Plus de détails seront dévoilés le 10 juillet. Restez à l'affût sur Mazda.ca.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda possède une longue tradition d'innovation et de savoir-faire raffiné, et a pour mission d'enrichir la vie en mouvement des personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au cœur de tout ce qu'elle entreprend, Mazda aspire à créer des expériences stimulantes, tant au volant de ses véhicules qu'auprès des gens.

Mazda Canada Inc. est responsable des ventes, du marketing, du service à la clientèle et du soutien aux pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Son siège social est situé à Richmond Hill, en Ontario, et l'entreprise compte un réseau national de 163 détaillants. Pour en savoir plus, visitez le site Web des médias de Mazda Canada à l'adresse suivante : www.fr.media.mazda.ca.

