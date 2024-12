RICHMOND HILL, ON, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a été nommé l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pour la dixième année consécutive. Le secret derrière leur culture primée? Selon David Klan, président et chef de la direction de Mazda Canada : un ensemble solide de valeurs fondamentales.

Logo du Les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

« Cette réalisation d'une décennie reflète les valeurs qui sont au cœur de notre identité en tant que Mazda Canada », a déclaré David Klan. « Notre équipe est la pierre angulaire de notre entreprise et nous sommes très fiers de l'environnement de travail que nous avons créé conjointement en nous appuyant sur l'inclusion, la collaboration et le perfectionnement continu; une culture d'écoute est une culture qui prospère. »

Mazda Canada s'engage à être considérée comme un leader en matière de diversité, d'équité et d'inclusion par ses employés, ses détaillants, ses propriétaires et ses collectivités. « Nous cherchons à diriger avec détermination », a déclaré Krista Kelly-Gombocz, directrice, Gens et culture d'entreprise à Mazda Canada, qui est également la dirigeante responsable du comité sur la diversité, l'équité et l'inclusion de Mazda Canada. « Notre priorité absolue est de nous assurer que nos employés se sentent respectés, appuyés et habilités. Cet engagement guide toutes nos décisions et est renforcé par nos politiques, nos pratiques et les valeurs que nous défendons chaque jour. »

Voici quelques-unes des initiatives exceptionnelles qui ont valu à Mazda Canada cette reconnaissance tant convoitée de la culture d'entreprise :

Régime d'assurance maladie concurrentiel, comprenant une prestation de 1 500 $ pour la couverture des frais de professionnels de la santé mentale

Régime de retraite à prestations déterminées (moins de 10 % des entreprises au Canada offrent des régimes de retraite à prestations déterminées; Mazda Canada Inc. a investi des millions de dollars au cours des cinq dernières années pour soutenir cette offre incroyable)

offrent des régimes de retraite à prestations déterminées; Mazda Canada Inc. a investi des millions de dollars au cours des cinq dernières années pour soutenir cette offre incroyable) Politiques innovantes en matière de congés qui permettent aux employés de trouver un équilibre entre le travail et leurs engagements personnels, y compris 10 jours de maladie payés et des horaires réduits en été

Programme de remboursement des frais de scolarité, offrant aux employés jusqu'à 10 000 $ par année pour appuyer leur perfectionnement professionnel

Accès illimité à la plateforme d'apprentissage LinkedIn, y compris un programme d'études sur la diversité, l'équité et l'inclusion à l'échelle de l'entreprise, les sujets étant priorisés en fonction des commentaires des employés

Bourse d'études japonaise unique de 10 000 $ pour les enfants des employés de Mazda au Canada

Fonds de bien-être de 500 $ pour soutenir la santé et le bien-être des employés

Programmes de véhicules permettant aux employés d'avoir accès à de nouveaux véhicules Mazda

Stratégie de responsabilité sociale d'entreprise axée sur notre population, notre planète et nos collectivités, y compris des partenariats avec Indspire et Passeport pour ma réussite, deux organismes de bienfaisance axés sur l'éducation des jeunes et le soutien aux jeunes des communautés autochtones et à faible revenu partout au Canada

Publié chaque année depuis 2006, le concours annuel des meilleurs employeurs de la RGT est un projet éditorial qui reconnaît les meilleurs endroits où travailler dans la région du Grand Toronto et qui est devenu une référence dans la région en matière de pratiques exemplaires en milieu de travail.

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

