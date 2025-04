• Diane Juster, Muzion, Kaytranada et Cristobal Tapia de Veer parmi les lauréats des Prix Distinction de la SOCAN

• Charlotte Cardin et Jason Brando récompensés pour leur collaboration artistique exceptionnelle

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - L'édition 2025 du Gala SOCAN s'annonce comme un événement marquant, alors que la SOCAN célèbre cette année son 100e anniversaire en grande pompe. Le 4 mai prochain, La TOHU, à Montréal, accueillera cette prestigieuse soirée qui mettra à l'honneur les créateurs et éditeurs de musique du Québec et de la francophonie canadienne. Plus de 100 trophées dans 29 catégories seront remis aux artistes et professionnels qui ont façonné le paysage musical des deux dernières années.

Le Gala SOCAN de Montréal revient en force le 4 mai pour une 34e édition sous le signe du 100e anniversaire de la SOCAN (Groupe CNW/SOCAN)

L'événement sera animé par la talentueuse animatrice de Radio-Canada Rebecca Makonnen, tandis que la polyvalente Chloé Lacasse assurera la direction musicale d'un gala qui promet de belles surprises sur le plan des performances et hommages en musique.

Des Prix Distinction du Gala SOCAN 2025 pour des talents d'exception

Le Prix Empreinte culturelle sera décerné à Muzion pour leur hymne marquant La Vi Ti-Neg, une chanson ayant profondément influencé le paysage musical québécois et qui deviendra la première chanson hip-hop à atteindre le statut d'Empreinte culturelle en 34 ans d'histoire du Gala SOCAN.

L'illustre Diane Juster recevra le Prix Excellence pour sa carrière exceptionnelle et son apport indéniable à la musique francophone et aux droits des créateurs et créatrices de musique.

Pour l'excellence de ses compositions, Charlotte Cardin sera honorée du Prix Autrice-compositrice, tandis que son acolyte de création Jason Brando repartira avec le Prix Auteur-compositeur non-interprète. Le duo Banx & Ranx, reconnu pour sa signature sonore reconnaissable entre mille, se verra remettre le tout premier Prix Auteur-compositeur producteur.

Le Prix International ira cette année à Kaytranada, un créateur musical dont l'influence ne cesse de dépasser largement les frontières canadiennes. Une consécration hautement symbolique alors qu'il remportait sa toute première récompense en carrière lors du Gala SOCAN 2015 dans la catégorie Musique électronique.

La musique à l'image sera également célébrée, avec Cristobal Tapia de Veer qui recevra, entre autres, le Prix Compositeur de musique à l'image pour son travail acclamé sur des productions internationales majeures, dont The White Lotus.

Toujours dans la catégorie des Prix Distinction, le travail indispensable des membres éditeurs musicaux de la SOCAN sera également souligné par la remise du Prix Maison d'édition.

Chacun des lauréats des Prix Distinctions recevra « Le SOCAN », le premier et le seul trophée majeur de l'industrie de la musique à être également un instrument de musique. Les cinq crotales du trophée sont accordés cette année pour jouer les premières notes de la mélodie de « La Vi Ti-Neg » de Muzion.

Une célébration de la créativité musicale sous toutes ses formes

Dans le secteur de la musique à l'image, plusieurs prix seront remis aux compositeurs qui ont marqué les écrans au cinéma et à la télévision par leurs musiques exceptionnelles, tant au Canada qu'à l'étranger, grâce à leur travail créatif remarquable.

Les Prix Chansons populaires francophones, anglophones et internationales de la SOCAN seront aussi remis aux œuvres les plus entendues des deux dernières années, et on dévoilera les récipiendaires des catégories des Prix Spéciaux, dont :

Prix Révélation

Prix Compositeur de musique à l'image - révélation

Prix Musique country

Prix Musique électronique

Prix Musique hip-hop

Prix Musique autochtone (nouveau prix)

Prix Musique R&B (nouveau prix)

Prix Musique globale (nouveau prix)

Prix Jan V . Matejcek - nouvelle musique classique

Prix Hagood Hardy - musique jazz

La SOCAN honorera une entreprise qui défend de manière cohérente les licences musicales équitables et les droits des créateurs et éditeurs de musique à recevoir leur juste part pour l'utilisation de leur musique. Le prix Partenaire en musique de la SOCAN sera remis cette année à l'entreprise TRAM7 qui s'assure que la musique québécoise trouve la place qui lui revient dans un large éventail de productions audiovisuelles.

Le Gala SOCAN inaugurera également le Prix Herbert Ruff pour la post-synchronisation audiovisuelle, qui vise à reconnaître les éditeurs et créateurs qui contribuent activement à l'essor de la musique à l'image et au rayonnement de leurs œuvres, tant sur les plateformes traditionnelles que numériques en remettant le prix à l'entreprise Les Éditions Backstage Passes.

Enfin, l'édition 2025 du Gala SOCAN sera l'occasion d'introniser Richard Séguin au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, une reconnaissance bien méritée pour son immense contribution à la chanson québécoise. Richard Séguin est résolument l'un des plus importants auteurs-compositeurs-interprètes québécois, dont l'œuvre comporte 13 albums solo et sept en collaboration. Il est aussi un ardent défenseur de causes sociales et politiques qui reflètent ses valeurs, basées sur la dignité humaine et la quête de justice. Il sera intronisé par Patrice Michaud alors que Simon Godin, guitariste et comparse de longue date de Richard, Luce Dufault, Vincent Vallière, Ivan Boivin-Flamand, Jeanne Côté et Jorane offriront des performances lors de la soirée.

Un rendez-vous à ne pas manquer

« Le gala de cette année promet d'être inoubliable, car nous célébrerons à la fois les créateurs de musique d'aujourd'hui et l'héritage forgé depuis un siècle par la SOCAN et les organisations qui l'ont précédée », a déclaré Jennifer Brown, directrice générale de la SOCAN. « Nous sommes ravis de mettre en lumière les talents extraordinaires qui façonnent notre culture et d'offrir à nos lauréats et à nos invités une soirée remplie de performances inoubliables dans une atmosphère de solidarité et de partage. »

Le Gala SOCAN 2025 s'annonce comme le rendez-vous incontournable du printemps pour l'industrie musicale québécoise. Les membres des médias sont invités à couvrir cet événement prestigieux pour découvrir l'intégralité des lauréats et profiter de performances surprises exclusives.

La liste complète des gagnants de l'édition 2025 du Gala SOCAN sera publiée en soirée le 4 mai 2025 via communiqué et sur le site Web dédié spécialement au Gala SOCAN au galasocan.com .

La Gala SOCAN à Montréal est le volet francophone des SOCAN Awards qui seront présentés à Toronto l'automne prochain pour les auteurs-compositeurs, compositeurs de musique à l'image et éditeurs musicaux œuvrant principalement en anglais.

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses quelque 200 000 membres auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique. Apprenez-en plus au socan.com .

