Ils ont également gagné le deuxième lot de plus de 403 000 $, ce qui en fait le lot de loterie le plus élevé jamais payé à un gagnant!

TORONTO, le 23 avril 2026 /CNW/ - Lorsque Greg S. et Krys P., de London, ont immigré au Canada depuis l'Europe dans les années 1990, ils sont venus avec l'espoir d'une vie meilleure pour eux et leurs familles. Ils ne se doutaient pas à l'époque qu'ils deviendraient multimillionnaires, grâce à LOTTO MAX.

Les deux amis sont entrés dans l'histoire de la loterie canadienne en tant que gagnants du lot de loterie le plus élevé jamais payé à un gagnant. Ils ont gagné le gros lot de 80 millions de dollars au tirage de LOTTO MAX du 30 décembre 2025. Parce que le duo a également choisi l'option Jeu-combinaisons de LOTTO MAX, ils ont gagné le deuxième lot lors du même tirage, ajoutant ainsi 403 285,40 $ de plus à leur lot total. Les deux hommes partageront de façon égale les gains totalisant 80 403 285,40 $!

Les amis, qui se sont rencontrés il y a des décennies dans un cours d'anglais langue seconde (ALS), après leur arrivée au Canada, jouent ensemble à la loterie depuis plusieurs années, n'achetant des billets que lorsque les gros lots sont élevés et sélectionnant des numéros Mise-éclair avec un Jeu-combinaisons de huit numéros.

Lors d'une célébration des gagnants au Centre des prix OLG, Greg a partagé qu'il avait vérifié son billet de LOTTO MAX à l'ancienne - avec un stylo et du papier. « Un par un, j'ai entouré mes numéros pour voir s'ils correspondaient aux numéros gagnants - jusqu'à ce que je réalise que je les avais tous entourés. » Lorsqu'il a remarqué que tous les numéros sur son billet correspondaient aux numéros gagnants, il a dit à sa femme qu'il pensait avoir gagné quelque chose. « Ensuite, j'ai vérifié en utilisant l'appli OLG parce que je ne savais pas combien nous avions gagné », a poursuivi Greg. « J'ai vu les mots 'Grand Gagnant' et le numéro 80, mais je ne l'ai pas cru au début. C'était incroyable! Je l'ai vérifié à nouveau et j'ai vu le huit, les zéros et les virgules, et j'ai su que c'était 80 millions de dollars! »

Greg a réalisé qu'il devait partager cette bonne nouvelle qui change la vie avec son partenaire de loterie, Krys. « C'était le matin lorsque la femme de Greg m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle - je venais de me réveiller », s'est souvenu Krys. « Elle m'a demandé si j'avais déjà vérifié notre billet. Je l'ai vérifié avec ma femme et j'ai vu que nous avions fait correspondre tous les numéros. J'étais très heureux, et très nerveux aussi. » Krys s'est ensuite rapidement dirigé vers la maison de Greg. « Je suis allé chez Greg pour vérifier le billet ensemble et lui serrer la main. C'est lui qui prenait toujours le temps d'aller au magasin et d'acheter nos billets. »

Greg a récemment pris sa retraite d'un emploi dans la fabrication. Il est fier de ne jamais avoir manqué un jour de travail en 28 ans, mais il réalise maintenant qu'il a beaucoup de temps entre les mains et prévoit utiliser ce temps judicieusement pour déterminer à quoi ressemblera cette prochaine phase de sa vie. « Ce n'est pas facile de décider quoi faire maintenant », a dit Greg. « Nous avons besoin d'un peu plus de temps. »

« C'est surréaliste. Je joue depuis des années, mais on ne s'attend jamais à ce que quelque chose comme ça arrive », a poursuivi Greg. « Une fois le choc initial passé, mon attention s'est tournée vers la planification. » Il a rencontré un conseiller financier et a reçu des conseils sur la manière d'investir pour son avenir. En haut de la liste de choses à faire de Greg, il y a l'achat d'une nouvelle maison, passer plus de temps en famille et il a également hâte de voyager. « J'aimerais visiter le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. »

« Ma vie va changer à 100 % », a ajouté Krys en souriant. « J'ai travaillé des quarts de 12 heures dans une usine pendant 28 ans. Nous avons appris à vivre selon nos moyens et à économiser notre argent. » Il a ajouté qu'il prévoit vivre aussi normalement que possible. « J'ai travaillé dur pour ma vie au Canada. Maintenant, je peux passer plus de temps à voyager et à être avec mes enfants. Je suis encore sous le choc -- je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. »

Krys a également dit qu'il prévoit acheter une nouvelle maison et une voiture et espère voyager vers quelques destinations tropicales. « Avant de faire quoi que ce soit, je veux prendre mon temps et obtenir des conseils des bonnes personnes », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas perdre la tête. Je veux écouter mon équipe et m'assurer que nous mettons tout en place correctement pour les générations futures. »

Greg et Krys partagent une philosophie similaire à propos de cette incroyable aubaine. « Nous sommes venus au Canada il y a de nombreuses années à la recherche du rêve canadien et d'une vie meilleure. Au fil des années, nous avons travaillé dur et construit des vies dont nous sommes fiers. Nous avons eu la chance de posséder nos maisons et d'offrir à nos enfants une éducation ainsi que des opportunités pour l'avenir », a ajouté Greg. « Pourtant, nous avons toujours aimé rêver en grand et jouons à la loterie depuis de nombreuses années. Gagner ce lot semble inimaginable - c'est incroyable! »

Greg a partagé une dernière réflexion sur cette victoire : « Cela nous permet non seulement de sécuriser notre propre avenir, mais aussi celui des générations à venir. En même temps, nous prévoyons de continuer à vivre simplement, à partager cette bénédiction et à en profiter avec les personnes que nous aimons le plus. »

Le billet gagnant de 80 millions de dollars de LOTTO MAX a été acheté à Mini Mart Happy Day, chemin Aldersbrook, à London.

Pour voir une vidéo et des photos de la célébration de Greg et Krys, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :

Vidéo et photos de la célébration des gagnants :

https://f.io/94mlulmc

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