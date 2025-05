La SOCAN reçoit le prix Bâtisseur de l'industrie d'Éditeurs de musique au Canada

TORONTO, le 28 mai 2025 /CNW/ - La SOCAN a annoncé les résultats de l'élection de son conseil d'administration 2025, à l'issue d'une période de vote qui s'est tenue du 30 avril au 21 mai, et qui a pris fin après l'assemblée générale annuelle (AGA) de l'organisation. Les membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique admissibles ont exercé leur droit de vote pour élire les administrateurs qui siégeront pour le mandat 2025-2028.

Tenue en personne à Toronto et en ligne, l'AGA de cette année a souligné le 100e anniversaire de la SOCAN et présenté l'état des lieux de l'organisation livrée par la direction, ainsi qu'un panel percutant sur l'intelligence artificielle avec Léo Boisvert de Mila -- Institut québécois d'intelligence artificielle. Le président du conseil, Marc Ouellette, et la chef de la direction, Jennifer Brown, ont présenté les résultats financiers records de la SOCAN et mis en lumière les priorités stratégiques de la prochaine année.

Durant la réception qui a suivi l'assemblée, la SOCAN a été honorée par Éditeurs de musique au Canada, qui lui a remis le prix Bâtisseur de l'industrie. Décerné chaque année sous la forme d'une pagaie conçue sur mesure et peinte par l'auteur-compositeur Tom Wilson, le prix de cette année arborait les paroles du « Ô Canada » au verso -- un hommage à l'impact de la SOCAN sur l'industrie canadienne de l'édition musicale.

« À la SOCAN, nous parlons souvent de l'importance de partenariats authentiques, et notre relation avec Éditeurs de musique au Canada en est un exemple éloquent, » a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Être ainsi reconnue par l'entremise d'une pagaie créée par Tom Wilson - un symbole fort de l'essor et du développement de la communauté canadienne de l'édition musicale - est un immense honneur. Nous en sommes profondément reconnaissants. »

En 2025, trois postes d'administrateurs représentant les auteurs et trois administrateurs représentant les maisons d'édition devaient être pourvus conformément au cycle électoral annuel du conseil dans le cadre duquel six postes d'administrateurs sont à pourvoir chaque année.

Les personnes suivantes ont été élues pour un mandat de trois ans.

Représentant les membres auteurs de la SOCAN (en ordre alphabétique de nom de famille) :

Darren Fung (ouest) (audiovisuel) *

(ouest) (audiovisuel) * Greg Johnston (est)

(est) Marc Ouellette (Québec) (francophone) *

Représentant les membres éditeurs de la SOCAN (par nom d'entreprise) :

Cheryl Link (est) peermusic Canada Inc. *

(est) peermusic Canada Inc. * David Quilico (est) Sony Music Publishing Canada

(est) Sony Music Publishing Canada Jean-François Denis (Québec) (francophone) YMX Media *

* réélu

« Félicitations et bienvenue aux nouveaux membres élus de notre conseil d'administration, » a déclaré Jennifer Brown. « Votre leadership, votre expérience et la diversité de vos points de vue seront essentiels alors que la SOCAN poursuit sa croissance, innove et continue de servir ses membres ainsi que l'ensemble de la communauté créative. L'équipe de direction se réjouit à l'idée de collaborer étroitement avec tous les membres du conseil 2025-2026 et elle est convaincue qu'ensemble, nous tracerons une voie porteuse d'avenir et de sens. »

Le conseil d'administration de la SOCAN est composé exclusivement d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs de musique -- celles et ceux au cœur même de la mission de la SOCAN. Il compte 18 sièges au total : neuf pour les représentants des auteurs et compositeurs, et neuf pour ceux des maisons d'édition, avec une représentation régionale, culturelle et audiovisuelle.

Membres du conseil d'administration de la SOCAN 2025-2026 poursuivant leur mandat :

Représentant les membres créateurs de la SOCAN

Lesley Barber (est) (audiovisuel)

(est) (audiovisuel) David Bussières (Québec) (francophone)

Troy Kokol (ouest)

(ouest) Laurence Lafond-Beaulne (Québec) (francophone)

(Québec) (francophone) Stan Meissner (est)

(est) Sarah Slean (est)

Représentant les membres éditeurs de la SOCAN

Jennifer Beavis (est) BMG Rights Management Canada

(est) BMG Rights Management Canada Mark Jowett (ouest) Nettwerk Music Group

(ouest) Nettwerk Music Group Jason Klein (est) Anthem Entertainment

(est) Anthem Entertainment Daniel Lafrance (Québec) (francophone) Éditorial Avenue

(Québec) (francophone) Éditorial Avenue Jennifer Mitchell (est) Casablanca Media Publishing

(est) Casablanca Media Publishing Diane Pinet (Québec) (francophone) Bloc-Notes Music Publishing

Le conseil d'administration 2025-2026 de la SOCAN tiendra sa première réunion en juin, au cours de laquelle seront élus la présidence du conseil ainsi que les autres dirigeants.

Vous pouvez prendre connaissance du Rapport annuel 2024 de la SOCAN ici.

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses près de 200 000 membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Apprenez-en plus au www.socan.com .

