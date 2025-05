Des performances surprises mémorables en l'honneur de Diane Juster et Muzion

Richard Séguin intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

L'excellence créative des compositeurs de musique à l'image et le travail indispensable des éditeurs de musique ont été célébrés

MONTRÉAL, le 4 mai 2025 /CNW/ - La TOHU a vibré au rythme du Gala SOCAN 2025, marquant le 100ᵉ anniversaire de l'organisation, avec plus de 100 trophées remis à travers 25 catégories pour honorer la créativité et l'excellence des auteurs-compositeurs, compositeurs de musique à l'image et éditeurs du Québec et de la francophonie canadienne. L'événement, animé avec brio par Rebecca Makonnen et dirigé musicalement par Chloé Lacasse, a alterné remises de prix, hommages et performances surprises.

Quelques-uns des récipiendaires du Gala SOCAN 2025 à Montréal. De gauche à droite : Banx & Ranx, Muzion, Aliocha, Richard Séguin, Alexandre Alonso (SOCAN) et Jean-Christian Céré (SOCAN). Photo par by Benoit Rousseau/SOCAN. (Groupe CNW/SOCAN)

La soirée a débuté en force avec une interprétation vibrante de « Évidemment » (Prix Chanson internationale) par La Zarra, avant que Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN, ne prenne la parole pour rappeler l'importance historique de ce centenaire : « Ce soir, je pense avec gratitude aux pionniers du droit d'auteur au Québec. Diane Juster, Luc Plamondon, Gilles Valiquette, Lise Aubut… et bien d'autres. C'est grâce à leur détermination que nous sommes devenus un groupe aussi solide. Leur héritage est vivant, et nous marchons encore aujourd'hui dans leurs pas. »

La 34e édition du Gala SOCAN était lancée et les remises de prix SOCAN se sont succédé : plusieurs Prix Distinctions ont été décernés, dont le Prix Empreinte culturelle qui a couronné le légendaire groupe Muzion pour « La Vi Ti-Neg », hymne hip-hop rassembleur et porteur d'histoire et d'identité urbaine; Diane Juster a reçu le Prix Excellence pour sa contribution majeure à la musique francophone et au droit d'auteur, tandis que Charlotte Cardin et Jason Brando se sont vu décerner respectivement les Prix Autrice-compositrice et Auteur-compositeur non-interprète. Banx & Ranx ont été salués par le prix Auteur-compositeur producteur, et Cristobal Tapia de Veer récompensé du prix Compositeur de musique à l'image. Le Prix International, quant à lui, est revenu à l'incontournable Kaytranada, dont le rayonnement dépasse largement nos frontières, alors que le prix Maison d'édition, visant à reconnaître la contribution significative et positive d'un membre éditeur de la SOCAN à l'industrie de la musique et à la communauté créative, a été remis à l'entreprise Face Trois Musique / Third Side Music, représenté par l'éditeur Patrick Curley.

Chansons populaires et musique à l'image à l'honneur

En tout, douze Prix Chansons populaires ont été remis au cours de la soirée aux auteurs-compositeurs et éditeurs des chansons francophones les plus entendues en 2023 et 2024, soit « Partout », « Le blanc des yeux », « Une bouteille à la mer », « 80's », « Vol à l'étalage », « Printemps », « Ensemble », « Rien d'autre que toi », « Night in Paris VF », « Fake Friends », « La fin du show » et « Feel Good »

Deux Prix Chansons populaires anglophones ont aussi été décernés à « Confetti », interprétée par Charlotte Cardin et « Take Me Away (My Love) », interprétée par Mike Demero & Zagata.

Pour souligner le travail exceptionnel et plus qu'important des compositeurs de musique à l'image et de leurs éditeurs, L'Orchestre Filmharmonique a signé une performance haute en émotions reprenant les thèmes musicaux pour le petit et le grand écran des récipiendaires de cette année. Le Prix Compositeur musique à l'image - Révélation est allé à Olivier Bibeau alors que les compositeurs Kim Gaboury (Wong and Winchester), Miklos Simpson (STAT), Guy Kaye (Indéfendable), Gaétan Essiambre (Salut bonjour) et Rémy Tremblay (L'île Kilucru) se sont distingués dans les catégories Musique de télévision nationale. Cristobal Tapia de Veer (Smile, The White Lotus) et Ramachandra Borcar (Kings of Coke) ont pour leur part été récompensés dans les catégories Musique de télévision et de film international.

Soulignons la remise du tout premier Prix Herbert Ruff pour la post-synchronisation audiovisuelle, qui met en lumière l'importance croissante de la post-synchronisation audiovisuelle et l'apport essentiel des créateurs et éditeurs dans ce domaine. C'est l'entreprise Éditions Backstage Passes qui a remporté ce prix inaugural pour sa contribution active à l'essor et au rayonnement de la musique à l'image d'ici.

