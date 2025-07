Le tout nouveau Mazda CX-5 2026 s'appuie sur cette base éprouvée, avec un habitacle plus spacieux, des technologies innovantes et intuitives, et une sécurité rehaussée, pour donner naissance à un VUS plus capable, plus dynamique et plus attrayant que jamais.

LE DESIGN KODO : ÉVOLUÉ

L'approche de design du tout nouveau CX-5 a été développée autour du concept « équipement à porter », inspiré de vêtements fonctionnels et élégants qui offrent la bonne coupe et le bon style dans une variété de contextes. Ce concept incarne la souplesse et l'accessibilité, en proposant un véhicule aussi à l'aise en milieu urbain que dans des environnements plus aventureux.

Le CX-5 2026 présente la plus récente évolution du design Kodo, en conservant une silhouette familière qui affirme clairement son identité, tout en repensant les proportions pour offrir un habitacle plus spacieux et une allure extérieure qui traduit pleinement ses capacités et sa stabilité. Les roues de 19 po offertes en option accentuent encore sa posture et renforcent l'impression de robustesse du véhicule.

La nouvelle face avant, plus affirmée et élargie, met en valeur la calandre Signature Wing, située entre des éléments d'éclairage plus angulaires. Le processus de design s'est également inspiré d'un principe issu de l'architecture japonaise traditionnelle appelé Kigumi, qui repose sur des assemblages de bois précis comme méthode de construction, plutôt que sur des vis ou des clous. Ce concept se reflète notamment dans la jonction entre la carrosserie et les garnitures d'ailes. À l'arrière, de nouveaux feux plus angulaires rapprochent visuellement le CX-5 des modèles Mazda de plus grande taille, comme les CX-70 et CX-90, tandis que le logo Mazda cède sa place à l'inscription « MAZDA » pour un impact visuel renforcé.

Au-delà de son apparence revisitée, cette évolution du design s'accompagne d'une augmentation notable des dimensions. Le tout nouveau CX-5 gagne 4,5 po en longueur, avec un empattement allongé de 3 po, et sa largeur augmente de plus d'un demi-pouce par rapport au modèle précédent.

UN HABITACLE CONÇU POUR LE CONFORT DE CHACUN

L'intérieur du tout nouveau CX-5 allie calme et fonctionnalité. Le résultat : un espace dégagé et spacieux, qui permet au conducteur de rester concentré et aux passagers de s'étirer et de se détendre. Les ouvertures de portières ont été considérablement élargies afin de faciliter l'entrée et la sortie du véhicule -- un atout particulièrement appréciable pour les parents qui installent un siège d'enfant. Le confort des passagers est également amélioré grâce à l'espace accru pour les jambes, les genoux et la tête à l'arrière. Les occupants de la banquette arrière peuvent ainsi étendre leurs jambes en tout confort, tandis que le toit ouvrant panoramique offert en option accentue la sensation de dégagement, rehaussant l'agrément lors des longs trajets et renforçant la perception d'espace dans l'habitacle du CX-5.

Les dimensions accrues du CX-5 2026 permettent également un espace de chargement arrière nettement plus généreux et fonctionnel. Ce compartiment est désormais près de deux pouces plus long, plus d'un pouce plus haut, et sa hauteur de seuil a été abaissée de plus d'un demi-pouce par rapport au modèle précédent. L'ensemble facilite le chargement, même d'objets volumineux.

La signature esthétique japonaise de Mazda s'exprime dans chaque détail de l'habitacle. Les matériaux et les détails de finition sont soigneusement sélectionnés pour offrir une qualité durable et une ambiance raffinée et harmonieuse. Un nouvel éclairage d'ambiance intégré aux garnitures de portières avant renforce cette impression de confort, avec un choix de sept couleurs qui instaurent une atmosphère apaisante. Ce jeu de lumière subtil accentue le caractère discret et haut de gamme de l'habitacle, sans distraire le conducteur en conduite de nuit.

