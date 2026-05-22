E.J. Hughes bat un record et mène la vente aux enchères printanière de Heffel à 22,4 millions de dollars

Le célèbre tableau Coastal Boats Near Sidney, BC d'E.J. Hughes atteint 5,7 millions de dollars lors de la vente aux enchères de Heffel, établissant un nouveau record pour l'artiste

d'E.J. Hughes atteint 5,7 millions de dollars lors de la vente aux enchères de Heffel, établissant un nouveau record pour l'artiste Des œuvres majeures de Tom Thomson, Jean Paul Riopelle, du Groupe des Sept, et d'Alex Colville, contribuent aux solides résultats de la vente

Un portrait redécouvert du XVIIe siècle représentant le prince Rupert, provenant de la légendaire collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, figure parmi les faits saillants de l'enchère

TORONTO, le 22 mai 2026 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel a présenté une remarquable soirée consacrée à l'art canadien et international lors de sa vente aux enchères en direct du printemps 2026, qui a totalisé 22,4 millions de dollars, et a été marquée par un résultat record pour E.J. Hughes. Des tableaux emblématiques du Groupe des Sept ainsi que des œuvres importantes de Jean Paul Riopelle et de Tom Thomson, jusqu'à un portrait redécouvert provenant de l'historique collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, la vente a démontré la vigueur soutenue du marché pour des œuvres rares et de qualité muséale. (Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent la prime d'achat.)

E.J. Hughes, Coastal Boats Near Sidney, BC, 1948, a atteint 5 701 250 $ lors de la vente aux enchères en direct du printemps 2026 de Heffel, établissant un nouveau record aux enchères pour l’artiste. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Sans titre, 1950, une toile importante et rare de Jean Paul Riopelle, a été vendue 1 321 250 $ lors de la vente aux enchères en direct du printemps 2026 de Heffel, le 21 mai 2026. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

La soirée a été dominée par l'un des tableaux les plus emblématiques de l'art canadien, Coastal Boats Near Sidney, BC d'E.J. Hughes, qui s'est envolé à 5 701 250 $. Mis en consignation par la Emily Carr University of Art + Design au profit de bourses étudiantes, ce célèbre tableau de 1948 a établi un nouveau record aux enchères pour l'artiste et a confirmé la solidité durable du marché pour des grands chefs-d'œuvre canadiens.

« Nous avons été honorés de présenter ce soir un groupe d'œuvres aussi exceptionnel », a déclaré Robert Heffel, vice-président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Du record établi par E.J. Hughes, offerte au profit des bourses étudiantes de l'Emily Carr University of Art + Design, aux résultats exceptionnels obtenus tout au long de la soirée, la vente a reflété la confiance continue envers le marché de l'art canadien et l'importance durable de ces artistes remarquables. »

Faits saillants de la vente aux enchères en direct du printemps 2026 de Heffel

Le chef-d'œuvre de 1948 d' E.J. Hughes , Coastal Boats Near Sidney, BC , a pulvérisé le record précédent de l'artiste établi l'an dernier par Heffel, atteignant l'impressionnante somme de 5 701 250 $ après une vive compétition d'enchères (estimation : 1 250 000 $ à 1 750 000 $). Consigné par l'Emily Carr University of Art + Design, le produit de la vente destiné au consignateur servira à financer des bourses étudiantes. Cette œuvre emblématique figure parmi les images les plus marquantes de l'histoire de l'art canadien.

, , a pulvérisé le record précédent de l'artiste établi l'an dernier par Heffel, atteignant l'impressionnante somme de 5 701 250 $ après une vive compétition d'enchères (estimation : 1 250 000 $ à 1 750 000 $). Consigné par l'Emily Carr University of Art + Design, le produit de la vente destiné au consignateur servira à financer des bourses étudiantes. Cette œuvre emblématique figure parmi les images les plus marquantes de l'histoire de l'art canadien. Un portrait redécouvert du prince Rupert provenant de la légendaire collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson a été vendu 217 250 $ après des enchères concurrentielles et un intérêt international (estimation : 100 000 $ à 150 000 $). Nouvellement identifié comme une œuvre autographe de Sir Peter Lely à la suite de recherches approfondies, ce tableau historique important des années 1660 possède une provenance exceptionnelle et aurait été offert par le prince Rupert lors de la fondation de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1670, demeurant dans la collection de l'entreprise pendant des siècles.

a été vendu 217 250 $ après des enchères concurrentielles et un intérêt international (estimation : 100 000 $ à 150 000 $). Nouvellement identifié comme une œuvre autographe de à la suite de recherches approfondies, ce tableau historique important des années 1660 possède une provenance exceptionnelle et aurait été offert par le prince Rupert lors de la fondation de la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1670, demeurant dans la collection de l'entreprise pendant des siècles. Le célèbre Early Winter Frost de Tom Thomson a atteint 1 201 250 $ lors de la vente printanière, dépassant son estimation de prévente (900 000 $ à 1 200 000 $). Représentant l'un des sujets les plus célèbres de l'artiste, cette œuvre exceptionnelle a confirmé la demande soutenue pour les tableaux rares et historique importants de Thomson.

