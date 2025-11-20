Vente du siècle : La collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson entre dans l'histoire lors de la vente d'automne de Heffel

Vente d'automne historique chez Heffel, menée par la remarquable collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Le chef-d'œuvre d'E.J. Hughes s'envole à 4,8 M$ grâce à La collection de Lillian Mayland McKimm

16 records d'artistes établis, dont Krieghoff, Morrice, Blackwood et Bell-Smith

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Pour célébrer le 30e anniversaire de ses ventes aux enchères, la maison Heffel a offert ce soir l'une des soirées les plus exaltantes de l'histoire de l'art canadien. Répartie en quatre séances dynamiques : Un héritage artistique : La Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, La collection de Lillian Mayland McKimm, Art canadien, impressionniste et moderne et Art d'après-guerre et contemporain, la vente a suscité un enthousiasme sans précédent de la part des collectionneurs, propulsant des résultats exceptionnels et des prix record. Le total a dépassé les 31 millions de dollars, soutenu par des enchères dynamiques provenant de partout au pays et à l'international, confirmant l'élan durable du marché de l'art canadien, avec Heffel comme chef de file. (Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent la prime d'achat.)

Marrakech, la toile rare et importante de Sir Winston Churchill provenant de la collection de la Compagnie de la Baie d’Hudson, s’est vendue pour 1 561 250 $ lors de la vente d’automne de Heffel. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Le chef-d’œuvre d’E.J. Hughes, Entrance to Howe Sound, a établi un record pour l’artiste et s’est vendu pour 4 801 250 $ lors de la vente d’automne historique de Heffel. (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

La vente s'est ouverte sur un moment historique : l'adjudication de 27 œuvres de la collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson, donnant le ton à une soirée véritablement électrisante. Chaque œuvre s'est vendue bien au-dessus de son estimation, dans une salle survoltée où chaque siège était occupé et toutes les lignes téléphoniques sollicitées. Des enchères acharnées se sont déclenchées sur l'ensemble des plateformes, menant à une vente en « gants blancs » (100 % vendu) et à des records mondiaux pour neuf artistes. L'accueil réservé à ces œuvres, toutes porteuses d'une profonde résonance culturelle et historique, a été extraordinaire, réaffirmant la force et la pertinence de la Collection HBC et en faisant un moment marquant de l'histoire canadienne.

« La vente de ce soir a été véritablement extraordinaire, a déclaré Robert Heffel, vice-président de la maison de ventes aux enchères Heffel. La Collection HBC, parmi tant d'autres œuvres exceptionnelles, a captivé les collectionneurs à travers le pays et dans le monde. Dès l'ouverture de la vente, la salle vibrait d'enthousiasme, et cette énergie s'est poursuivie alors que des œuvres remarquables de toute l'histoire de l'art ont captivé les enchérisseurs et dépassé toutes les attentes. Ces résultats record illustrent la vigueur durable du marché de l'art canadien, et Heffel est extrêmement fier d'en être le chef de file. »

Faits saillants de la vente Heffel

En provenance de l'exemplaire collection de Lillian Mayland McKimm, Entrance to Howe Sound d' E.J. Hughes a atteint 4 801 250 $, doublant ainsi le précédent record de l'artiste. Ce résultat historique témoigne de l'extraordinaire demande pour Hughes et consacre ce tableau comme l'un des chefs-d'œuvre majeurs de l'art canadien.

d' a atteint 4 801 250 $, doublant ainsi le précédent record de l'artiste. Ce résultat historique témoigne de l'extraordinaire demande pour Hughes et consacre ce tableau comme l'un des chefs-d'œuvre majeurs de l'art canadien. Une toile rare et importante de Sir Winston Churchill , Marrakech , offerte à la Compagnie de la Baie d'Hudson par Churchill en 1956, a suscité une attention médiatique notable. Le tableau s'est vendu 1 561 250 $, plus de trois fois son estimation, témoignant de son exceptionnelle provenance et de sa grande importance (est. 400 000 - 600 000 $).

, , offerte à la Compagnie de la Baie d'Hudson par Churchill en 1956, a suscité une attention médiatique notable. Le tableau s'est vendu 1 561 250 $, plus de trois fois son estimation, témoignant de son exceptionnelle provenance et de sa grande importance (est. 400 000 - 600 000 $). Plusieurs tableaux marquants commandés pour les emblématiques calendriers annuels de la Compagnie de la Baie d'Hudson, représentant des figures et scènes clés de l'histoire de HBC, ont déclenché des enchères féroces et obtenu des résultats stupéfiants, pulvérisant de nombreux records d'artistes. Barnston and Ballantyne at Tadoussac, 1846 de Charles Comfort a mené le groupe avec une vente à 571 250 $ (est. 10 000 - 15 000 $), et Chief Trader Archibald McDonald Descending the Fraser, 1828 d' Adam Sherriff Scott a atteint 361 250 $ (est. 7 000 - 9 000 $).