UNE TECHNOLOGIE INTUITIVE

La technologie s'intègre parfaitement à cette philosophie de design intérieur renouvelée. Le tout nouveau CX-5 propose en option un écran tactile intégré de 15,6 po -- le plus grand jamais offert dans un véhicule Mazda. Ce système constitue le coeur de l'infodivertissement et de la connectivité, avec une interface conviviale inspirée des téléphones intelligents, un écran d'accueil personnalisable et un accès rapide aux fonctions les plus utilisées.

Ce système est livré avec Google intégré qui offre une expérience de connectivité enrichie en donnant accès à des fonctions clés comme Gemini1, l'assistant IA de Google, bientôt disponible sur les voitures avec Google intégré et permettant aux conducteurs de contrôler en mains libres tout ce qui compte sur la route. Ils peuvent parler naturellement, poser des questions complexes et orienter la conversation avec des questions complémentaires, sans avoir à mémoriser de commandes ou de phrases. De plus, les propriétaires peuvent explorer et naviguer en toute confiance grâce aux informations récentes sur le trafic et les lieux de Google Maps.

Avec Google intégré, les conducteurs du CX-5 peuvent également accéder au Google Play Store, qui offre une sélection d'applications compatibles avec l'environnement du véhicule. Mazda pourra aussi y ajouter des fonctionnalités exclusives ou tierces au fil des mises à jour. On y retrouve notamment des applications populaires pour la musique, la diffusion vidéo et les actualités, créant ainsi une expérience numérique pleinement intégrée à la vie connectée du quotidien.

CONFIANCE ET CONTRÔLE AU VOLANT DU CX-5

Le tout nouveau CX-5 témoigne de l'engagement indéfectible de la marque en matière de sécurité. Il a toujours été, et continuera d'être, l'un des véhicules les plus sûrs de son segment, comme en témoigne son titre de lauréat du prix IIHS MEILLEUR CHOIX EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ+. Les conducteurs peuvent s'attendre à une suite complète de technologies d'aide à la conduite, offertes de série ou en option, incluant plusieurs nouvelles fonctions avancées du système ADAS, conçues pour renforcer encore davantage la protection et la confiance au volant.

Le CX-5 2026 sera lancé avec un moteur 4 cylindres SkyActiv-G de 2,5 L développant 187 chevaux et un couple de 185 lb-pi. Ce moteur est jumelé à une boîte automatique à 6 rapports et à la traction intégrale i-Activ offerte de série. Le groupe motopropulseur 2,5 L s'est imposé comme un choix populaire et fiable chez Mazda. Dans cette nouvelle version, il a été recalibré pour offrir davantage de souplesse, combinant une réponse plus vive à un comportement plus doux et silencieux, selon le style de conduite.

Une option électrifiée s'ajoutera bientôt, alors que le CX-5 introduira un tout nouveau groupe motopropulseur hybride dans la gamme Mazda dès 2027. Le nouveau moteur SkyActiv-Z, doté de la technologie de système hybride Mazda, promet un rendement énergétique accru et des performances supérieures, tout en préservant l'expérience de conduite dynamique attendue par nos clients.

Avec sa technologie innovante et conviviale, son habitacle nettement plus spacieux et fonctionnel, et un niveau de finition et de sécurité à la hauteur des attentes, le CX-5 2026 élève le modèle à un nouveau standard.

Pour en savoir plus sur le tout nouveau Mazda CX-5 2026, qui sera mis en vente au printemps 2026, les clients peuvent visiter le site Mazda.ca.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda possède une longue tradition d'innovation et de savoir-faire raffiné, et a pour mission d'enrichir la vie en mouvement des personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au cœur de tout ce qu'elle entreprend, Mazda aspire à créer des expériences stimulantes, tant au volant de ses véhicules qu'auprès des gens. Mazda Canada Inc. est responsable des ventes, du marketing, du service à la clientèle et du soutien aux pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Son siège social est situé à Richmond Hill, en Ontario, et l'entreprise compte un réseau national de 163 détaillants. Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web destiné aux médias de Mazda Canada au https://fr.media.mazda.ca/.

1 Google, Google Play, Google Maps et Gemini sont des marques de commerce de Google LLC. Connexion Internet et système d'exploitation compatible requis. La disponibilité peut varier selon l'appareil, le pays et la langue.