de a atteint 1 201 250 $ lors de la vente printanière, dépassant son estimation de prévente (900 000 $ à 1 200 000 $). Représentant l'un des sujets les plus célèbres de l'artiste, cette œuvre exceptionnelle a confirmé la demande soutenue pour les tableaux rares et historique importants de Thomson. Le célèbre chef-d'œuvre Cattle Show d' Alex Colville s'est vendu 931 250 $ (estimation : 700 000 $ à 900 000 $). Provenant d'une importante collection américaine et bénéficiant d'un historique d'expositions internationales notable, ce tableau emblématique compte parmi les œuvres les plus reconnues de l'artiste.

d' s'est vendu 931 250 $ (estimation : 700 000 $ à 900 000 $). Provenant d'une importante collection américaine et bénéficiant d'un historique d'expositions internationales notable, ce tableau emblématique compte parmi les œuvres les plus reconnues de l'artiste. Ce fut une soirée mémorable pour les artistes du Groupe des Sept , alors que plusieurs œuvres majeures ont suscité une forte compétition. Bon Echo Rock d' Arthur Lismer a été vendu 1 081 250 $ (estimation : 750 000 $ à 850 000 $), alors que Autumn on the York River d' A.J. Casson a largement dépassé son estimation pour atteindre 931 250 $ (estimation : 200 000 $ à 300 000 $). From Kitsilano de Frederick Varley a réalisé 541 250 $ (estimation : 150 000 $ à 250 000 $), illustrant la demande continue pour les œuvres importantes du mouvement artistique le plus célébré du Canada.

, alors que plusieurs œuvres majeures ont suscité une forte compétition. d' a été vendu 1 081 250 $ (estimation : 750 000 $ à 850 000 $), alors que d' a largement dépassé son estimation pour atteindre 931 250 $ (estimation : 200 000 $ à 300 000 $). de a réalisé 541 250 $ (estimation : 150 000 $ à 250 000 $), illustrant la demande continue pour les œuvres importantes du mouvement artistique le plus célébré du Canada. Plusieurs œuvres exceptionnelles de Jean Paul Riopelle couvrant l'ensemble de sa carrière ont généré de solides résultats, notamment l'importante toile Sans titre de 1950, qui a franchi le cap du million de dollars pour atteindre 1 321 250 $ (estimation : 1 000 000 $ à 1 500 000 $).

couvrant l'ensemble de sa carrière ont généré de solides résultats, notamment l'importante toile de 1950, qui a franchi le cap du million de dollars pour atteindre 1 321 250 $ (estimation : 1 000 000 $ à 1 500 000 $). Trois tableaux de Takao Tanabe ont suscité un intérêt exceptionnel, dont le spectaculaire Inside Passage 12/98: In Grenville Channel , vendu 511 250 $, établissant un nouveau record aux enchères pour l'artiste (estimation : 80 000 $ à 120 000 $). Ces résultats surviennent dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de Tanabe, ainsi qu'à l'approche de l'exposition itinérante Takao Tanabe: Inside Passage , qui ouvrira au Audain Art Museum en juin 2026.

ont suscité un intérêt exceptionnel, dont le spectaculaire , vendu 511 250 $, établissant un nouveau record aux enchères pour l'artiste (estimation : 80 000 $ à 120 000 $). Ces résultats surviennent dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de Tanabe, ainsi qu'à l'approche de l'exposition itinérante , qui ouvrira au Audain Art Museum en juin 2026. La vente aux enchères de Heffel a également présenté des œuvres exceptionnelles provenant de plusieurs importantes collections privées, soulignant le leadership continu de l'entreprise dans la présentation de collections majeures de consignateurs unique. Parmi les faits saillants figuraient des œuvres issues d'Un héritage lyrique: la collection de Luc Plamondon, ainsi que des tableaux provenant de la prestigieuse collection du Dr. Luigi Rossi, qui ont suscité un vif intérêt et des enchères compétitives tout au long de la soirée.

Pour plus d'information sur les œuvres présentées lors de la vente en direct du printemps de Heffel, visitez www.heffel.com.

Heffel accepte maintenant les consignations pour la saison des enchères de l'automne 2026. La date limite pour les consignations d'automne est fixée à août 2026.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, Heffel connecte des collectionneurs passionnés du monde entier avec des œuvres d'art exceptionnelles, totalisant plus d'un milliard de dollars en ventes. Heffel est reconnue pour son expertise dans la gestion et la vente d'œuvres provenant de successions, de collections institutionnelles, corporatives et privées, offrant un accompagnement de confiance pour naviguer les complexités des collections d'art avec précision et soin. Parmi ses résultats marquants figurent la vente en 2016 de Mountain Forms de Lawren Harris pour 11 210 000 $, un record pour toute œuvre canadienne vendue aux enchères, ainsi que Vent du nord de Jean Paul Riopelle, vendu 7 438 750 $ en 2017. Avec des galeries et des installations de soutien à Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary, Heffel possède l'équipe de spécialistes la plus chevronnée au Canada et offre un service haut de gamme aux vendeurs et acheteurs sur la scène internationale.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Pour toute information supplémentaire, pour organiser une entrevue ou obtenir des images et du rouleau B, veuillez contacter : Valérie Gonzalo, Communications et relations publiques, 514 923-1549, [email protected]