de a mené le groupe avec une vente à 571 250 $ (est. 10 000 - 15 000 $), et d' a atteint 361 250 $ (est. 7 000 - 9 000 $). Lights of a City Street de Frederic Marlett Bell-Smith , un chef-d'œuvre de 1894 provenant de la Collection HBC et autrefois propriété des magasins Simpson's, s'est vendu 691 250 $. Le tableau transporte les spectateurs au cœur animé du Toronto du XIXe siècle et est reconnu comme l'une des images les plus importantes de l'art canadien (est. 100 000 - 150 000 $).

de , un chef-d'œuvre de 1894 provenant de la Collection HBC et autrefois propriété des magasins Simpson's, s'est vendu 691 250 $. Le tableau transporte les spectateurs au cœur animé du Toronto du XIXe siècle et est reconnu comme l'une des images les plus importantes de l'art canadien (est. 100 000 - 150 000 $). Un record de longue date pour James Wilson Morrice a été battu avec Le pont , une sublime toile de 1907 présentée pour la première fois au Canada après plus d'un siècle dans une collection privée européenne. L'œuvre s'est vendue 1 801 250 $, reflétant sa qualité exceptionnelle, sa riche provenance et son importance au sein de la période parisienne de Morrice (est. 600 000 - 800 000 $).

a été battu avec , une sublime toile de 1907 présentée pour la première fois au Canada après plus d'un siècle dans une collection privée européenne. L'œuvre s'est vendue 1 801 250 $, reflétant sa qualité exceptionnelle, sa riche provenance et son importance au sein de la période parisienne de Morrice (est. 600 000 - 800 000 $). Un nouveau jalon a été franchi pour Cornelius Krieghoff avec Canadian Autumn, View on the Road to Lake St. John , considéré par les experts comme l'un des meilleurs Krieghoff jamais réalisés. Estimé entre 100 000 et 150 000 $, le tableau a atteint 631 250 $, largement au-dessus de son estimation. Le produit revenant au consignataire sera versé à la Art Gallery of Ontario, grâce à la Fondation Aqueduct.

avec , considéré par les experts comme l'un des meilleurs Krieghoff jamais réalisés. Estimé entre 100 000 et 150 000 $, le tableau a atteint 631 250 $, largement au-dessus de son estimation. Le produit revenant au consignataire sera versé à la Art Gallery of Ontario, grâce à la Fondation Aqueduct. Le chef-d'œuvre de David Blackwood , In the Labrador Sea , a établi un nouveau record à 601 250 $, capturant l'emblématique sujet de la baleine dans une composition magistrale. L'une des œuvres les plus puissantes de Blackwood jamais présentées en vente, elle incarne la force narrative et les images maritimes envoûtantes qui définissent son héritage (est. 170 000 - 190 000 $).

, , a établi un nouveau record à 601 250 $, capturant l'emblématique sujet de la baleine dans une composition magistrale. L'une des œuvres les plus puissantes de Blackwood jamais présentées en vente, elle incarne la force narrative et les images maritimes envoûtantes qui définissent son héritage (est. 170 000 - 190 000 $). De nouveaux records d'enchères ont été établis pour 16 artistes lors de la vente d'automne Heffel : Frederic Marlett Bell-Smith, E.J. Hughes, James Wilson Morrice, David Blackwood, Franklin Arbuckle, William Berczy, Lorne Bouchard, Charles Comfort, Paraskeva Clark, John Innes, Cornelius Krieghoff, Charles Pachter, W.J. Phillips, Adam Sherriff Scott, Niviaqsi et Francis Holman.

Pour obtenir plus d'information sur les œuvres présentées à la vente aux enchères en direct d'automne de Heffel, veuillez visiter www.heffel.com.

Des œuvres et objets supplémentaires de la Collection de la Compagnie de la Baie d'Hudson seront offertes lors des ventes en ligne de Heffel au cours des prochains mois. La vente en ligne en cours se termine le 4 décembre 2025.

Heffel accepte maintenant les consignations pour la saison des enchères du printemps 2026. La date limite pour les consignations est février 2026.

À propos de Heffel Fine Art Auction House

Depuis 1978, Heffel met en relation des collectionneurs passionnés à travers le monde avec des œuvres d'art exceptionnelles, avec plus d'un milliard de dollars de ventes. Heffel est reconnue pour son expertise dans la gestion des successions et accompagne ses clients avec soin et précision dans la complexité des collections héritées. Avec des établissements à Toronto, Vancouver, Montréal et Calgary, Heffel dispose de l'équipe de spécialistes en beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service hors pair tant aux vendeurs qu'aux acheteurs, au niveau national et international.

