Une édition anniversaire haute en couleurs et en émotions pour le 30e Gala SOCAN à Montréal

Animé de mains de maitre par Pierre-Yves Lord , cette édition du gala de la SOCAN a démarré en grand par la remise de quatre nouveaux Classiques de la SOCAN 1 à Luc Plamondon qui devient ainsi le premier membre SOCAN à atteindre le cap remarquable des 40 Classiques de la SOCAN. Malheureusement retenu à Paris, il a tout de même bénéficié d'un hommage en règle par les performances époustouflantes de Bruno Pelletier , France D'Amour et Martin Giroux qui ont interprété de façon mémorable trois de ses Classiques issus de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, soit « Belle », « Le temps des cathédrales » et « Vivre ».

Plusieurs prix spéciaux ont été décernés durant le gala, dont le prix Empreinte culturelle, remis cette année à l'immense chanson « Je ne suis qu'une chanson », écrite en 1979 par Diane Juster pour la grande Ginette Reno qui a tenu à lui présenter elle-même le prestigieux prix après une interprétation à couper le souffle par Mélissa Bédard.

Le compositeur et pianiste d'exception, André Gagnon, a reçu le Prix Excellence SOCAN pour l'ensemble de sa carrière, alors que Gilles Valiquette a, quant à lui, reçu le Prix Hommage SOCAN pour son rôle majeur dans la défense des droits des créateurs à travers son travail incessant au sein, entre autres, du conseil d'administration de la SOCAN durant 26 ans.

Michel Rivard, Andréanne A. Malette et Richard Séguin ont d'ailleurs offert une prestation digne de mention de quatre de ses plus grands succès, soit « La vie en rose », « Mets un peu de soleil », « Quelle belle journée » et « Je suis cool » alors qu'une multitude d'artistes le remerciaient sur les écrans géants.

Parmi les autres prix spéciaux, soulignons ceux remis à Cœur de pirate, Auteure-compositrice SOCAN de l'année; au créateur derrière plusieurs succès du duo 2Frères, Steve Marin, qui a remporté le nouveau prix de l'Auteur-compositeur non-interprète de l'année; au couple hautement créatif formé de James Gelfand et Louise Tremblay, Compositeurs de musique à l'image de l'année; tandis que le duo de producers montréalais Banx & Ranx est reparti avec le Prix international SOCAN.

Le Prix de l'Éditeur de l'année a été remis à la boîte David Murphy et Cie pour sa contribution au succès de ses talentueux auteurs-compositeurs, et pour son influence positive sur l'écosystème musical.

« Cette 30e édition du Gala SOCAN a été l'image de ses près de 35 000 membres québécois (sur un total de plus de 160 000): émouvante, créative et bourrée de talent », a déclaré le chef de la direction de la SOCAN, Eric Baptiste. « La SOCAN s'engage depuis 30 ans à travailler sans relâche à assurer qu'ils sont rémunérés équitablement et adéquatement pour leur musique et continuera de le faire quotidiennement, avec passion, vigilance et enthousiasme, inspirée par ses membres. Plus que jamais, la SOCAN est fière d'être une pièce maitresse dans le si dynamique écosystème musical du Québec et œuvre passionnément pour sa réussite durable. »

D'autres magnifiques performances

Le gala de cette année a aussi été l'occasion de se remémorer des souvenirs musicaux des trois dernières décennies avec la participation des ex-animateurs de MusiquePlus, Sonia Benezra, Anne-Marie Withenshaw et Mike Gauthier et les performances surprises de Johanne Blouin (« Dors Caroline »), Anik Jean (qui a interprété les Classiques de la SOCAN « Mimi » de Lili Fatale et « Drinking in L.A. » de Bran Van 3000), et le grand Jean Leloup qui a reçu ses trois premiers Classiques de la SOCAN avec « 1990 », « Isabelle » et « Cookie » est venu interpréter sa magnifique chanson « L'oiseau-vitre » pour le plus grand plaisir des spectateurs.

L'extraordinaire interprète Luce Dufault et le chef d'orchestre du Gala SOCAN Antoine Gratton ont interprété respectivement « Comme un sage » et « Dixie » d'Harmonium, alors que les quatre auteurs-compositeurs de la formation québécoise mythique, Serge Fiori, Michel Normandeau, Louis Valois et Serge Locat étaient admis au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, une première intronisation au Panthéon dans le cadre du Gala SOCAN.

