébrant le sport et la coopération dans le monde entier, nous restons fermement engagés à garantir la sûreté et la sécurité pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est une célébration qui réunira les partisans, les équipes et les communautés des quatre coins du monde. En plus de mettre en valeur notre culture florissante et notre hospitalité, cette rencontre historique permettra d'engendrer des retombées économiques d'envergure et de laisser un legs durable à notre pays. De concert avec nos partenaires à tous les niveaux, nous offrons une expérience sûre, fluide et inoubliable pour le monde entier.

- L'honorable Adam Van Koeverden, secrétaire d'État (Sports) et sherpa du Canada à la FIFA

Faits en bref

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Cette première Coupe du Monde de la FIFA tri-nationale sera la plus importante à ce jour, avec 104 matchs et 48 équipes participantes.

Le Canada accueillera des équipes d'Allemagne, de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Panama, de Croatie, du Sénégal, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Égypte, de Belgique, du Qatar et de Suisse pour concourir sur son sol lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le 26 mai 2026, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures visant à empêcher la maladie à virus Ébola de pénétrer au Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Liens associés

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945