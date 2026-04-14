Des œuvres canadiennes et internationales de qualité muséale seront présentées lors de la vente de printemps de Heffel le 21 mai dans sa salle de vente de Yorkville à Toronto, avec une participation mondiale grâce à sa salle de vente virtuelle

Parmi les points saillants, un portrait du XVIIe siècle provenant de la collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, aux côtés d'importantes œuvres de E.J. Hughes et Jean Paul Riopelle, ainsi qu'une œuvre précoce célèbre d'Alex Colville

Un héritage lyrique : la collection de Luc Plamondon, une importante offre provenant d'un seul collectionneur, l'une des figures culturelles les plus célébrées du Québec

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel, chef de file du marché de l'art au Canada, présentera sa vente aux enchères semestrielle en direct le 21 mai 2026, dans la foulée d'une saison anniversaire record ayant atteint un taux de vente de 100 %, un résultat extrêmement rare sur le marché mondial des enchères. La vente de printemps réunit un ensemble exceptionnel de chefs-d'œuvre issus de grandes collections du monde entier, pour une valeur totale estimée entre 11 et 15 millions de dollars. La vente sera présentée en deux sessions, Art d'après-guerre et contemporain, puis Maître ancien, impressionniste et moderne, et se tiendra à Toronto, avec une participation mondiale grâce à la salle de vente virtuelle de Heffel. (Toutes les estimations sont en dollars canadiens.)

Coastal Boats Near Sidney, BC, une importante toile de 1948 de E.J. Hughes, mène la vente aux enchères printanière de Heffel, consignée par l'Emily Carr University of Art + Design (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Le portrait du prince Rupert par Sir Peter Lely, provenant de la collection de la Compagnie de la Baie d’Hudson et nouvellement attribué à la suite de recherches approfondies, sera l’un des lots phares de la vente aux enchères en direct du printemps 2026 de Heffel. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

La vente propose des œuvres remarquables couvrant trois siècles d'art canadien et international, incluant d'importantes consignations institutionnelles, de rares chefs-d'œuvre anciens et des découvertes majeures. Parmi les faits saillants figurent une importante toile de 1948 de E.J. Hughes, consignée par l'Emily Carr University of Art + Design, une œuvre rare et importante de 1950 de Jean Paul Riopelle, ainsi qu'un portrait majeur du XVIIe siècle par Sir Peter Lely provenant de la collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, avec une provenance prestigieuse directement liée au prince Rupert. Ensemble, ces œuvres témoignent de la profondeur, de la qualité et de la vigueur continue du marché, avec Heffel à l'avant-garde.

« C'est un privilège extraordinaire de faire rayonner ce groupe exceptionnel d'œuvres d'art qui traverse les siècles et les vies », a déclaré David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Il s'agit d'œuvres d'une qualité et d'une importance historique remarquables, et nous sommes fiers de les présenter au marché et de les partager avec des collectionneurs passionnés qui contribueront à leur héritage. »

Faits saillants de la vente Heffel :

Consignée par l'Emily Carr University of Art + Design, une importante toile de 1948 de E.J. Hughes mène la vente. Coastal Boats Near Sidney, BC compte parmi les œuvres les plus reconnues et célébrées de l'art canadien et constitue une image emblématique de la côte de la Colombie-Britannique. Le produit de la vente servira à financer des bourses étudiantes à l'université, soutenant ainsi la prochaine génération d'artistes et de designers (estimé entre 1 250 000 $ et 1 750 000 $).

mène la vente. compte parmi les œuvres les plus reconnues et célébrées de l'art canadien et constitue une image emblématique de la côte de la Colombie-Britannique. Le produit de la vente servira à financer des bourses étudiantes à l'université, soutenant ainsi la prochaine génération d'artistes et de designers (estimé entre 1 250 000 $ et 1 750 000 $). Est également proposée une toile rare et importante de 1950 de Jean Paul Riopelle , Sans titre , issue d'un moment charnière de la carrière de l'artiste (estimée entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $). Très peu d'œuvres comparables demeurent entre des mains privées, offrant une occasion importante pour les collectionneurs. Avec l'ouverture prochaine de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain au Musée national des beaux-arts du Québec, il s'agit d'un moment marquant pour le marché et l'héritage de l'artiste.

, , issue d'un moment charnière de la carrière de l'artiste (estimée entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $). Très peu d'œuvres comparables demeurent entre des mains privées, offrant une occasion importante pour les collectionneurs. Avec l'ouverture prochaine de l'Espace Riopelle - Pavillon Michael Audain au Musée national des beaux-arts du Québec, il s'agit d'un moment marquant pour le marché et l'héritage de l'artiste. Un portrait important de Sir Peter Lely sera offert à partir de la collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson , récemment réattribué à la suite de recherches approfondies menées par le spécialiste David Franklin. Longtemps cataloguée comme « Atelier d'Anthony van Dyck », la peinture des années 1660 est désormais confirmée comme une œuvre autographe de Lely, une découverte exceptionnellement rare. On croit qu'elle aurait été offerte par le prince Rupert lors de la fondation de la Compagnie, ce qui lui confère une importance historique remarquable (estimée entre 100 000 $ et 150 000 $).

