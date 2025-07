RICHMOND HILL, ON, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 951 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une augmentation de 6,4 % par rapport à juin 2024. Les ventes du premier semestre de 2025 s'établissent à 39 781 unités, ce qui représente une hausse de 20,5 pour cent par rapport à la même période en 2024.

POINTS SAILLANTS DE JUIN ET DU T2 2025 :

Les modèles CX-70 et CX-90 ont tous deux établi une nouvelle référence pour les ventes de juin, en hausse de 27,3 % et de 51,6 % respectivement. Au deuxième trimestre, les ventes de CX-70 et de CX-90 ont augmenté de 105,7 % et de 34,2 % par rapport à 2024.

Les ventes trimestrielles du CX-30 ont augmenté de 16,6 % par rapport au deuxième trimestre de 2024.

Les ventes du Mazda3 ont fait bonne figure en juin et au deuxième trimestre, terminant le mois en hausse de 63,5 % par rapport à juin 2024, avec une progression de 23,0 % par rapport au deuxième trimestre de 2024.

En juin, les ventes du MX-5 ont augmenté de 100,8 % sur 12 mois, surpassant les ventes de juin au cours des 33 dernières années.

Les ventes de l'ensemble de la gamme de Mazda au deuxième trimestre ont augmenté de 19,9 % et représentent les meilleurs résultats combinés du deuxième trimestre au cours des 15 dernières années.



2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 1 187 726 63,5 % 6 125 5 113 19,8 % MX-5 243 121 100,8 % 591 706 -16,3 % Voitures de tourisme 1 430 847 68,8 % 6 716 5 819 15,4 % CX-30 1 323 1 622 -18,4 % 7 880 7 368 6,9 % CX-5 2 197 2 032 8,1 % 12 358 10 980 12,6 % CX-50 650 920 -29,3 % 6 258 4 729 32,3 % CX-70 546 429 27,3 % 2 566 929 176,2 % CX-9 0 0 - 0 29 -100,0 % CX-90 805 531 51,6 % 3 993 2 896 37,9 % MX-30 0 149 -100,0 % 10 255 -96,1 % Camions légers 5 521 5 683 -2,9 % 33 065 27 186 21,6 % MAZDA - TOTAL 6 951 6 530 6,4 % 39 781 33 005 20,5 %

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

