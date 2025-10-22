TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Cet automne, la Maison de ventes aux enchères Heffel marquera 30 ans de ventes en direct avec une vente d'automne historique, célébrant le meilleur de l'art canadien et international. L'enchère du 19 novembre mettra en lumière des chefs-d'œuvre qui témoignent des décennies de leadership de Heffel sur le marché, ainsi que sa passion pour faire découvrir aux collectionneurs des œuvres d'art exceptionnelles. La vente se tiendra dans la salle de vente de Heffel à Toronto et accueillera également les participants à distance grâce à sa salle de vente virtuelle.

Le pont de J.W. Morrice, conservé dans une même collection familiale pendant plus de 100 ans, sera offert à la vente Heffel du 19 novembre 2025. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) E.J. Hughes mène la vente Heffel avec la toile magistrale Entrance to Howe Sound, provenant de la Collection Lillian Mayland McKimm. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

Cette vente anniversaire réunira quatre grandes séances, chacune représentant un pilier de l'histoire et de l'expertise de Heffel :

Un héritage artistique : La Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson

La Collection de Lillian Mayland McKimm

Art canadien, impressionniste et moderne

Art d'après-guerre et contemporain

Heffel est extrêmement fière de présenter Un héritage artistique : La Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, qui mettra sur le marché 27 œuvres phares provenant de la plus ancienne entreprise nord-américaine, laquelle a fermé ses portes cette année après plus de trois siècles d'histoire. Attirant un intérêt sans précédent de la part des collectionneurs, cette vente très attendue est dominée par une toile majeure de Sir Winston Churchill et un chef-d'œuvre célébré de Frederic Marlett Bell-Smith, offrant aux collectionneurs une occasion rare d'acquérir une part du patrimoine de la CBH.

La Collection de Lillian Mayland McKimm réunit plusieurs des plus remarquables exemples de peinture canadienne offerts sur le marché ces dernières années. Constituée au fil des décennies avec discernement, vision et passion, cette collection exceptionnelle reflète à la fois les racines albertaines de Lillian et ses années passées sur l'île de Vancouver. Les chefs-d'œuvre d'E.J. Hughes, de Lawren Harris et d'Emily Carr témoignent de l'œil exceptionnel de la collectionneuse et de son dévouement à l'art canadien.

« Cet automne offre une occasion rare d'admirer des œuvres qui traversent les générations, les styles et l'histoire, » a déclaré Robert Heffel, vice-président de la Maison de ventes aux enchères Heffel. « Alors que nous célébrons 30 ans de ventes aux enchères, nous sommes ravis de présenter de tels chefs-d'œuvre emblématiques et de les relier à des collectionneurs passionnés qui poursuivront leur histoire. »

Points saillants de la vente d'automne de Heffel (toutes les estimations sont en dollars canadiens) :

Une toile majeure de 1907 par James Wilson Morrice, Le pont , fera ses débuts au Canada chez Heffel après plus d'un siècle dans une collection privée européenne, où elle a été chérie pendant quatre générations. Présentée au célèbre Salon d'Automne de Paris (1907), l'œuvre fut également reproduite dans la publication importante Peintres de Races (1909), aux côtés de Gauguin et Van Gogh, confirmant la stature internationale de Morrice. Cette toile demeure un exemple phare de sa période parisienne (est. 600 000 $ - 800 000 $).

, fera ses débuts au Canada chez Heffel après plus d'un siècle dans une collection privée européenne, où elle a été chérie pendant quatre générations. Présentée au célèbre Salon d'Automne de Paris (1907), l'œuvre fut également reproduite dans la publication importante (1909), aux côtés de Gauguin et Van Gogh, confirmant la stature internationale de Morrice. Cette toile demeure un exemple phare de sa période parisienne (est. 600 000 $ - 800 000 $). Une toile rare et importante de Sir Winston Churchill, Marrakech , est la pièce maîtresse de la collection de la CBH cet automne. Offerte à la Compagnie par Lady Churchill en 1956, il s'agit de la toute première œuvre du célèbre premier ministre britannique mise aux enchères au Canada. Sélectionnée personnellement par Lady Churchill, cette toile était, selon elle, la plus réussie de celles demeurant en mains privées (est. 400 000 $ - 600 000 $).

, est la pièce maîtresse de la collection de la CBH cet automne. Offerte à la Compagnie par Lady Churchill en 1956, il s'agit de la toute première œuvre du célèbre premier ministre britannique mise aux enchères au Canada. Sélectionnée personnellement par Lady Churchill, cette toile était, selon elle, la plus réussie de celles demeurant en mains privées (est. 400 000 $ - 600 000 $). E.J. Hughes domine la vente cet automne avec deux toiles magistrales : Entrance to Howe Sound , provenant de la Collection Lillian Mayland McKimm (est. 1 250 000 $ - 1 750 000 $), et Courtenay River Landscape (est. 300 000 $ - 400 000 $). Ensemble, elles mettent en lumière la maîtrise unique de l'artiste dans le traitement de la lumière, de la couleur et du paysage spectaculaire de la Colombie-Britannique, confirmant la place prépondérante de Hughes auprès des collectionneurs.

, provenant de la Collection Lillian Mayland McKimm (est. 1 250 000 $ - 1 750 000 $), et (est. 300 000 $ - 400 000 $). Ensemble, elles mettent en lumière la maîtrise unique de l'artiste dans le traitement de la lumière, de la couleur et du paysage spectaculaire de la Colombie-Britannique, confirmant la place prépondérante de Hughes auprès des collectionneurs. Une toile d'une rareté exceptionnelle de Jean Paul Riopelle mènera la séance Art d'après-guerre et contemporain . Sans titre date de 1949, année charnière dans la carrière de l'artiste. L'une des très rares œuvres majeures produites cette année-là, encore plus rares en collection privée, elle offre une occasion unique d'acquérir un chef-d'œuvre de sa période formatrice (est. 300 000 $ - 500 000 $).