sera offert à partir de la collection de la , récemment réattribué à la suite de recherches approfondies menées par le spécialiste David Franklin. Longtemps cataloguée comme « Atelier d'Anthony van Dyck », la peinture des années 1660 est désormais confirmée comme une œuvre autographe de Lely, une découverte exceptionnellement rare. On croit qu'elle aurait été offerte par le prince Rupert lors de la fondation de la Compagnie, ce qui lui confère une importance historique remarquable (estimée entre 100 000 $ et 150 000 $). Heffel a l'honneur de présenter des œuvres issues de la collection de Luc Plamondon , l'un des auteurs-compositeurs et figures culturelles les plus influents du Canada, connu notamment pour ses collaborations emblématiques avec des artistes comme Céline Dion. Constituée sur plusieurs décennies, la collection reflète une approche hautement sélective, mettant en valeur des artistes québécois majeurs, dont Marcelle Ferron, Guido Molinari et Claude Tousignant .

, l'un des auteurs-compositeurs et figures culturelles les plus influents du Canada, connu notamment pour ses collaborations emblématiques avec des artistes comme Céline Dion. Constituée sur plusieurs décennies, la collection reflète une approche hautement sélective, mettant en valeur des artistes québécois majeurs, dont et . Un autre point fort de la vente est Cattle Show d' Alex Colville , un chef-d'œuvre précoce célèbre provenant d'une importante collection américaine. L'œuvre possède un historique d'expositions internationales, notamment une exposition itinérante amorcée au Museum of Modern Art, et figure parmi les peintures les plus reconnues de l'artiste (estimée entre 700 000 $ et 900 000 $).

d' , un chef-d'œuvre précoce célèbre provenant d'une importante collection américaine. L'œuvre possède un historique d'expositions internationales, notamment une exposition itinérante amorcée au Museum of Modern Art, et figure parmi les peintures les plus reconnues de l'artiste (estimée entre 700 000 $ et 900 000 $). Deux œuvres exceptionnelles du légendaire artiste Tom Thomson sont également proposées, dont l'emblématique Early Winter Frost (estimée entre 900 000 $ et 1 200 000 $). En raison du décès prématuré de l'artiste, des œuvres de cette qualité sont extrêmement rares sur le marché des enchères.

sont également proposées, dont l'emblématique (estimée entre 900 000 $ et 1 200 000 $). En raison du décès prématuré de l'artiste, des œuvres de cette qualité sont extrêmement rares sur le marché des enchères. Des exemples importants de l'artiste canadienne bien-aimée Emily Carr sont également présentés, couvrant différentes périodes de sa carrière et soulignant son importance durable. En tête de ce groupe figure Community House, Quatsino, BC , une toile marquante illustrant son style mature et expressif, inspiré de ses voyages dans des villages autochtones de la côte de la Colombie-Britannique (estimée entre 600 000 $ et 800 000 $).

sont également présentés, couvrant différentes périodes de sa carrière et soulignant son importance durable. En tête de ce groupe figure , une toile marquante illustrant son style mature et expressif, inspiré de ses voyages dans des villages autochtones de la côte de la Colombie-Britannique (estimée entre 600 000 $ et 800 000 $). Trois œuvres remarquables de Takao Tanabe seront présentées lors de la vente de printemps, coïncidant avec le 100e anniversaire de l'artiste et la prochaine exposition Takao Tanabe: Inside Passage au Audain Art Museum, soutenue par Heffel.

Calendrier de la vente de printemps Heffel

Afin de permettre aux collectionneurs et amateurs d'art à travers le Canada de découvrir ces œuvres, la collection sera présentée en avant-première dans quatre villes avant la vente :

Calgary : du 9 au 11 avril, Galerie Heffel (220 Manning Road NE, unité 1080)





Vancouver : du 16 au 21 avril, Galerie Heffel (2247 rue Granville)





Montréal : du 30 avril au 4 mai, Galerie Heffel (1840 rue Sherbrooke Ouest)





Toronto : du 12 au 19 mai, Galerie Heffel (13 avenue Hazelton)

La vente aux enchères aura lieu le 21 mai 2026 dans la salle de vente de Heffel à Toronto. En plus des enchères en personne, la vente sera diffusée en direct sur Heffel.com et des options d'enchères à distance seront offertes.

Art d'après-guerre et contemporain - 17 h (HE)

Suivi de E.J. Hughes : Coastal Boats Near Sidney, BC





- 17 h (HE) Suivi de Maître ancien, impressionniste et art moderne - 19 h (HE)

Les catalogues de la vente en direct, les détails et les informations d'inscription sont disponibles sur heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, Heffel met en relation des collectionneurs passionnés du monde entier avec des œuvres d'art exceptionnelles, pour des ventes totalisant plus d'un milliard de dollars. Heffel est reconnue pour son expertise dans la gestion de successions, agissant comme conseiller de confiance pour naviguer les complexités des collections d'art héritées avec précision et soin. Avec des installations à Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary, Heffel dispose de l'équipe de spécialistes en beaux-arts la plus expérimentée au Canada et offre un service haut de gamme aux vendeurs et acheteurs à l'échelle internationale.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Pour plus d'informations, des images ou pour organiser une entrevue, veuillez contacter : Valérie Gonzalo, 514-923-1549, [email protected]