Des Prix Spéciaux

Du côté des catégories musicales spécialisées, regroupées sous l'appellation Prix Spéciaux de la SOCAN, les rappeurs Souldia et Lost ont remporté chacun un Prix Musique Hip-Hop, Zeina, le Prix Musique R&B, Priori, le Prix Musique Électronique, Dominique Fils-Aimé a reçu le Prix Hagood Hardy (Jazz) et Caroline Lizotte le Prix Jan V. Matejcek (Nouvelle musique classique). Le Prix Musique Country est allé à la formation Salebarbes, alors que Waahli a remporté le prix SOCAN consacré à la musique globale, présentée par Gowling WLG.

Le Prix Révélation a quant à lui été remis au phénoménal Fredz, qui est en train de se construire une carrière prometteuse ici comme en Europe, lui qui a interprété sur scène son succès « Le stade ». Enfin, l'apport essentiel des entreprises ou organismes licenciés par la SOCAN afin d'utiliser la musique de manière équitable et juste a été souligné par le Prix Partenaire en musique remis cette année à TRAM7, un partenaire inestimable pour s'assurer que la musique trouve la place qui lui revient dans un large éventail de productions audiovisuelles.

Performances époustouflantes, témoignages touchants et une intronisation mémorable

Plusieurs prestations musicales ont ponctué le gala de moments uniques et touchants. Parmi celles-ci, mentionnons Marie-Denise Pelletier venue rendre hommage à Diane Juster en interprétant de façon magistrale sa chanson « Ce matin » avant que ne lui soit remis son Prix Excellence des mains d'Yvon Deschamps et Rosaire Archambault.

Richard Séguin, dont l'intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens a été l'un des moments forts de ce Gala SOCAN, a lui aussi été ému par l'hommage que lui ont rendu en musique les Simon Godin, Luce Dufault, Jorane, Vincent Vallières, Ivan Boivin-Flamand et Jeanne Coté, qui se sont approprié avec brio quelques-unes des grandes chansons de son répertoire alors que son ami Patrice Michaud lui a offert un témoignage à la fois drôle et touchant avant que Richard ne monte sur scène pour partager sa fierté avec toute l'humilité qu'on lui connait.

Les membres de la formation Muzion ont aussi eu l'honneur de se voir remettre le tout premier prix Empreinte culturelle attribué à une chanson hip-hop pour leur hymne fédérateur « La Vi Ti-Neg », réinterprété sur scène par Shah Frank, Waahli et Barnev pour un moment à la fois festif et émouvant.

Enfin, comme ce Gala SOCAN 2025 était sous le signe des célébrations du centenaire de l'organisation, la soirée à été ponctuée de témoignages vidéos de membres souhaitant exprimer leur fierté de faire partie de la grande famille des talentueux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique d'ici, alors que les pionniers de la défense des droits d'auteur que sont Diane Juster et Gilles Valiquette sont montés sur scène pour livrer un message de reconnaissance pour le chemin parcouru tout en tendant la main aux nouvelles générations de créateurs et créatrices à continuer d'être vigilants pour que la SOCAN demeure un outil de souveraineté culturelle pour encore au moins un autre siècle.

Pour tout savoir sur la 34e édition du Gala SOCAN, visitez le galasocan.com

La SOCAN tient à remercier ses précieux commanditaires : Gowling WLG et ABP

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses quelque 200 000 membres auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique. Apprenez-en plus au socan.com .

GAGNANTS DU GALA SOCAN 2025 À MONTRÉAL

PRIX DISTINCTIONS DE LA SOCAN

PRIX EMPREINTE CULTURELLE

« La Vi Ti-Neg »

Interprétée par: Muzion

Auteurs-compositeurs: J.Kyll - Jenny Saldago, Imposs - Stanley Saldago,

Dramatik - Jocelyn Bruno, LD-One - Ludwine Dujean, HAIG V

Éditeurs: Ad Litteram, Avenue Éditorial

AUTRICE-COMPOSITRICE

Charlotte Cardin

AUTEUR-COMPOSITEUR NON-INTERPRÈTE

Jason Brando

AUTEUR-COMPOSITEUR PRODUCTEUR

Banx & Ranx

COMPOSITEUR DE MUSIQUE À L'IMAGE

Cristobal Tapia de Veer

PRIX EXCELLENCE

Diane Juster

PRIX MAISON D'ÉDITION

Face Trois Musique / Third Side Music

PRIX INTERNATIONAL

Kaytranada

***Tous les lauréats d'un prix Distinction de la SOCAN reçoivent le trophée Le SOCAN, le seul trophée majeur de l'industrie à être également un instrument de musique***

CHANSONS POPULAIRES (FRANCOPHONES)

« Partout », « Le blanc des yeux » et « Une bouteille à la mer »

Interprétée par : Roxane Bruneau

Auteurs-compositeurs : Roxane Bruneau, Mathieu Brisset

Les Éditions Musique Variole, Les Éditions Inspire

« 80's »

Interprétée par : FouKi

Auteurs-compositeurs : Adel « Poolboy » Kazi-Aoual, Clément « Pops » Langlois-Légaré, Léo Fougères « FouKi », Marc "Ruffsound" Vincent