Fait à noter, Dubmatique et Kashtin ont marqué l'histoire du gala de ce soir en voyant leurs chansons respectives, « Soul Pleureur » et « E Uassiuian » devenir les premiers Classiques hip-hop et issus des Premières Nations de la SOCAN.

Pour tous les goûts

Du côté des catégories musicales spécialisées, la musique du monde était à l'honneur avec le Prix Hagood Hardy remis à AfrotroniX ; le Prix Jan V. Matejcek en nouvelle musique classique a été décerné à Keiko Devaux ; le Prix Musique country a été attribué à la sensation Matt Lang ; l'ambassadrice de la scène électro montréalaise Marie Davidson, a raflé le Prix Musique électronique ; et les très populaires FouKi et Alaclair Ensemble se sont mérités, ex æquo, le Prix Musique Hip-Hop / Rap.

Chansons populaires et musique à l'image

En tout, dix Prix Chanson populaire ont été remis au cours de la soirée aux auteurs-compositeurs et éditeurs des chansons francophones les plus entendues en 2018, soit « Fille de personne II », « Toutes les femmes savent danser », « Prémonition », « À hauteur d'hommes », « Ici et ailleurs », « Desert Song », « Lies (v.f.), « Best I'll never have (v.f.) », « La nuit gronde », et « Au sommet ». Le Prix Chanson populaire anglophone a été décerné à Charlotte Cardin et Jason Brando O'Farrell Ciciola pour la chanson « Main Girl ».

Le gala a également permis de souligner le précieux talent des compositeurs et éditeurs de musique pour le petit et le grand écran. Ainsi, parmi les lauréats de la soirée, on comptait un habitué du Gala de la SOCAN, Anthony Rozankovic, ainsi que ses éditeurs Cinéflix Média Inc. et Anthem Entertainment, qui sont repartis avec les Prix Musique de télévision (international) et Fiction ou série dramatique (national) pour la musique de la série Mayday. Soulignons également que les compositeurs Jean-Phi Goncalves (Le tricheur), Scott Price (Les Gags), et Rudy Toussaint (How It's Made) sont tous repartis avec des trophées pour une troisième année de suite. Alors que Raymond Fabi a été récompensé pour la musique de « Arthur » dans la catégorie Émission jeunesse, et que Anik Jean a remporté le Prix Musique de film pour la première fois de sa carrière pour son travail de composition de la musique originale du film « Bon Cop Bad Cop 2 ».

Prix Autorisé à vous divertir

Enfin, l'apport essentiel des entreprises ou organismes licenciés par la SOCAN afin d'utiliser la musique de manière équitable et juste a été souligné par le Prix Autorisé à vous divertir remis au Festival Western de St-Tite, mettant ainsi en lumière le rayonnement exceptionnel qu'il permet aux artistes québécois et canadiens qui participent chaque à année à ce rendez-vous country incontournable, mais également l'excellente collaboration qu'elle perpétue avec le service des licences de la SOCAN.

GAGNANTS DU GALA SOCAN 2019 À MONTRÉAL PRIX SPÉCIAUX DE LA SOCAN

PRIX EMPREINTE CULTURELLE

« Je ne suis qu'une chanson »

Diane Juster

Just Her Music Publishing

Les Éditions Musicales LMS

AUTEURE-COMPOSITRICE DE L'ANNÉE

Cœur de pirate

AUTEUR-COMPOSITEUR NON-INTERPRÈTE DE L'ANNÉE

Steve Marin

COMPOSITEURS DE MUSIQUE À L'IMAGE DE L'ANNÉE

Louise Tremblay et James Gelfand

PRIX HOMMAGE

Gilles Valiquette

PRIX EXCELLENCE

André Gagnon

ÉDITEUR DE L'ANNÉE

David Murphy et Cie

PRIX INTERNATIONAL

Banx & Ranx

***Tous les lauréats d'un prix spécial de la SOCAN reçoivent le trophée Le SOCAN, le seul trophée majeur de l'industrie à être

également un instrument de musique***

CLASSIQUES DE LA SOCAN













« 1990 »

« Vivre »

Interprétée par Jean Leloup

Auteurs-compositeurs : Luc Plamondon,

Auteurs-compositeurs Jean Leloup, Gilles Brisebois, Alexis

Richard Cocciante (SIAE)

Cochard, Yves Desrosiers, James Di Salvio, François Lalonde

Plamondon Publishing / Boventoon B.V.

