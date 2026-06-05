Le Canada, les Pays-Bas, la Belgique et la France renforcent leur partenariat pour lutter contre le trafic international de drogues

OTTAWA, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - Cette semaine, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a signé une lettre d'intention avec les administrations douanières des Pays-Bas, de la Belgique et de la France afin de renforcer leur partenariat dans la lutte contre le trafic international de drogues et pour soutenir les échanges commerciaux légitimes entre leurs pays.

La lettre a été signée par la présidente de l'ASFC, Erin O'Gorman, Nanette Van Schelven, directrice générale de l'Administration des douanes des Pays-Bas, Kristian Vanderwaeren, administrateur général des douanes et accises de Belgique, et Florian Colas, directeur général des douanes et des droits indirects de la République française. La lettre renforce l'engagement à travailler plus étroitement pour déjouer le trafic international de drogues en partageant informations et bonnes pratiques entre les pays et en menant des opérations conjointes.

L'une des façons dont les réseaux criminels opèrent consiste à exploiter des personnes vulnérables et à les persuader de transporter de la drogue en leur nom lorsqu'elles voyagent à l'étranger, parfois à leur insu. Les quatre administrations douanières s'efforcent de sensibiliser le public à ce stratagème, de l'alerter sur la gravité des conséquences, de protéger les victimes potentielles et de mettre un terme aux agissements des criminels.

La signature a eu lieu à Ottawa le 2 juin 2026, à l'issue de rencontres avec de hauts représentants du gouvernement du Canada, portant sur des questions liées à la coopération douanière qui permet la lutte contre les fraudes, à la sécurité, aux technologies frontalières basées sur l'IA et à la coopération multilatérale. Au cours de sa visite, la délégation européenne a visité les installations de l'ASFC à Montréal, notamment le port de Montréal, l'aéroport international Montréal-Trudeau et le Centre de traitement du courrier Léo-Blanchette, et a pu observer les outils et les techniques utilisés par les agents de l'ASFC pour intercepter les marchandises de contrebande et déjouer le crime organisé.

L'ASFC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux en application de la loi afin de protéger les collectivités et de promouvoir leur prospérité, tant au pays qu'à l'étranger.

Citations

« Pour déjouer le crime organisé transnational, il faut une action coordonnée au-delà de nos frontières. Le Canada et ses partenaires aux Pays-Bas, en Belgique et en France comptent les uns sur les autres pour identifier et contrer les menaces. À mesure que les réseaux criminels deviennent plus agiles et coordonnés dans leurs efforts pour exploiter les corridors entre le Canada et l'Europe, nous devons nous aussi redoubler d'ingéniosité pour les contrecarrer. Nous allons encore plus loin dans notre partenariat déjà solide en augmentant l'échange d'informations et de renseignements entre nos organisations douanières et en renforçant nos efforts pour lutter contre le trafic international de drogues. Ensemble, nous prenons des mesures pour assurer la sécurité et la sûreté de nos collectivités des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

« Les Pays-Bas, la Belgique et la France font face aux mêmes schémas de trafic international de drogues, ce qui rend essentiel que nous agissions ensemble en tant que partenaires internationaux. Les réseaux criminels opèrent au-delà des frontières, et nous devons en faire autant. Notre coopération avec le Canada est essentielle pour faire face à l'augmentation du flux d'expéditions de cannabis à destination de l'UE, comme en témoignent nos récents chiffres sur les saisies de drogues, tout en s'attaquant au trafic de substances telles que la kétamine et les drogues synthétiques qui transitent de l'UE vers le Canada.

Je tiens à remercier nos collègues canadiens pour leur accueil chaleureux et pour leur collaboration solide et constructive. En intensifiant plus étroitement nos échanges d'informations et nos méthodes de travail, nous renforçons notre capacité collective à démanteler ces réseaux criminels et à protéger nos sociétés. »

-- Nanette van Schelven, directrice générale de l'Administration des douanes des Pays-Bas

« Les Douanes belges s'engagent à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé à travers cette initiative conjointe entre le Canada, la Belgique, la France et les Pays-Bas.

Comme l'a déclaré le Premier ministre belge, Bart De Wever :

'Pour briser le modèle économique des réseaux mafieux, la coopération internationale n'est pas une option, c'est une nécessité absolue.' »

-- Kristian Vanderwaeren, administrateur général des douanes et des accises de Belgique

« Face à des réseaux criminels transnationaux toujours plus organisés et adaptables, nous sommes convaincus que la coopération internationale est un facteur clé de réussite. En unissant nos efforts, nous renforçons notre capacité collective à détecter, perturber et démanteler les filières de trafic. Par cette signature, nous réaffirmons notre engagement à développer des partenariats solides et durables pour protéger nos territoires et contribuer à la sécurité de nos concitoyens »

-- Florian Colas, directeur général des douanes et des droits indirects de la République française

Faits en bref

Les examens à l'exportation font partie du mandat réglementaire de l'ASFC en matière de contrôle des exportations. Les agents des services frontaliers ont le pouvoir de réaliser ce type d'examens aux points d'entrée partout au pays, tant pour les voyageurs que pour les marchandises commerciales.





Bien que légales au Canada, en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements, l'importation et l'exportation de cannabis à d'autres fins (comme la distribution ou la vente à des fins non médicales) sont strictement interdites. Conformément aux conventions internationales sur les drogues, l'importation ou l'exportation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques nécessite un permis de Santé Canada pour chaque expédition.





et de ses règlements, l'importation et l'exportation de cannabis à d'autres fins (comme la distribution ou la vente à des fins non médicales) sont strictement interdites. Conformément aux conventions internationales sur les drogues, l'importation ou l'exportation de cannabis à des fins médicales ou scientifiques nécessite un permis de Santé Canada pour chaque expédition. La contrebande de drogues est illégale et le trafic transfrontalier de cannabis et d'autres drogues constitue une infraction pénale. Méfiez-vous des gens qui vous demandent de transporter quelque chose pour eux. Les conséquences sont graves au Canada et à l'étranger.





Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, notamment la contrebande de drogue, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC sans frais au 1-888-502-9060, ou en ligne.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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