. date de 1949, année charnière dans la carrière de l'artiste. L'une des très rares œuvres majeures produites cette année-là, encore plus rares en collection privée, elle offre une occasion unique d'acquérir un chef-d'œuvre de sa période formatrice (est. 300 000 $ - 500 000 $). Les occasions d'acquérir une œuvre de Tom Thomson demeurent extrêmement rares en raison de sa mort prématurée et mystérieuse en 1917. Hillside on Big Cauchon Lake , une superbe esquisse à l'huile de 1915 issue de ses années formatrices à Algonquin, en est un exemple marquant et représente l'une des périodes les plus recherchées de sa carrière (est. 500 000 $ - 700 000 $).

, une superbe esquisse à l'huile de 1915 issue de ses années formatrices à Algonquin, en est un exemple marquant et représente l'une des périodes les plus recherchées de sa carrière (est. 500 000 $ - 700 000 $). Deux œuvres remarquables de Lawren Harris, issues de la prestigieuse Collection Lillian Mayland McKimm, Lake Superior Sunrise (Lake Superior Sketch XXIII) et Mountain Sketch (LSH #11) , capturent des moments déterminants de sa carrière et illustrent la demande soutenue pour ses sujets emblématiques (est. 500 000 $ - 700 000 $ chacune).

et , capturent des moments déterminants de sa carrière et illustrent la demande soutenue pour ses sujets emblématiques (est. 500 000 $ - 700 000 $ chacune). Deux grandes toiles du membre du Groupe des Sept A.Y. Jackson, Souvenir of Kispayaks et A Quebec Village (Winter, Saint-Fidèle) , issues de collections privées exceptionnelles, figurent parmi les points saillants de la saison. Ces œuvres démontrent la maîtrise de Jackson dans la représentation du paysage canadien et l'enthousiasme soutenu des collectionneurs pour ses compositions d'envergure (est. 600 000 $ - 800 000 $ chacune).

et , issues de collections privées exceptionnelles, figurent parmi les points saillants de la saison. Ces œuvres démontrent la maîtrise de Jackson dans la représentation du paysage canadien et l'enthousiasme soutenu des collectionneurs pour ses compositions d'envergure (est. 600 000 $ - 800 000 $ chacune). La toile Lights of a City Street de Frederic Marlett Bell-Smith est un chef-d'œuvre de 1894 représentant le centre-ville de Toronto et mettant en scène l'artiste et son fils. Cette toile emblématique, issue de la collection de la CBH, a été largement exposée et demeure l'une des œuvres les plus admirées de tout l'art canadien (est. 100 000 $ - 150 000 $).

de Frederic Marlett Bell-Smith est un chef-d'œuvre de 1894 représentant le centre-ville de Toronto et mettant en scène l'artiste et son fils. Cette toile emblématique, issue de la collection de la CBH, a été largement exposée et demeure l'une des œuvres les plus admirées de tout l'art canadien (est. 100 000 $ - 150 000 $). Mettant en valeur la portée internationale de la vente, deux œuvres exceptionnelles signées Bernard Buffet et Aristide Maillol figurent également au catalogue. Les Clowns musiciens - Le Trompette de Buffet dépeint ses célèbres clowns de cirque aux couleurs franches et aux lignes acérées, tandis que La Nymphe sans bras, un bronze monumental du sculpteur français Aristide Maillol qui illustre sa maîtrise de la forme, est offert sur le marché avec une provenance irréprochable (est. 300 000 $ - 500 000 $ chacune).

Calendrier des expositions et de la vente d'automne de Heffel

Afin de permettre aux collectionneurs et amateurs d'art de tout le Canada de découvrir ces œuvres exceptionnelles, la collection sera présentée en exposition dans quatre villes avant la vente :

Calgary : du 2 au 5 octobre, Heffel Gallery (220, chemin Manning NE, unité 1080)

: du 2 au 5 octobre, Heffel Gallery (220, chemin Manning NE, unité 1080) Vancouver : du 15 au 20 octobre, Heffel Gallery (2247, rue Granville)

: du 15 au 20 octobre, Heffel Gallery (2247, rue Granville) Montréal : du 30 octobre au 4 novembre, Galerie Heffel (1840, rue Sherbrooke Ouest)

: du 30 octobre au 4 novembre, Galerie Heffel (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : du 11 au 18 novembre, Heffel Gallery (13, avenue Hazelton)

La vente aura lieu le mercredi 19 novembre à Toronto. En plus des enchères en salle, la vente sera diffusée en direct sur Heffel.com, avec plusieurs options d'enchères à distance. Les quatre séances sont :

Un héritage artistique : La Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson - 15 h (HE)

- 15 h (HE) La Collection de Lillian Mayland McKimm - 17 h (HE)

- 17 h (HE) Art canadien, impressionniste et moderne - 19 h (HE)

- 19 h (HE) Suivie de Art d'après-guerre et contemporain

Les catalogues des ventes, les détails et les informations d'inscription sont disponibles sur www.heffel.com.

À propos de la Maison de ventes aux enchères Heffel

Depuis 1978, Heffel connecte des collectionneurs passionnés du monde entier avec des œuvres d'art exceptionnelles, totalisant plus d'un milliard de dollars de ventes. Reconnue pour son expertise inégalée dans la gestion et la mise en valeur de collections et de successions, la maison agit comme partenaire de confiance pour guider ses clients à travers la complexité des collections d'art héritées, avec rigueur et soin. Avec des établissements à Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary, Heffel dispose de l'équipe de spécialistes en beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service haut de gamme aux vendeurs comme aux acheteurs sur la scène internationale.