Disques 7ième Ciel

Les Éditions Lauréa

« Vol à l'étalage »

Interprétée par : Les Trois Accords

Auteurs-compositeurs : Alexandre Parr, Simon Proulx, Charles Dubreuil, Pierre-Luc Boisvert

Les Éditions de la Tribu

« Printemps »

Interprétée par : Koriass

Auteurs-compositeurs : Emmanuel Dubois, Marc "Ruffsound" Vincent, Robert Lord, Alex (A.C.) Castillo Vasquez

Disques 7ième Ciel, Les Éditions Lauréa

« Ensemble »

Interprétée par : Aliocha Schneider

Auteurs-compositeurs : Aliocha Schneider, Marc-André Gilbert

Éditorial Avenue, Productions Éléphant

« Rien d'autre que toi »

Interprétée par : 2Frères

Auteur-compositeur : Steve Marin

Éditions Musicor, Éditorial Avenue

« Night in Paris VF »

Interprétée par : Mike Demero avec Aloe Blacc & Alexe

Auteur-compositeur : Mike Demero, Alexe

Artifice, Bloc Note Music Publishing

« Fake Friends »

Interprétée par : Billie du Page

Auteurs-compositeurs : Billie du Page, Lucas Liberatore, Brittany Kwasnik

« La fin du show »

Interprétée par : Les Cowboys Fringants

Auteurs-compositeurs : Jérôme Dupras, Jean-Francois Pauzé, Marie-Annick Lépine

Les Éditions de la Tribu, Éditions JFP

« Feel Good »

Interprétée par : Charlotte Cardin

Auteurs-compositeurs : Charlotte Cardin, Jason Brando, Lubalin, Marco Royal, Mathieu Sénéchal

Big Boy Éditions

CHANSONS POPULAIRES (ANGLOPHONE)

« Confetti »

Interprétée par : Charlotte Cardin

Auteurs-compositeurs : Charlotte Cardin, Jason Brando, Lubalin

Big Boy Éditions

« Take Me Away (My Love) »

Interprétée par : Mike Demero & Zagata

Auteurs-compositeurs : Mike Demero, Louis Blouin, Zacharie "Soke" Raymond, Lucas Liberatore, Zagata

Artifice, Coyote Records

CHANSON INTERNATIONALE

« Évidemment »

Interprétée par : La Zarra

Auteur-compositeur : Zacharie "Soke" Raymond, Yannick "KNY Factory" Rastogi, Benny Adam, Fatima Zahra Hafdi

Coyote Records

« ANTIFRAGILE »

Interprétée par : LE SSERAFIM

Autrice-compositrice : Isabella Lovestory (SOCAN), et 12 autres coauteurs-compositeurs non affiliés à la SOCAN

PRIX SPÉCIAUX DE LA SOCAN

PRIX RÉVÉLATION

Fredz

PRIX MUSIQUE COUNTRY

Salebarbes

PRIX MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Priori

PRIX MUSIQUE HIP-HOP

Souldia & Lost

PRIX MUSIQUE R&B

Zeina

PRIX MUSIQUE GLOBALE

Waahli

PRIX JAN V. MATEJCEK

Nouvelle musique classique

Caroline Lizotte

PRIX HAGOOD HARDY

Musique jazz

Dominique Fils-Aimé

PRIX PARTENAIRE EN MUSIQUE

TRAM7

PRIX COMPOSITEUR À DE MUSIQUE À L'IMAGE - RÉVÉLATION

Olivier Bibeau

INTRONISATION AU PANTHÉON DES AUTEURS ET COMPOSITEURS CANADIENS

Richard Séguin

PRIX MUSIQUE POUR LE CINÉMA ET LA TÉLÉVISION

MUSIQUE DE TÉLÉVISION (NATIONAL)

Fiction ou série dramatique

« STAT »

Compositeur : Miklos Simpson

Aetios Distributions Inc.

Fiction ou série dramatique

« Indéfendable »

Compositeur : Guy Kaye

Pixcom International Inc.

Fiction ou série dramatique

« Wong and Winchester »

Compositeur : Kim Gaboury

Pixcom International Inc.

Émission de variétés ou d'affaires publiques

« Salut bonjour »

Compositeur : Gaétan Essiambre

Édtions TM Inc.

Émission jeunesse

« L'île Kilucru »

Compositeur : Rémy Tremblay

Les Éditions Gallen Musique Enr

Les Éditions Zone3

MUSIQUE DE TÉLÉVISION (INTERNATIONAL)

Film

« Smile »

Compositeur : Cristobal Tapia de Veer

Série télé

« The White Lotus »

Compositeur : Cristobal Tapia de Veer, Kim Neundorf

MUSIQUE DE FILM

« Kings of Coke »

Compositeur : Ramachandra Borcar

PRIX HERBERT RUFF POUR LA POST-SYNCHRONISATION AUDIOVISUELLE

Les Éditions Backstage Passes

