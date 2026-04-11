Plus de lots à gagner et un gros lot pouvant atteindre 90 millions de dollars!

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TORONTO, le 11 Avril 2026 /CNW/ - Préparez-vous, la loterie préférée au Canada fait peau neuve et sera encore plus généreuse! La nouvelle version du LOTTO MAX est arrivée. Elle vous offre plus de chances de gagner et un gros lot renversant pouvant maintenant atteindre 90 millions de dollars.

Au tirage du mardi 14 avril, les joueurs et joueuses du LOTTO MAX pourraient remporter un gros lot qui changerait leur vie : 25 millions de dollars. Et ce n'est pas tout, 25 nouveaux lots MAXPLUS de 100 000 $ chacun seront aussi en jeu!

Un gros lot encore plus gros : jusqu'à 90 millions de dollars

Comme les gros lots très élevés sont appréciés de la clientèle, le gros lot maximal du LOTTO MAX passe de 80 à 90 millions de dollars, un montant record pour une loterie canadienne! Les joueurs et joueuses ont toujours la chance de gagner des MAXMILLIONS lorsque le gros lot atteint ou dépasse 50 millions de dollars.

Nouveaux lots MAXPLUS de 100 000 $ à chaque tirage

Autre nouveauté importante : l'ajout de nouveaux lots de 100 000 $ à chaque tirage, dont le nombre est basé sur le montant du gros lot. Par exemple, lorsque le gros lot sera de 10 millions de dollars, 10 lots additionnels de 100 000 $ seront tirés. Avec un gros lot de 20 millions de dollars, ce sont 20 lots de 100 000 $ qui seront ajoutés, et ainsi de suite jusqu'à 90 lots additionnels de 100 000 $ lorsque le gros lot atteint 90 millions de dollars.

De meilleures chances de gagner un lot

Grâce à ces améliorations, les chances de gagner un lot seront meilleures que jamais. Elles passeront de 1 sur 7 à 1 sur 5,8 (approximativement). Les chances de remporter le gros lot seront quant à elles légèrement modifiées, de 1 sur 33 294 800 à 1 sur 33 446 140 (approximativement).

Chaque participation offre maintenant 4 sélections de 7 numéros, désormais compris entre 1 et 52, au coût de 6 $. Il y aura donc une sélection de plus qu'auparavant.

Pour soutenir ces améliorations, le prix d'une participation au LOTTO MAX passera de 5 $ à 6 $. Ce petit changement permettra de continuer à offrir des gros lots records, atteignant maintenant jusqu'à 90 millions de dollars, et à ajouter de nouveaux lots de 100 000 $ à chaque tirage de ce jeu très apprécié des joueurs et joueuses de loterie au Canada. Il s'agit de la première augmentation de prix en 17 ans depuis la création du jeu en 2009.

Le nouveau LOTTO MAX en bref :

Nouveau! Gros lot pouvant maintenant atteindre 90 millions de dollars

Jusqu'à 90 lots MAXPLUS additionnels de 100 000 $

4 sélections de 7 numéros pour 6 $

Numéros de 1 à 52

Les chances de gagner un lot sont améliorées, de 1 sur 7 à 1 sur 5,8 (approx.) Pas de changement Même façon de jouer

Deux tirages par semaine : le mardi et le vendredi

MAXMILLIONS offerts lorsque le gros lot atteint ou dépasse 50 millions de dollars

Lots secondaires encore décernés pour les catégories de 3/7 à 6/7+ Complémentaire

Tous les détails concernant les améliorations apportées au LOTTO MAX se retrouvent dans les conditions de jeu.

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SOURCE Ontario Lottery and Gaming Corporation (Media Relations)