Les Éditions Audiogramme / Les Éditions Kaligram









« Je t'oublierai, je t'oublierai »

« Isabelle »

Auteurs-compositeurs : Luc Plamondon,

Interprétée par Jean Leloup

Richard Cocciante (SIAE)

Auteurs-compositeurs : Jean Leloup, Michel Dagenais, Gaétan

Plamondon Publishing / Boventoon B.V.

Gravel





Les Éditions Audiogramme / Les Éditions Kaligram

« E Uassiuian »





Interprétée par Kashtin

« Cookie »

Auteurs-compositeurs : Florent Vollant, Claude McKenzie

Interprétée par Jean Leloup

Les Éditions du Groupe Concept

Auteurs-compositeurs : Jean Leloup, Patrick Pelenc





Les Éditions Audiogramme / Les Éditions Kaligram

« Parler aux anges »





Interprétée par Nancy Dumais

« Drinking in L.A. »

Auteurs-compositeurs : Tino Izzo, Nancy Dumais

Interprétée par Bran Van 3000

Éditions Bloc-Notes / Les Éditions Malade de Musique /

Auteurs-compositeurs : James Di Salvio, Duane Larson (ASCAP),

Izzosongs enr.

Haig Vartzbedian





Les Éditions Audiogramme / Les Éditions Kaligram

« Feels »





Interprétée par Lili Fatale

« Je ne t'aime plus »

Auteurs-compositeurs : Nathalie Courchesne, Richard Binette,

Interprétée par Mario Pelchat

Uranian Valceanu

Auteur-compositeur : Mario Pelchat

Productions Chaos 2001 / Le Laboratoire

Éditions Marcha / Éditions Paperasse









« Mimi »

« Belle »

Interprétée par Lili Fatale

Auteurs-compositeurs : Luc Plamondon,

Auteurs-compositeurs : Nathalie Courchesne, Richard Binette,

Richard Cocciante (SIAE)

Martin Beaulieu

Plamondon Publishing / Boventoon B.V.

Productions Chaos 2001 / Le Laboratoire









« Le temps des cathédrales »

« Soul pleureur »

Auteurs-compositeurs : Luc Plamondon,

Interprétée par Dubmatique

Richard Cocciante (SIAE)

Auteurs-compositeurs : Barnev Valsaint, Ousmane Traore,

Plamondon Publishing / Boventoon B.V.

Pamela Jackson, Alain Benabdallah, Jérôme Belinga





Basbosa Music Publishing









POPULAR SONG AWARDS (FRANCOPHONE)









« Au Sommet »

« Prémonition »

Interprétée par 2Frères

Interprétée par Coeur de pirate

Auteur-compositeur : Steve Marin

Auteure-compositrice : Coeur de pirate (Béatrice Martin)

Éditions du Baume / Éditions Marcha

Éditions Dare to Care









« La nuit gronde »

« Desert song »

Interprétée par Kain

Interprétée par Ludovick Bourgeois

Auteur-compositeur : Steve Veilleux

Auteurs-compositeurs : Ludovick Bourgeois, Fred St-Gelais

Pop Culture Productions / Éditions Musicor

Éditions Bloc-Notes / Éditions Lo Phat / Éditions J









« Toutes les femmes savent danser »

« À hauteur d'homme »

Interprétée par Loud

Interprétée par Vincent Vallières

Auteurs-compositeurs : Loud (Simon Cliche Trudeau), Ajust (Alex

Auteurs-compositeurs : Vincent Vallières, François Plante

Guay), Ruffsound (Marc Vincent), Realmind (Jeff Marco

Éditions Trente Arpents

Martinez), Tim Buron, Pierre-Luc Rioux





Joy Ride Records

« Lies (v.f.) »





Interprétée par Domeno et Zagata

« Fille de personne II »

Auteurs-compositeurs : Jesse Proteau, Domenic Pandolfo,

Interprétée par Hubert Lenoir

Richard Beynon

Auteur-compositeur : Hubert Lenoir (Hubert Chiasson)

Éditions Sheldon Grove









« Best I'll never have (v.f.) »

« Ici et ailleurs »

Interprétée par Brandon Mig

Interprétée par Andréanne A. Malette

Auteurs-compositeurs : Brandon Mig (Brandon Mignacca) John

Auteure-compositrice : Andréanne A. Malette

Nathaniel, Marianne Cossette-Bacon

Productions Nia / David Murphy et Cie.

John Nathaniel Productions

















CHANSON POPULAIRE (ANGLOPHONE)





« Main girl »

PRIX MUSIQUE VIRALE

Interprétée par Charlotte Cardin





Auteurs-compositeurs : Charlotte Cardin, Jason Brando O'Farrell

« Answerphone »

Ciciola

Interprétée par Ella Eyre, Banx & Ranx (Ft. Yxng Bane)

Éditions Big Boy / Corico Arts

Auteurs-compositeurs : Yannick Rastogi, Zacharie Raymond,





Jacob Manson (PRS) , Ella Eyre (PRS), Shakka (PRS) et Yxng

CHANSON INTERNATIONALE

Kobalt Music Publishing (SE)









« Mayores »

« Kiss and make up »

Interprétée par Becky G

Interprétée par Dua Lipa et Blackpink

Auteurs-compositeurs : Alex Castillo Vasquez, Mario Caceres

Auteurs-compositeurs : Yannick Rastogi, Zacharie Raymond ,

(BMI), Jorge Fonseca (ASCAP), Patrick Ingunza (BMI), Servando

Billboard (Mathieu Jomphe-Lépine) Ruffound (Marc Vincent) Dua

Primera (BMI), Benito Antonio Martinez (ASCAP)

Lipa (ASCAP), Teddy Park (KOMCA) et Chelcee Grimes (PRS)

Kobalt Music Publishing

Kobalt Music Publishing (SE)









CHANSON ÉTRANGÈRE









PRIX JAN V. MATEJCEK

« Il est où le bonheur »

Nouvelle musique classique

Interprétée par Christophe Maé

Keiko Devaux

Auteurs-compositeurs : Christophe Maé (SACEM),





Denis Munoz (SACEM)

PRIX HAGOOD HARDY

Éditions Bloc-Notes

Musique du monde





Afrotronix

PRIX MUSIQUE COUNTRY





Matt Lang

PRIX AUTORISÉ À VOUS DIVERTIR





Festival western de St-Tite

PRIX MUSIQUE ÉLECTRONIQUE





Marie Davidson

INTRONISATION AU PANTHÉON DES AUTEURS





ET COMPOSITEURS CANADIENS

PRIX MUSIQUE HIP-HOP / RAP

Harmonium

Alaclair Ensemble





Fouki













MUSIQUE DE TÉLÉVISION (NATIONAL)





Fiction ou série dramatique





« Mayday »

Émission de variétés ou d'affaires publiques

Compositeur : Anthony Rozankovic

« Le Tricheur »

Cinéflix Média Inc. / Anthem Entertainment

Compositeur : Jean-Phi Goncalves





Éditions TM

Fiction ou série dramatique (comédie)





« Les Gags »

Émission jeunesse

Compositeur : Scott Price

« Arthur »

Éditions Edi-Sprice enrg. / Éditions Rozon Canada

Compositeur : Raymond Fabi





Anthem Entertainment / Les Éditions de la rue St-André inc









MUSIQUE DE TÉLÉVISION (INTERNATIONAL)





« Mayday »





Compositeur : Anthony Rozankovic





Cinéflix Média Inc. / Anthem Entertainment





















« How it's made »





Compositeur : Rudy Toussaint





Intermède Tiger Music / Discovery Networks Music Publishing





(BMI) / Éditions Marie Claire / Éditions How it's made





















MUSIQUE DE FILM





« Bon Cop Bad Cop 2 »





Compositrice : Anik Jean





La Muse Verte / BCBC2 inc.















1 Au Québec, une chanson est désignée Classique SOCAN lorsqu'elle a joué à la radio au moins 25 000 fois depuis son

lancement il y a au moins 20 ans.

SOURCE SOCAN

